Perú

Trámite de DNI electrónico gratis para este 29 de septiembre: conoce dónde y quiénes son los beneficiarios

El objetivo de esta campaña consiste en facilitar el trámite y garantizar que los ciudadanos accedan a una identificación vigente en versión digital

Por Alejandro Aguilar

El DNIe te ofrece autenticación
El DNIe te ofrece autenticación segura de identidad tanto en trámites presenciales como virtuales - Créditos: Andina.

La Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, en cooperación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), impulsa este lunes 29 de septiembre una jornada para la obtención del DNI electrónico gratis destinada a menores de 17 años.

El evento se llevará a cabo en la sede de Demuna SMP, ubicada en jirón Pedregal 406, entre las 9 y las 12 horas, donde los padres deberán acompañar a sus hijos para la gestión de sus documentos de identidad.

El propósito central de la campaña consiste en facilitar el acceso a la identificación oficial y promover la actualización de datos entre la población infantil y adolescente del distrito. Esta acción busca reducir barreras administrativas y fortalecer la seguridad de los menores ante situaciones en las que la acreditación de identidad resulte indispensable.

La campaña comenzará desde las
La campaña comenzará desde las 9 horas - Créditos: Municipalidad de Lima.

Durante la actividad, se ofrecerán diversos servicios, entre los que destacan la inscripción por primera vezrenovación de DNIrectificación de datosactualización de fotografía y modificación de dirección domiciliaria. Todas estas opciones se brindan sin costo, como parte de la política de inclusión ciudadana promovida por la administración local en alianza con el Reniec.

Los requisitos solicitados para acceder a estos servicios incluyen la presentación de una copia del acta de nacimiento del menor y una copia simple de un recibo de servicio público, ya sea de luz o agua, que permita acreditar el domicilio del solicitante. Esta documentación debe presentarse el mismo día de la campaña, y los organizadores han enfatizado la importancia de cumplir con estos datos para agilizar los trámites.

La Municipalidad Distrital de San Martín de Porres ha desarrollado campañas similares a lo largo de septiembre con resultados positivos para sus residentes. Las jornadas anteriores de acceso a trámites de identidad han contado con una participación significativa de familias y permitieron agilizar procedimientos que resultan esenciales para la vida diaria.

De esta manera, se destaca la respuesta favorable de la comunidad, lo que motiva la continuidad de estas acciones orientadas a fortalecer la inclusión y garantizar que niños y adolescentes cuenten con documentación vigente en el menor tiempo posible.

El objetivo de esta campaña
El objetivo de esta campaña es cerrar brechas de identificación - Créditos: Andina.

DNI electrónico 3.0: beneficios y ventajas

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dejó de emitir el DNI azul para adultos y el DNI amarillo para menores. Actualmente solo se entrega el DNI electrónico 3.0 como documento oficial para ciudadanos peruanos. Desde el 29 de agosto, esta disposición rige como parte de una estrategia destinada a incrementar la seguridad en la identificación y facilitar el uso de servicios digitales en el territorio nacional.

DNI Electrónico 3.0 ofrece significativas
DNI Electrónico 3.0 ofrece significativas ventajas al tradicional y es mucho más seguro, según Reniec. (Foto: Agencia Andina)

El modelo actualizado del DNI incorpora avances sustanciales en protección, ofreciendo 64 elementos de seguridad, cantidad que cuadruplica la presente en la versión anterior 2.0. El nuevo documento utiliza policarbonato como material y dispone de un microchip encargado de preservar la confidencialidad de los datos personales. También integra un código QR que posibilita la verificación inmediata de la identidad tanto digitalmente como en oficinas habilitadas.

Según cifras recientes, desde abril más de un millón de peruanos ya cuenta con el DNI electrónico, mientras que cerca de cuatro millones mantienen ediciones anteriores. La vigencia del nuevo documento alcanza diez años para mayores de edad y tres años para menores de doce, en consonancia con estándares internacionales para asegurar que la información personal permanezca actualizada y relevante.

