Perú

El libro póstumo de Gustavo Gutiérrez le recuerda a la Iglesia católica sus tantas tareas pendientes

Carmen Lora, directora del Centro de Estudios y Publicaciones, conversó con Infobae Perú sobre el trabajo del padre de la teología de la liberación

Carlos Oré Arroyo

Por Carlos Oré Arroyo

Guardar
Gustavo Gutiérrez y el papado de Francisco

La publicación póstuma de Gustavo Gutiérrez, “Vivir y pensar el Dios de los pobres”, ha reavivado el debate sobre el papel de la Iglesia en la lucha contra la pobreza y el poder transformador de su mensaje, según reveló Carmen Lora, directora del Centro de Estudios y Publicaciones (CEP). El libro, prologado por el papa Francisco, recoge los últimos pensamientos del fundador de la Teología de la Liberación y su visión de una Iglesia comprometida con los más desfavorecidos.

En la entrevista concedida a Infobae Perú, Lora recordó que Gutiérrez presenció el Concilio Vaticano II tan solo un año después de su ordenación sacerdotal. Esta experiencia, vinculada a la figura del papa Juan XXIII y la famosa consigna sobre una “Iglesia pobre para los pobres”, dejó una huella profunda en su trayectoria. “Gustavo tenía una extraordinaria admiración por esa apertura que significó el Concilio”, puntualizó Lora.

"Vivir y pensar el Dios
"Vivir y pensar el Dios de los pobres" es una publicación del Centro de Estudios y Publicaciones (CEP)

El cierre de la vida de Gutiérrez coincidió con un cambio significativo en el Vaticano bajo el liderazgo del papa Francisco. El pontífice no solo prologó el libro, sino que reiteró en su gestión la prioridad de la Iglesia hacia los pobres, retomando planteos que Gutiérrez consideró centrales durante décadas.

Lora enfatizó que, ante el desafío de la pobreza, “la Iglesia no ha de participar como un acto político en el sentido más estricto del término, pero tiene una responsabilidad ética muy importante”, una postura resaltada por Infobae Perú al abordar la actualidad de la Iglesia. En este marco, la directora del CEP reflexionó sobre las crisis recientes y la necesidad de retornar a la fuente del Evangelio. “La Iglesia ha tenido momentos de mucha oscuridad, no lo podemos negar. Lamentablemente en los últimos tiempos han habido señales que han herido su credibilidad, pero si la Iglesia recurre y toma siempre la fuente del Evangelio; es decir, recuerde que todos somos seres humanos, será de gran importancia ante la crisis que enfrenta la humanidad”, sostuvo Lora.

La responsabilidad ética de la Iglesia ante los conflictos del mundo

Largo camino por recorrer

El impacto del Sínodo de la sinodalidad también formó parte del análisis, ya que el encuentro ha revitalizado discusiones abiertas en el Concilio Vaticano II sobre la democratización interna de la Iglesia. “Todos somos bautizados, todos tenemos derecho a ser escuchados en la Iglesia. El camino sinodal es lento; no se trata de asuntos que se resuelven por votación”, apuntó Lora, quien anticipó que “tomarán varios años en llegar a una decisión final”.

Otro eje abordado fue el rol de la mujer en la Iglesia. Para Lora, la discusión sobre el sacerdocio femenino y la antropología eclesiástica merece revisión, ya que “el Evangelio ha planteado otra visión”. “La actitud de Jesús con las mujeres es totalmente revolucionaria frente a lo que era la cultura judía”, afirmó durante la entrevista con Infobae Perú.

Las devociones y el límite con la idolatría

Lora concluyó destacando que, aunque la Iglesia ha atravesado periodos donde ha tendido a acumular riquezas y poder, para los creyentes existe la convicción de que una “presencia del Espíritu” la encamina constantemente hacia sus verdaderos fines. Citó: “Mientras que la Iglesia se encierra en ella misma, tiende a acumular riquezas, tiende a acumular poder, tiende a mirar sus propios intereses, como creo que ocurre en cualquier grupo social. Para quienes somos creyentes, sentimos que en la Iglesia hay, sin embargo, una presencia del Espíritu y, por lo tanto, esa presencia interviene para recordarle y recordarnos a todos nosotros de que ese no es el propósito de la Iglesia”.

La edición del libro “Vivir y pensar el Dios de los pobres” recoge estos desafíos y perspectivas contemporáneas sobre la misión social y ética de la Iglesia católica, según el testimonio de quienes acompañaron a Gutiérrez hasta sus últimos días.

