Perú

Keiko Fujimori afirma que salió con Gabriel Calvo y que “está divorciado”, pero él responde: “No por la ley”

El intercambio público de declaraciones entre Keiko Fujimori y Gabriel Calvo alimentó las especulaciones sobre una posible relación y se volvió viral en plataformas digitales

Jazmín Marcos

Por Jazmín Marcos

Guardar
Keiko Fujimori afirma que salió con Gabriel Calvo y que “está divorciado”, pero él responde | TikTok

Keiko Fujimori confirmó en una transmisión en sus redes sociales que compartió una cita con el actor Gabriel Calvo y que ambos están divorciados, hecho que alimentó rumores sobre una posible relación personal. Las declaraciones provocaron un amplio debate en redes sociales, donde cientos de usuarios comentaron la interacción entre ambos.

Durante el intercambio, Fujimori abordó de forma espontánea las preguntas sobre su vínculo con Gabriel Calvo y relató detalles de su reciente encuentro. “Me están preguntando por Gabriel. Hable o no hable de Gabriel, luego van a generar toda una novela alrededor. Sí, salí a tomar un café con él. Él está divorciado, yo también, pero hemos salido como amigos. Me divertí mucho, me reí bastante con él”, señaló la ex candidata presidencial.

Además, adelantó que existe la posibilidad de otro encuentro, al referirse a una próxima salida: “Quizá en bicicletear, vamos a ver qué pasa”.

Keiko Fujimori afirma que salió
Keiko Fujimori afirma que salió con Gabriel Calvo y que “está divorciado”, pero él responde: “No por la ley”

El comentario de Fujimori reavivó las especulaciones, pues ninguna de las dos figuras mantiene compromisos sentimentales conocidos. La repercusión fue inmediata, con mensajes y discusiones en distintas plataformas digitales.

La respuesta de Gabriel Calvo no tardó en llegar. El actor utilizó su espacio en La Roro Network para aclarar versiones sobre su estado civil: “Antes que nada, yo no soy divorciado por la ley. Estoy soltero, pero no divorciado, quiero aclararlo”.

Con esta precisión, buscó despejar dudas respecto a su situación legal. De todas formas, expresó apertura a nuevas actividades junto a Fujimori: “Lo de la bicicleta lo habíamos comentado en mi programa de cocina, porque ella ha hecho triatlón”.

Keiko Fujimori afirma que salió
Keiko Fujimori afirma que salió con Gabriel Calvo y que “está divorciado”, pero él responde: “No por la ley”

Las palabras de Calvo procuraron matizar cualquier especulación relacionada con una relación amorosa, aunque ambos dejaron la puerta abierta a continuar frecuentándose. La dinámica y el tono lúdico en las declaraciones generaron expectativa entre quienes siguen de cerca la vida pública de ambos personajes.

La vez que Keiko Fujimori y Gabriel Calvo encendieron rumores en un pódcast

En agosto de este año, Gabriel Calvo y Keiko Fujimori también fueron vinculados tras la participación de la política en el pódcast del actor. La situación llamó la atención cuando Fujimori comentó en una entrevista con Magaly Medina que durante su paso por el programa de Calvo sintió que la trató “con mucho cariño” y reconoció que el conductor le parecía “guapísimo”.

Las bromas y especulaciones crecieron después de que Medina preguntara si existía posibilidad de una cita entre ambos, aunque Fujimori evitó responder de manera directa.

Ante el revuelo, Gabriel Calvo decidió aclarar la situación públicamente. En su canal de YouTube explicó que la percepción de coqueteo no se correspondía con la realidad, y que el afecto mostrado hacia Fujimori fue el mismo que suele tener con todos sus invitados.

Keiko Fujimori y Gabriel Calvo
Keiko Fujimori y Gabriel Calvo desatan rumores de romance tras coqueteos en pódcast: “Me parece guapísimo”.
“La que dijo que yo estaba coqueteando fue Magaly, no ella. Dice que la traté con cariño y a todas las personas que van a mi programa de cocina las trato con cariño y con afecto porque es como si las invitara a mi casa”, señaló el actor.

Calvo enfatizó que no existió ningún interés sentimental y pidió no alimentar este tipo de rumores para proteger a su familia: “Prefiero no incentivar esto por la tranquilidad de mi hijo”, concluyó, poniendo fin a los comentarios sobre un presunto romance.

Temas Relacionados

Gabriel CalvoKeiko Fujimoriperu-entretenimiento

Más Noticias

¿Desde mañana ya se puede retirar la AFP? Esto es último que se sabe por la SBS

La Superintendencia de Banca y Seguros oficiliazó hoy 28 de septiembre el proceso para solicitar el retiro de hasta 4 UIT,con una publicación en diario El Peruano

¿Desde mañana ya se puede

A qué cuenta se hará el desembolso del octavo retiro AFP 2025

El procedimiento operativo establece condiciones para asegurar la correcta transferencia, priorizando la protección del afiliado y la trazabilidad en cada uno de los pagos

A qué cuenta se hará

Marcha en Lima continúa este 28 de septiembre: colectivos y ‘Generación Z’ vuelven a concentrarse en la Plaza San Martín

La movilización de este domingo marca el segundo día consecutivo de protestas en el Centro de Lima, en medio de tensión por los enfrentamientos registrados durante la jornada anterior

Marcha en Lima continúa este

Retiro AFP: ¿Qué pasa si rechazan mi solicitud? Estas son las opciones de los aportantes para acceder al desembolso en octubre

Los aportantes interesados en acceder al nuevo retiro deberán estar pendientes de la información que incluyan en su solicitud

Retiro AFP: ¿Qué pasa si

Octavo retiro AFP: Solicitantes pueden recibir hasta S/ 6 mil menos si cumplen con esta condición

Reglamento publicado por la SBS faculta a que las AFP retengan casi la tercera parte de los retiros solicitados por deudores

Octavo retiro AFP: Solicitantes pueden
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte ratifica que el

Dina Boluarte ratifica que el Reinfo cerrará en diciembre de este año: “El tiempo es corto”

Jóvenes peruanos podrán trabajar legalmente en Hungría, una vez que entre en vigor el acuerdo suscrito por ambos países

Presidente de EsSalud sobre deficiencias en el Seguro: “La renovación de equipos constituye una prioridad”

Presidente de Brasil, Lula da Silva, invita formalmente a Dina Boluarte a la COP30 durante reunión bilateral en Estados Unidos

Arana responde a López Aliaga y niega conocimiento de una carta de queja de EE.UU.

ENTRETENIMIENTO

Camucha Negrete iba a conducir

Camucha Negrete iba a conducir ‘Aló Camucha’, pero el programa terminó en manos de Gisela Valcárcel

Orquesta Filarmónica de Lima presenta ‘Aranjuez: entre el alma y la arena’ con artistas internacionales

Paco Bazán sorprende con disculpas públicas y anuncia posible reencuentro con Magaly Medina: “El lunes habrá cositas”

El desgarrador último mensaje de Camucha Negrete tras dejar obra de teatro por salud: “Voy a regresar, lo juro”

¿El adiós de Magaly Medina? La presentadora admite que su permanencia en la televisión está en duda para el 2026

DEPORTES

Dónde ver Alianza Lima vs

Dónde ver Alianza Lima vs Cienciano HOY: canal TV online del duelo por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs Cienciano HOY: partido en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Facundo Callejo marcó golazo de cabeza para recortar distancias en Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2025

“Vergüenza es que otros con el triple de presupuesto no peleen el campeonato”: la dura indirecta de DT de Cusco FC tras derrota ante Universitario