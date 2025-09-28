Keiko Fujimori afirma que salió con Gabriel Calvo y que “está divorciado”, pero él responde: “No por la ley”

Keiko Fujimori afirma que salió con Gabriel Calvo y que “está divorciado”, pero él responde | TikTok

Keiko Fujimori confirmó en una transmisión en sus redes sociales que compartió una cita con el actor Gabriel Calvo y que ambos están divorciados, hecho que alimentó rumores sobre una posible relación personal. Las declaraciones provocaron un amplio debate en redes sociales, donde cientos de usuarios comentaron la interacción entre ambos.

Durante el intercambio, Fujimori abordó de forma espontánea las preguntas sobre su vínculo con Gabriel Calvo y relató detalles de su reciente encuentro. “Me están preguntando por Gabriel. Hable o no hable de Gabriel, luego van a generar toda una novela alrededor. Sí, salí a tomar un café con él. Él está divorciado, yo también, pero hemos salido como amigos. Me divertí mucho, me reí bastante con él”, señaló la ex candidata presidencial.

Además, adelantó que existe la posibilidad de otro encuentro, al referirse a una próxima salida: “Quizá en bicicletear, vamos a ver qué pasa”.

El comentario de Fujimori reavivó las especulaciones, pues ninguna de las dos figuras mantiene compromisos sentimentales conocidos. La repercusión fue inmediata, con mensajes y discusiones en distintas plataformas digitales.

La respuesta de Gabriel Calvo no tardó en llegar. El actor utilizó su espacio en La Roro Network para aclarar versiones sobre su estado civil: “Antes que nada, yo no soy divorciado por la ley. Estoy soltero, pero no divorciado, quiero aclararlo”.

Con esta precisión, buscó despejar dudas respecto a su situación legal. De todas formas, expresó apertura a nuevas actividades junto a Fujimori: “Lo de la bicicleta lo habíamos comentado en mi programa de cocina, porque ella ha hecho triatlón”.

Las palabras de Calvo procuraron matizar cualquier especulación relacionada con una relación amorosa, aunque ambos dejaron la puerta abierta a continuar frecuentándose. La dinámica y el tono lúdico en las declaraciones generaron expectativa entre quienes siguen de cerca la vida pública de ambos personajes.

La vez que Keiko Fujimori y Gabriel Calvo encendieron rumores en un pódcast

En agosto de este año, Gabriel Calvo y Keiko Fujimori también fueron vinculados tras la participación de la política en el pódcast del actor. La situación llamó la atención cuando Fujimori comentó en una entrevista con Magaly Medina que durante su paso por el programa de Calvo sintió que la trató “con mucho cariño” y reconoció que el conductor le parecía “guapísimo”.

Las bromas y especulaciones crecieron después de que Medina preguntara si existía posibilidad de una cita entre ambos, aunque Fujimori evitó responder de manera directa.

Ante el revuelo, Gabriel Calvo decidió aclarar la situación públicamente. En su canal de YouTube explicó que la percepción de coqueteo no se correspondía con la realidad, y que el afecto mostrado hacia Fujimori fue el mismo que suele tener con todos sus invitados.

Keiko Fujimori y Gabriel Calvo desatan rumores de romance tras coqueteos en pódcast: “Me parece guapísimo”.

“La que dijo que yo estaba coqueteando fue Magaly, no ella. Dice que la traté con cariño y a todas las personas que van a mi programa de cocina las trato con cariño y con afecto porque es como si las invitara a mi casa”, señaló el actor.

Calvo enfatizó que no existió ningún interés sentimental y pidió no alimentar este tipo de rumores para proteger a su familia: “Prefiero no incentivar esto por la tranquilidad de mi hijo”, concluyó, poniendo fin a los comentarios sobre un presunto romance.