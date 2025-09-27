Perú

Proponen que las AFP cobren una menor comisión y se aplique del aporte y no del sueldo

Un nuevo proyecto de ley del Congreso plantea que el porcentaje que cobran las AFP se realicen en base al monto descontado del sueldo y no de la remuneración entera

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Guardar
Afiliados podrían conocer lo estados
Afiliados podrían conocer lo estados financieros de las AFP en sus mismas web. - Crédito Andina

La Ley del retiro AFP ya se promulgó y solo espera la reglamentación de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Con esta norma no solo se viabiliza el acceso libre a hasta 4 UIT (S/21 mil 400) del fondo de pensiones para todo afiliado, sino también se derogan y cambian algunas medidas de la reforma de pensiones (ahora los trabajadores independientes seguirán sin aportar y jovenes podrán jubilarse con retiro de 95,5%).

Pero desde el Congreso no solo se busca seguir cambiando el Sistema Privado de Pensiones con otras leyes, como algunas que derogan la última reforma aprobada, sino otras que proponen nuevas alteraciones al sistema de AFP.

Así, una nueva propuesta ha llegado desde Podemos Perú, presentado por el congresista José Luna, que busca que la comisión por flujo de las AFP, la que se cobran de un porcentaje del sueldo del afiliado, se cobre, en realidad, del monto que este aporta.

Las AFP alcanzaron más de
Las AFP alcanzaron más de S/491 millones de utilidades en 2024, pero la rentabilidad de los cuatro fondos fue cercana a cero. - Crédito Composición Infobae/Andina

Plantean cambiar comisión por flujo

“La presente ley tiene por objeto eliminar la distorsión sobre el concepto del cual las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP) cobran la comisión por flujo, no pudiendo ser en ningún caso sobre la remuneración asegurable, sino solamente sobre el aporte a ser administrado”, detalla la propuesta.

Como se sabe, la comisión por flujo de las AFP es un cobro que se hace del dinero del afiliado hacia la AFP y equivale a hasta 1,69% del sueldo de este. Es decir, si uno gana S/1.500, se le cobra S/25,35 extra por este concepto. Pero la propuesta de Luna, propone que esto se cobre del monto aportado y no de la remuneración: es decir, en este ejemplo, de los S/150 (el aporte del 10%), que sería S/2,54.

Así, el artículo 24 que detalla que las AFP “perciben por la prestación de todos sus servicios una retribución establecida libremente”, ahora aclarará que por el aporte obligatorio que se realizan a estas empresas se cobrará una comisión porcentual “calculada sobre el aporte a ser administrado”. Esto se cambia, dado que antes decía que este se cobraba de la remuneración.

Las AFP ahora podrán cobrar
Las AFP ahora podrán cobrar una comisión por productividad, pero les asegurará igual una comisión fija. - Crédito Andina

De esa manera, la propuesta cambia varios literales para detallar exactamente que las comisiones que se aplicaban sobre el sueldo se hagan ahora sobre el monto de aporte, lo que resultará en un descuento menor para los afiliados.

Resolvería una “distorsión”

“Con la presente iniciativa se busca eliminar la distorsión sobre el concepto del cual las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP) cobran la comisión por flujo, estableciéndose que en ningún caso puede ser cobrada sobre la remuneración asegurable, sino solamente sobre el aporte a ser administrado”, detalla la propuesta en su parte explicativa.

El texto expositivo de José Luna recuerda que desde el inicio del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones se estableció “una distorsión para beneficiar de forma indebida a las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones con una comisión por flujo”.

Los jovenes marcharon en contra
Los jovenes marcharon en contra de las AFP y a favor del retiro. La Ley que atiende sus demandas ya fue promulgada. - Crédito Andina

En esta se dispuso que la comisión debía ser cobrada sobre la “remuneración asegurable” en vez de considerar solamente sobre los “aportes a administrar”.

“Así, la comisión actual por flujo determinada de forma libre por las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones es presentada en un porcentaje ‘engañoso’ o que da la apariencia de ser pequeño, cuando en realidad se trata de una suma o porcentaje muy superior de lo que se publicita y que se cobra de manera efectiva al afiliado”, explica el texto.

