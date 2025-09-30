Magaly Medina cuestiona a Milett Figueroa en la TV argentina: “Se cree diva de ‘América Hoy’ pero en Perú no tiene trabajo estable”

La conductora Magaly Medina y la periodista Yanina Latorre analizaron la carrera de Milett Figueroa, cuestionando la solidez de sus proyectos y el verdadero impacto de sus apariciones en la televisión de ambos países (SQP – América)

El futuro laboral de Milett Figeroa tras el rompimiento de su relación amorosa con Marcelo Tinelli generó un intenso debate tras los comentarios de Magaly Medina y Yanina Latorre en ‘Sálvese quien pueda’.

Ambas figuras televisivas pusieron en duda el rol de la modelo peruana en la pantalla local, señalando que su paso por el matinal América Hoy no significó un verdadero aporte.

La ‘Urraca’ fue más allá al calificar de fracaso la estrategia de incluirla en la conducción, mientras Latorre recordó que Figueroa sostiene tener múltiples proyectos en Perú. Las declaraciones despertaron polémica por la dureza de los calificativos.

Una entrevista que encendió la polémica

La entrevista en Argentina se convirtió en un escenario de críticas directas hacia Milett Figueroa, cuyo rol en televisión fue minimizado por Magaly Medina. (SQP – América)

Magaly Medina fue invitada al programa argentino ‘Sálvese quien pueda’ conducido por Yanina Latorre, espacio en el que la conversación giró en torno a la situación de Milett Figueroa. Desde el inicio, la discusión se centró en la imagen que la modelo proyecta dentro y fuera del Perú.

Yanina Latorre afirmó que Figueroa asegura no necesitar más exposición mediática porque, según sus propias palabras, tiene trabajo suficiente en Lima. “Sí es verdad que está con bastante trabajo. Estuvo conduciendo un programa y está como moviéndose mucho en Perú”, comentó la conductora.

Ante esas declaraciones, Magaly Medina reaccionó con ironía. “¿Quién? ¿Milet?”, preguntó, antes de cuestionar la solidez de la carrera televisiva de la modelo en su país.

La experiencia de Milett en América Hoy

El paso de Milett por América Hoy fue calificado como un fracaso por Magaly, quien afirmó que su estadía en el programa solo sirvió para aparentar un éxito inexistente. (América Hoy)

La conversación giró hacia el paso de Figueroa por el programa matinal América Hoy. Medina explicó que la modelo solo participó una vez como invitada y que su presencia no tuvo mayor trascendencia.

“Vino una sola vez, porque la invitaron en un programa de la mañana”, detalló la periodista. Latorre intervino para precisar: “¿América Hoy? ¿Es ese?”. Medina confirmó y agregó: “América Hoy. Ajá. Ellas le pasan la mano a todo el mundo, con todo es paz y amor con Milet, porque incluso la madre de la conductora, que es la dueña de la productora, invitó a Marcelo (Tinelli) a su casa, una cena”.

Magaly señaló que los productores creyeron que la incorporación de Figueroa, vinculada sentimentalmente con Marcelo Tinelli, ayudaría a levantar el rating del programa. Sin embargo, el resultado no fue el esperado. “Ellos creyeron que contratando a Milet porque estaba con Marcelo Tinelli, el programa subiría de rating”, expresó.

La periodista fue contundente: “Pero no fue así. Fue un rotundo fracaso y por eso la devolvieron a la Argentina”.

Entre versiones y desmentidos

Magaly insistió en que Figueroa no tiene una carrera sólida en su país, mientras Yanina recordó que la modelo se molestó con ella por opinar sobre su futuro profesional (SQP – América)

Yanina Latorre replicó las palabras de Medina asegurando que Milett no fue “devuelta”, sino que viajó para asistir a compromisos específicos. “No, pero acá no la devolvieron. Vino unos días, se queda para los Martín Fierro y se vuelve, porque ella dice que no necesita fama, que allá tiene un montón de trabajo”, dijo.

La conductora argentina recordó que sus comentarios anteriores provocaron el enojo de Figueroa. “Está enojadísima conmigo, por lo que dije”, mencionó.

En respuesta, Magaly volvió a poner en duda las afirmaciones de la modelo sobre su carga laboral en Perú. “O sea, no sé cuál será su trabajo, porque realmente…”, señaló. Latorre insistió en que seguirán de cerca sus próximos movimientos: “Bueno, vamos a seguirlo de cerca”.

El récord migratorio y la estadía en Lima

Para Medina, Milett no tiene proyectos estables en Perú y su visita reciente solo estuvo vinculada a asuntos personales y no a compromisos profesionales. (SQP – América)

Magaly Medina fue más allá y reveló que incluso revisaron los registros de ingreso y salida del país de Milett Figueroa. “Mira, tanto así, Yanina, que ayer pedimos su récord migratorio. Y había estado hasta el 1 de septiembre en Perú una semana y nadie se había enterado. ¡Ah! ¿Para qué vino? No lo sabemos”, aseguró.

La periodista se preguntó qué actividades desarrolló durante su breve paso por Lima. “¿Qué hizo en Perú? Bueno…”, dejó en suspenso. Yanina Latorre intentó darle una explicación: “Para eso ahora la familia, su madre Martita”.

Medina replicó que, posiblemente, la modelo haya viajado solo por motivos personales. “Tal vez, tal vez fue a ver a la familia, fue a cenar con la Martita, lo que quieras. Pero de venir a un programa, a una entrevista. No”, afirmó con determinación.

La conclusión fue tajante: “No está trabajando en nada fijo. Nada, nada. Salvo ese programa que la tienen como que le hacen el favor de vez en cuando, de llevarla. Y para que ella se crea diva, la invitan dos días, una semana y luego se volvió a Buenos Aires”.