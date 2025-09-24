Perú

Fiscalía inicia investigación contra sujeto por captar y retener a menor de 11 años por más de 40 horas

Jonathan Laynes Moncada, de 39 años, está detenido y será investigado por el presunto delito de violación de la libertad sexual de una menor de edad

Marilyn Corrales Valqui

Por Marilyn Corrales Valqui

Guardar
La menor fue captada por
La menor fue captada por Jonathan Laynes Moncada a través de un videojuego en línea

El Ministerio Público informó el inicio de una investigación contra Jonathan Laynes Moncada, de 39 años, por el presunto delito de violación de la libertad sexual de una menor de edad, en agravio de una niña de 11 años, cuya desaparición movilizó a familiares, vecinos y autoridades de Lima este durante esta semana. El caso, que conmocionó a la población por su gravedad y por las circunstancias del contacto entre la menor y el sospechoso, se encuentra bajo la conducción de la fiscal provincial Liliana Dávila, del Primer Despacho de la Tercera Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Santa Anita.

“Fiscalía inicia investigación contra Jonathan Laynes por el presunto delito de violación de la libertad sexual de menor de edad en agravio de una niña de 11 años. La víctima habría sido captada por medios tecnológicos en su domicilio ubicado en San Juan de Lurigancho y posteriormente retenida por el investigado, quien actualmente se encuentra detenido en sede policial en la DEPINCRI Ate-Vitarte”, dice la primera parte del comunicado publicado en la cuenta de ‘X’.

“...Se viene realizando diligencias urgentes e inaplazables para verificar la configuración del delito, identificar a los involucrados y asegurar los elementos de prueba para determinar la responsabilidad del investigado, como recabar la declaración de la menor en cámara Gesell, así como del investigado; visualizar las cámaras de seguridad de la zona; realizar las pericias psicológicas a las partes, entre otros actos de investigación”, agrega.

Jonathan Laynes Moncada será investigado
Jonathan Laynes Moncada será investigado por el delito contra la libertad en agravio de menor de 11 años

La niña desapareció el domingo 21 de septiembre. Según las primeras investigaciones, la menor fue captada a través de plataformas digitales, específicamente juegos en línea como Free Fire y redes sociales como TikTok. En su celular, que fue hallado en su vivienda, se detectó una conversación con Jonathan Laynes, quien se dirigió a ella con frases afectuosas y mantuvo comunicaciones constantes vía WhatsApp. El contacto, según explicó el padre de la menor, se habría iniciado hace semanas mediante el chat propio de los videojuegos en línea.

Padre de niña desaparecida en SJL denuncia llamadas extorsivas por información de su hija | Video: Buenos Días Perú

Cámaras de seguridad grabaron a sujeto con menor

Familia y vecinos de la menor lanzaron su búsqueda de inmediato. Cámaras de seguridad del parque Reino Unido de Gran Bretaña registraron el momento en que la niña, junto a su mascota, encuentra al sospechoso y camina a su lado. Minutos después, ambos desaparecen del ángulo de la cámara, iniciando una angustiante búsqueda que incluyó la participación de la familia, la comunidad y la Policía Nacional del Perú (PNP).

Las diligencias y esfuerzos de localización se extendieron a diversos distritos del este de Lima. El padre de la niña, identificado como Marcos, denunció ante la prensa que debió realizar búsquedas en hostales y viviendas en Surco, San Juan de Miraflores, El Agustino y zonas de San Juan de Lurigancho, mientras la familia era víctima de extorsiones telefónicas por parte de desconocidos que exigían dinero a cambio de información sobre el paradero de la menor. Una de estas llamadas fue presenciada por efectivos policiales, quienes recomendaban no ceder ante este tipo de prácticas.

Jonathan Laynes Moncada mantuvo retenida
Jonathan Laynes Moncada mantuvo retenida por más de 40 horas a menor de 11 años

La madre formalizó la denuncia en la comisaría de Santa Elizabeth, mientras otros familiares acudieron a la Dirincri para pedir la intervención de más unidades especializadas. Los vecinos incluso colaboraron facilitando el ingreso a sus viviendas para inspecciones rápidas y aportando información sobre posibles movimientos de la niña o del presunto captor.

Las alertas se activaron de manera intensa en los sectores de Huachipa y Santa Clara. Cámaras de seguridad ubicaron a la menor y al sospechoso en la zona de Huachipa, siendo este el último registro claro antes de perder el rastro. Las autoridades incrementaron el patrullaje en calles, mercados y terminales de transporte público, tras recibir testimonios ciudadanos y mediante el seguimiento a la señal del teléfono móvil de la niña.

