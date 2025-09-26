Poder Judicial ordena nueve meses de prisión preventiva contra sujeto que contactó a menor de 11 años en redes sociales

Poder Judicial ordena nueve meses de cárcel preventiva a hombre que contactó a niña por videojuego en línea. (Foto composición: Infobae Perú/Fiscalía)

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Jonathan Laynes (39), acusado de captar y retener a una menor de 11 años. El sujeto es investigado por el presunto delito contra la libertad sexual en agravio de la niña, quien fue reportada como desaparecida el último domingo.

Laynes fue detenido el martes por la Policía Nacional en Ate Vitarte, tras ser señalado por la familia de la menor. Según la investigación, habría convencido a la niña para salir de su vivienda en San Juan de Lurigancho, tras sostener conversaciones digitales que facilitaron el encuentro.

Prisión preventiva para sujeto acusado de captar a niña de 11 años a través de redes sociales. (Foto: X/Fiscalía)

Contactó en videojuego y redes sociales

De acuerdo con la Fiscalía, el acusado utilizó un videojuego en línea para establecer el primer contacto con la menor y posteriormente mantener comunicación a través de redes sociales. Con engaños, logró que la niña abandonara su casa sin que sus familiares se percataran de inmediato.

El Ministerio del Interior informó que la menor fue encontrada el martes 23 de setiembre, dos días después de ser reportada como desaparecida. Su hallazgo permitió activar las diligencias que llevaron a la captura de Laynes en Ate Vitarte.

Niña de 11 años fue rescatada cuando iba en un bus con su raptor| Buenos Días Perú

“Le dijo que saliera de casa”

La madre de la niña relató a RPP que descubrió los mensajes entre su hija y el investigado al revisar el celular que dejó en casa antes de salir. “Empecé a revisar el celular y encontré el número del chico. Él le dijo a mi hija que saliera de la casa. Le timbré desde el celular de mi hija y estaba tembloroso. Cuando me pasó con ella, me dijo ‘mami’, pero luego él le quitó el teléfono”, señaló.

Por su parte, la tía de la menor aseguró que la niña ya se encuentra a buen recaudo y bajo protección de la familia. Asimismo, indicó que colaborarán con las autoridades para que se esclarezcan los hechos y se sancione al responsable.

La menor fue captada por Jonathan Laynes Moncada a través de un videojuego en línea

Investigación fiscal y pruebas clave

El Ministerio Público informó que el proceso de investigación contra Laynes se desarrolla bajo el cargo de delito contra la libertad sexual. La medida de prisión preventiva busca asegurar que el acusado no evada la justicia ni interfiera en la recopilación de pruebas.

Entre los elementos presentados por la Fiscalía se encuentran las conversaciones digitales halladas en el teléfono de la menor, así como los testimonios de sus familiares, que corroboran el contacto directo y la manipulación ejercida por el detenido.

La confesión del sujeto que captó a niña de 11 años por más de 40 horas| Panamericana

¿Cómo fue el rescate de la menor?

Jonathan Félix Laynes Moncada fue detenido el martes 23 de septiembre en una cúster de la línea El Chosicano, cuando se trasladaba junto a la menor de 11 años. El operativo se activó tras la denuncia de los familiares y gracias a la rápida intervención de una ciudadana que reconoció al sujeto y alertó a las autoridades.

En diálogo con RPP, el padre de la niña destacó la valentía de la pasajera que permitió frustrar la fuga del agresor. “Al parecer, se dio cuenta que la estaban buscando en Santa Clara y él quiso escapar, pero gracias a Dios y a ese pasajero, llegó a comunicarse con la Policía y lo detuvieron”, señaló. El rostro del presunto abusador y de la menor había sido difundido por los familiares en redes sociales y posteriormente se activó la Alerta Amber del Ministerio del Interior, lo que facilitó la identificación en plena vía pública.

El padre de la niña menor de edad, quien fue captada a través de videojuegos y desaparecida por 72 horas, da detalles sobre el rescate de la menor. | RPP Noticias

Tras la intervención, la niña fue hallada en buen estado físico y puesta inmediatamente bajo resguardo de las autoridades, aunque posteriormente se confirmó que había sido víctima de abuso sexual. Laynes Moncada fue trasladado a la comisaría de Santa Clara, donde inicialmente negó los hechos. Sin embargo, horas más tarde confesó de manera fría y entre risas el abuso sexual ante los efectivos policiales.