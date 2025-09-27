Perú

Murió reconocido animador que reemplazó a colega de la ‘Muñequita Flor’ de Bolivia en accidente de carretera

Familiares y amigos del peruano Alex León Ticona Coila le rindieron homenaje tras confirmarse su deceso. La madre del artista narró que hace cuatro años también perdió a su hijo menor

Clara Giraldo

Por Clara Giraldo

El mundo del folklore sureño se encuentra de luto tras confirmarse que Alex León Ticona Coila, conocido exanimador de la agrupación ‘Muñequita Milly’, figura entre las víctimas mortales del accidente registrado la noche del 24 de septiembre en la carretera que conecta Puno y Moquegua. De acuerdo con La República, el joven viajaba rumbo a una presentación en compañía de músicos de la agrupación ‘Muñequita Flor’ de Bolivia, cuyo deceso, junto al de su madre, también ha sido confirmado.

La comunidad artística de Juliaca ha reaccionado con mensajes de despedida y homenajes a la trayectoria de León Ticona. Diversas figuras del ambiente musical han expresado su pesar por la pérdida, recordando el impacto que tuvo en los escenarios a través de su trabajo como animador.

Según declaraciones recogidas por La República, Alex León no tenía programado asistir a ese evento, pero fue convocado de emergencia tras la ausencia del animador principal de la agrupación ‘La Voz Inquebrantable Muñequita Flor’s’.

La madre del animador reveló que su hijo salió de casa de manera reservada para cumplir con el compromiso laboral. “Calladito se fue de la casa a trabajar. Tenía dos hijos, pero el menor también falleció hace cuatro años. Ahora me dejan un vacío”, relató la madre al medio.

Rinden homenaje

El cuerpo de Alex León Ticona Coila es velado en su domicilio ubicado en Juliaca, donde colegas y artistas del ambiente local se han acercado a despedirlo y rendirle homenaje. Las muestras de solidaridad han llegado de diversas agrupaciones folklóricas, quienes resaltan la trayectoria y el valor artístico que aportó durante años.

El trágico siniestro ha generado consternación en el circuito musical sureño, especialmente entre los seguidores y músicos de la región de Puno y Moquegua.

¿Qué sucedió en la carretera?

Una miniván que transportaba a músicos de la agrupación Muñequita Flor de Bolivia colisionó con un camión. El hecho ocurrió en la carretera Panamericana Sur, cerca del sector de Cerro Baúl, distrito de Torata.

Las víctimas viajaban desde La Paz, Bolivia, hacia la ciudad de Tacna, Perú, con la finalidad de participar en una serie de presentaciones artísticas. Tras el impacto, varios ocupantes fallecieron en el acto, mientras que otros resultaron gravemente heridos y fueron trasladados de inmediato al hospital regional de Moquegua y a otros centros de salud de la localidad.

De acuerdo con la información brindada por la Policía Nacional del Perú, el conductor del camión fue intervenido y sometido a las diligencias de ley para determinar su responsabilidad en el siniestro.

Lista de fallecidos

Luego de varios días, se ha publicado la lista de fallecidos del tráfico accidente.

1. Feliza Isabel Mendoza Aruquipa (23) – conocida como Muñequita Flor’s

2. Isabel Aruquipa Loza (60)

3. Laura Mamani Apaza (26)

4. Domingo Quiro Calsina (54)

5. Yony Alex Mamani Checasaca (22)

6. Alex León Ticona Coila - animador de la agrupación

7. Nimer Ari Cruz (27)

8. Keneth Anderson Aguilar Quispe (24)

9. Julio César Condori Machaca

10. Milton Dilo Chambi Taza

11. Jhonatan Smith Cari

12. Rony Omar Mullisara

13. Eduardo Cáceres Mamani

14. Jhonny Aruquipa Flores