Gustavo Gutiérrez murió en octubre
Gustavo Gutiérrez murió en octubre de 2024 a los 96 años.

Temas Relacionados

Iglesia católicapapa FranciscoSínodoConcilioVaticanoperu-noticias

Más Noticias

Coronas fúnebres, persecusiones, golpes y amenazas: el historial de denuncias del exproductor de Maju Mantilla contra Gustavo Salcedo

Los documentos de la PNP revelan episodios de intimidación que incluyen ataques en la vía pública y advertencias enviadas a la casa de Christian Rodríguez, quien advierte temer por su vida y la de sus seres queridos

Coronas fúnebres, persecusiones, golpes y

General PNP revela que ‘El Monstruo’ fue ubicado en marzo y culpa a justicia en Paraguay por la captura fallida: “Logró escapar”

Marco Conde Cuéllar explicó que cuando se realizaron los operativos simultáneos en Perú consiguieron su ubicación, pero el retraso en conseguir la autorización para el allanamiento favorecieron al criminal

General PNP revela que ‘El

Antes de morir acribillado, Franco Danós reveló que su padre fue asesinado: “Me lo mataron cuando estaba niño”

En su última entrevista, el cantante del género del Malianteo habló abiertamente sobre la pérdida de su padre, su deseo de alejarse de los conflictos y la fuerza que le dio la paternidad para buscar un futuro diferente, lejos de las calles del Callao

Antes de morir acribillado, Franco

Marcha 27 y 28 de septiembre EN VIVO: ‘Generación Z’, transportistas y diversos gremios se suman a una tercera movilización

Miguel Palomino, vocero de los transportistas, confirmó que diversas empresas de transportistas se unirán a la protesta para alzar su voz frente a los recientes asesinatos de sus compañeros

Marcha 27 y 28 de

Murió Camucha Negrete a los 80 años: actriz y conductora de TV deja un gran legado en la televisión peruana

La actriz y conductora, recordada por su carisma y trayectoria en la pantalla chica, falleció a los 80 años, dejando una huella imborrable en la pantalla chica.

Murió Camucha Negrete a los
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga suma nueva

Rafael López Aliaga suma nueva derrota: Corte Suprema rechaza recurso de la MML para no reponer a obreros despedidos

Dina Boluarte felicitó a la PNP por la captura de ‘El Monstruo’, pese a que Paraguay negara participación peruana en el operativo

Martín Vizcarra irá a un segundo juicio por Lomas de Ilo: Juez rechaza último recurso para archivar acusación por colusión

“El agua es para la vida, no para la minería”: organizaciones agrarias y profesionales exigen la renuncia del ministro Ángel Manero tras priorizar la minería sobre la agricultura

Delia Espinoza denuncia que la JNJ le tendió una trampa: “Si entregaba el cargo (a Patricia Benavides), igual me denunciaban”

ENTRETENIMIENTO

Murió Camucha Negrete a los

Murió Camucha Negrete a los 80 años: actriz y conductora de TV deja un gran legado en la televisión peruana

Gustavo Salcedo responde tras agredir a Christian Rodríguez, productor vinculado con Maju Mantilla: “Bien merecido ¿No creen?"

Marcelo Tinelli molesto sobre rumores de infidelidad a Milett Figueroa con Sabrina Rojas: “Es una falta de respeto”

Jefferson Farfán y su familia furiosa con ‘Cri Cri’ tras participar en ‘El Valor de la Verdad’: “Sale en son de burla”

Beto Ortiz responde a Farfán y explica por qué EVDLV de Cri Cri sí saldrá al aire: “Fracasó y eso hay que agradecérselo a su abogado”

DEPORTES

Pedro García reveló clave para

Pedro García reveló clave para que Alianza Lima pueda meterse en la lucha por el Torneo Clausura 2025: “Tendrá una segunda oportunidad”

Italia vs Bulgaria: día, hora y canal TV de la gran final del Mundial de Vóley Masculino 2025

A qué hora juega Real Madrid vs Atlético Madrid HOY: derbi español por la jornada 7 de LaLiga 2025

Programación de semifinales del Mundial de Vóley Masculino 2025: fechas, horarios y canales TV de los partidos en el torneo

Resultados de las semifinales del Mundial de vóley masculino 2025: estos son los finalistas del certamen