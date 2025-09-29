Perú

Estas son las 3 características de las personas conflictivas que puedes identificar desde la primera conversación

Estas personas suelen generar tensión en cualquier espacio en el que se encuentren, ya sea en reuniones familiares, en el entorno laboral o en el círculo de amistades

Sandra Campó

Sandra Campó

Las personas conflictivas muestran resistencia
Las personas conflictivas muestran resistencia a escuchar puntos de vista diferentes y tienden a interrumpir o descalificar opiniones ajenas

Las relaciones interpersonales sanas son esenciales para nuestro bienestar. Tanto en la familia como en el trabajo y en las amistades, rodearnos de personas que aportan armonía influye directamente en nuestra salud emocional, mental y y física. El Ministerio de Salud del Perú (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud) destacan que los conflictos interpersonales mal manejados pueden ser un detonante de estrés, ansiedad y depresión, condiciones que afectan a un número creciente de peruanos. Por ello, aprender a reconocer dinámicas poco saludables desde el inicio es clave para cuidar nuestra salud mental.

Un punto importante en este camino es saber identificar cuándo estamos frente a una persona conflictiva o difícil de tratar. Estas personas suelen generar tensión en cualquier espacio en el que se encuentren, ya sea en reuniones familiares, en el entorno laboral o en el círculo de amistades. Afortunadamente, existen señales tempranas que podemos detectar desde la primera conversación. Conocerlas nos ayuda a tomar decisiones más conscientes sobre cómo relacionarnos y establecer límites claros.

Estas son las 3 características de las personas conflictivas

Escoge tus batallas: no todas
Escoge tus batallas: no todas las discusiones merecen tu energía; a veces lo mejor es no engancharse
  1. La crítica constante y negativa: una persona conflictiva suele enfocarse en lo que está mal, ya sea en los demás, en el entorno o en las situaciones que enfrenta. Desde la primera charla, puedes notar que critica de forma excesiva, sin aportar soluciones. Por ejemplo, comenta lo que otros hacen mal, se queja de la sociedad o del trabajo, pero rara vez habla en positivo. Este patrón desgasta porque transmite una visión pesimista del mundo y puede contaminar el ánimo de quienes le rodean.
  2. La necesidad de tener siempre la razón: otro rasgo común es la inflexibilidad. Estas personas muestran resistencia a escuchar puntos de vista diferentes y tienden a interrumpir o descalificar opiniones ajenas. Si en una conversación inicial detectas que no están dispuestas a dialogar y buscan imponerse es una señal clara de comportamiento conflictivo. La necesidad de tener siempre la razón no solo bloquea el diálogo, sino que también genera fricciones y malentendidos constantes.
  3. La tendencia a generar tensión emocional: las personas conflictivas suelen transmitir incomodidad o ansiedad desde los primeros minutos. Pueden elevar el tono de voz, mostrarse irónicas, utilizar comentarios pasivo-agresivos o reaccionar de manera exagerada ante algo mínimo. Esto crea un ambiente cargado y desgastante. Si al hablar con alguien percibes una energía pesada, marcada por hostilidad o dramatización, probablemente estés frente a un perfil conflictivo.

¿Cómo actuar ante una persona conflictiva?

En el trabajo, los perfiles
En el trabajo, los perfiles conflictivos disminuyen la productividad, entorpecen el trabajo en equipo y generan climas laborales tóxicos

Cuando nos encontramos con alguien conflictivo, no siempre es posible evitar el contacto, sobre todo en el ámbito familiar o laboral. Sin embargo, existen estrategias para manejar estas interacciones:

  • Mantén la calma: evita caer en provocaciones y responde de manera serena.
  • Establece límites claros: sé firme en lo que aceptas y en lo que no, sin necesidad de confrontar agresivamente.
  • Escoge tus batallas: no todas las discusiones merecen tu energía; a veces lo mejor es no engancharse.
  • Comunicación asertiva: expresa tus ideas con claridad, sin ceder a la hostilidad ni al silencio pasivo.
  • Busca apoyo: en el trabajo o la familia, contar con mediadores o con redes de apoyo puede ser fundamental para evitar que la situación escale.

Cómo las personas conflictivas afectan negativamente su entorno

Las consecuencias de interactuar constantemente con personas conflictivas se reflejan en distintos ámbitos de la vida:

  • En la familia, generan discusiones recurrentes, afectan la comunicación y pueden causar divisiones internas. El ambiente hogareño, que debería ser de descanso y apoyo, se convierte en un espacio de tensión.
  • En el trabajo, los perfiles conflictivos disminuyen la productividad, entorpecen el trabajo en equipo y generan climas laborales tóxicos. Hay que tener en cuenta que el estrés laboral es uno de los principales factores de riesgo para la salud mental de los trabajadores, y la presencia de conflictos interpersonales es un detonante frecuente.
  • En las amistades, estas personas tienden a crear desgaste emocional, pues las relaciones se vuelven unidireccionales, llenas de quejas o conflictos. Con el tiempo, es común que los vínculos se deterioren o se rompan.