Como se sabe, actualmente, estas son las comisiones que cobran las AFP “por flujo”.

  • Hábitat: 1,47 %
  • Integra: 1,55 %
  • Prima: 1,60 %
  • Profuturo: 1,69 %

Temas Relacionados

AFPComisiones de AFPReforma de pensionesperu-economiaCongreso de la República

Más Noticias

Murió Camucha Negrete a los 80 años: actriz y conductora de TV deja un gran legado en la televisión peruana

La actriz y conductora, recordada por su carisma y trayectoria en la pantalla chica, falleció a los 80 años, dejando una huella imborrable en la pantalla chica.

Murió Camucha Negrete a los

Coronas fúnebres, persecusiones, golpes y amenazas: el historial de denuncias del exproductor de Maju Mantilla contra Gustavo Salcedo

Los documentos de la PNP revelan episodios de intimidación que incluyen ataques en la vía pública y advertencias enviadas a la casa de Christian Rodríguez, quien advierte temer por su vida y la de sus seres queridos

Coronas fúnebres, persecusiones, golpes y

A qué hora juega Universitario vs Cusco FC HOY: partido clave por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘cremas’ recibirán a los ‘dorados’ en el estadio Monumental con la misión de defender el liderato de la competición. Conoce los horarios del vibrante duelo

A qué hora juega Universitario

Marcha 27 y 28 de septiembre EN VIVO: ‘Generación Z’, transportistas y diversos gremios se suman a una tercera movilización

Miguel Palomino, vocero de los transportistas, confirmó que diversas empresas de transportistas se unirán a la protesta para alzar su voz frente a los recientes asesinatos de sus compañeros

Marcha 27 y 28 de

Dónde ver Italia vs Bulgaria en Perú: canales TV y streaming de la final del Mundial de Vóley Masculino 2025

Tras superar las semifinales, los italianos se medirán con los ‘leones’ por el título mundial este domingo 28 de septiembre. Entérate las señales disponibles para crucial duelo

Dónde ver Italia vs Bulgaria
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Exjefe PNP revela presuntos nexos

Exjefe PNP revela presuntos nexos de ‘El Monstruo’ con el Congreso y otras autoridades locales

Rafael López Aliaga suma nueva derrota: Corte Suprema rechaza recurso de la MML para no reponer a obreros despedidos

Dina Boluarte felicitó a la PNP por la captura de ‘El Monstruo’, pese a que Paraguay negara participación peruana en el operativo

Martín Vizcarra irá a un segundo juicio por Lomas de Ilo: Juez rechaza último recurso para archivar acusación por colusión

“El agua es para la vida, no para la minería”: organizaciones agrarias y profesionales exigen la renuncia del ministro Ángel Manero tras priorizar la minería sobre la agricultura

ENTRETENIMIENTO

Coronas fúnebres, persecusiones, golpes y

Coronas fúnebres, persecusiones, golpes y amenazas: el historial de denuncias del exproductor de Maju Mantilla contra Gustavo Salcedo

Murió Camucha Negrete a los 80 años: actriz y conductora de TV deja un gran legado en la televisión peruana

Gustavo Salcedo responde tras agredir a Christian Rodríguez, productor vinculado con Maju Mantilla: “Bien merecido ¿No creen?"

Marcelo Tinelli molesto sobre rumores de infidelidad a Milett Figueroa con Sabrina Rojas: “Es una falta de respeto”

Jefferson Farfán y su familia furiosa con ‘Cri Cri’ tras participar en ‘El Valor de la Verdad’: “Sale en son de burla”

DEPORTES

A qué hora juega Universitario

A qué hora juega Universitario vs Cusco FC HOY: partido clave por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Italia vs Bulgaria en Perú: canales TV y streaming de la final del Mundial de Vóley Masculino 2025

Pedro García reveló clave para que Alianza Lima pueda meterse en la lucha por el Torneo Clausura 2025: “Tendrá una segunda oportunidad”

Italia vs Bulgaria: día, hora y canal TV de la gran final del Mundial de Vóley Masculino 2025

A qué hora juega Real Madrid vs Atlético Madrid HOY: derbi español por la jornada 7 de LaLiga 2025