Perú

PNP captura a falso estudiante de 18 años que habría agredido sexualmente a una menor dentro del campus de la UTP

La rápida acción policial permitió capturar al presunto agresor en menos de 24 horas, gracias a la denuncia de la madre y un tatuaje distintivo que la víctima describió

Marlon Carrasco Freitas

Por Marlon Carrasco Freitas

PNP captura a falso estudiante
PNP captura a falso estudiante acusado de agredir sexualmente a menor en la UTP. (Foto composición: Infobae Perú/RPP/Difusión UTP)

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo este viernes 26 de setiembre a Anderson Smith Santamaría Bances, de 18 años, por ser el presunto autor del delito de violación sexual en agravio de una adolescente de 17 años dentro de las instalaciones de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), sede Chiclayo. El hecho ocurrió el jueves 25 de setiembre alrededor del mediodía.

Según el parte policial, el detenido abordó a la víctima en un ascensor del campus universitario, haciéndose pasar falsamente como estudiante de Derecho. Al llegar al noveno piso, y ante la ausencia de personas, presuntamente sometió a la menor por la fuerza e ingresó con ella a un baño para discapacitados, donde consumó la agresión, antes de huir del lugar.

Detienen a joven de 18
Detienen a joven de 18 años por presunta violación a adolescente dentro de la UTP. (Foto: RPP)

Investigación y denuncia inmediata

La madre de la adolescente presentó la denuncia de manera inmediata, lo que permitió que la Policía inicie una investigación rápida. Gracias a la descripción física proporcionada por la víctima, incluyendo un tatuaje distintivo en forma de cruz en el cuello del agresor, los agentes lograron ubicar su paradero en menos de 24 horas en el pueblo joven San Martín, en Chiclayo.

Durante la detención, realizada en la puerta de su domicilio, se le incautó un teléfono móvil que quedó en custodia de las autoridades como evidencia para el caso. La pronta intervención de la PNP permitió que se asegure al presunto agresor antes de que pudiera alterar pruebas o evadir la justicia.

Policía captura a joven por
Policía captura a joven por presunto delito sexual en la Universidad Tecnológica del Perú. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video RPP)

Fiscalía y Ministerio de la Mujer

Santamaría Bances fue trasladado al área de investigaciones de la Comisaría del Norte, donde se continúa con las diligencias en coordinación con la Segunda Fiscalía Penal Provincial Corporativa de Chiclayo, a cargo de la Dra. Ruth Karen Padilla Tenorio. Asimismo, el Ministerio de la Mujer activó el protocolo de protección integral para garantizar la seguridad y asistencia de la víctima.

El Instituto de Medicina Legal corroboró que la adolescente presentaba lesiones compatibles con una violación sexual, constituyendo un elemento clave para la investigación y futura sanción del presunto agresor.

El Ministerio de la Mujer
El Ministerio de la Mujer convoca a profesionales de diversas carreras a postular a su nueva oferta de empleos para el programa Aurora | Foto: MIMP

Eficacia policial y respuesta rápida

La captura del sospechoso demuestra la capacidad de respuesta y coordinación de la PNP frente a delitos de alta gravedad, especialmente en instituciones educativas. La Policía enfatizó que la rapidez de la acción policial fue crucial para detener al presunto agresor y llevar a cabo las investigaciones.

En menos de 24 horas desde la denuncia, los efectivos policiales lograron localizar y detener a Anderson Santamaría Bances, destacando la importancia de la denuncia oportuna y de los datos precisos proporcionados por la víctima. Actualmente, el detenido permanece bajo custodia policial mientras se realizan las investigaciones correspondientes. La Fiscalía se encarga del proceso judicial, que determinará las medidas de coerción y el desarrollo del caso en tribunales.

Líneas de ayuda contra la violencia

La Línea 113 es una herramienta clave para brindar apoyo y esperanza a las víctimas de violencia de género en Perú. Este servicio no solo atiende casos de violencia, sino que también ofrece asistencia en especialidades como medicina, psicología, enfermería, nutrición y obstetricia, disponible para peruanos y extranjeros a nivel nacional. La atención es integral y busca garantizar que las víctimas reciban orientación, cuidado y acompañamiento profesional en cada etapa del proceso.

Casi 14 mujeres son asesinadas
Casi 14 mujeres son asesinadas al mes en el Perú solo en el 2024, según revela las cifras del Programa Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables| Gore

Además de la Línea 113, las personas pueden denunciar o buscar asistencia ante situaciones de violencia contra la mujer a través de otros canales de emergencia:

  • Línea 100: Servicio gratuito y confidencial que brinda información, orientación y soporte emocional las 24 horas del día.
  • 911: Número de emergencia general para situaciones urgentes que requieran intervención policial inmediata.
  • Central de Emergencias de la Policía Nacional del Perú – 105: Atiende emergencias policiales en todo el país.
  • Centro de Emergencia Mujer (CEM): Ofrece asesoría legal y apoyo psicológico; se puede acudir de manera presencial a sus oficinas distribuidas a nivel nacional.

Además, las víctimas pueden acudir a comisarías especializadas en violencia familiar o a centros de salud, donde se brindan servicios integrales para garantizar protección y atención completa.

Temas Relacionados

UTPChiclayoAgresión sexualPNPperu-noticias