La tarde del lunes, tras horas de búsqueda y mediante la colaboración de vecinos y la actuación de agentes de la comisaría de Santa Clara, la menor fue hallada en Ate Vitarte. El Ministerio del Interior confirmó que la niña fue rescatada y se reencontró con sus padres. El principal sospechoso, Jonathan Laynes, fue detenido y permanece bajo custodia en la sede policial de la DEPINCRI Ate–Vitarte. “Gracias a la intervención policial, el presunto autor de este delito fue detenido y será puesto a disposición de las autoridades competentes para que responda ante la justicia”, señaló el Ministerio del Interior en un comunicado.

Sujeto justificó por qué retuvo a la menor

Tras su detención, el sospechoso confesó que mantuvo a la niña bajo su custodia, alojándola en una habitación, dándole alimentación y compartiendo tiempo con ella durante las horas en que se mantuvo desaparecida. El propio Laynes, en un video difundido por medios como Panamericana, admitió que la retuvo y justificó su accionar sin autorización o consentimiento de la familia. La investigación fiscal avanza para determinar la existencia de otros involucrados o posibles responsables secundarios.

Niña de 11 años fue rescatada cuando iba en un bus con su raptor| Buenos Días Perú

Medidas de la Fiscalía

En paralelo, la Fiscalía anunció la ejecución de medidas urgentes para esclarecer la presunta violación y determinar la responsabilidad penal. Entre las diligencias prioritarias se incluyen la declaración testimonial de la menor en cámara Gesell, la toma de declaración al investigado, el análisis de las cámaras de seguridad recogidas en la zona, la realización de pericias psicológicas a ambas partes y la recolección de otros elementos probatorios que permitan reconstruir los hechos y sustentar la acusación.

Mientras avanzan los procedimientos fiscales y judiciales, la menor se encuentra bajo resguardo de las autoridades y recibe atención médica y psicológica para evaluar su condición integral. El caso se mantiene en evaluación en la Tercera Fiscalía Especializada en Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Santa Anita, en tanto se aclara la responsabilidad del principal investigado y se buscan posibles cómplices.

Temas Relacionados

Fiscalía de la NaciónMinisterio PúblicoSecuestro de menoresperu-noticias

Más Noticias

Egresado de San Marcos construye robot humanoide en 3D con plataforma abierta

Un ingeniero formado en la universidad pública limeña logra ensamblar un robot basado en el modelo InMoov, integrando electrónica, inteligencia artificial y visión de desarrollo tecnológico en prótesis inteligentes

Egresado de San Marcos construye

Resultados del Mundial de Vóley Masculino 2025: así van los partidos por cuartos de final del torneo

Arrancó los encuentros por la instancia decisiva rumbo a las semifinales en la cita mundialista. Se conocieron a los dos primeros equipos que siguen en competencia

Resultados del Mundial de Vóley

Melcochita se despide de Hernán Romero y recuerda sus anécdotas juntos: “Un caballero que nos lleva la delantera”

El sonero no fue ajeno a la partida del reconocido actor, por lo que envió sus condolencias a la familia y recordó la película que grabaron juntos

Melcochita se despide de Hernán

¿Por qué Perú elige aviones subsónicos? La razón detrás de la anunciada compra de 12 aeronaves de ese tipo

El despliegue de las unidades estará respaldado por la construcción de bases y sistemas de vigilancia, ampliando la capacidad operativa frente al tráfico de drogas y la minería ilegal

¿Por qué Perú elige aviones

Hernán Romero falleció: ¿Dónde será velado y en qué lugar se le dará el último adiós?

Tras seis décadas de trayectoria artística, el querido actor falleció el martes 23 de septiembre. Los restos del intérprete de cine, teatro y televisión son despedidos por familiares, colegas y seguidores.

Hernán Romero falleció: ¿Dónde será
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tomás Gálvez confirma que seguirá

Tomás Gálvez confirma que seguirá investigaciones sobre Nicanor Boluarte y el ministro Santiváñez: “no tienen por qué interrumpirse”

Delia Espinoza solicita a Tomás Gálvez mantener a su equipo técnico y fiscal tras posibles cambios en el caso Lava Jato

Tomás Gálvez confirma que no removerá a José Domingo Pérez: “Su actuación como fiscal queda garantizada”

Dina Boluarte deja en evidencia rechazo internacional al puerto de Chancay: “Sobre todo a Trump no le ha gustado”

Fiscalía pide que se prohíba a Betssy Chávez acercarse a embajadas y comunicarse con políticos extranjeros

ENTRETENIMIENTO

Melcochita se despide de Hernán

Melcochita se despide de Hernán Romero y recuerda sus anécdotas juntos: “Un caballero que nos lleva la delantera”

Hernán Romero falleció: ¿Dónde será velado y en qué lugar se le dará el último adiós?

Gian Piero Díaz revela que padece dos enfermedades crónicas, una de ellas se la heredó a sus hijos: “No la puedo combatir con nada”

Imitador de Christian Yaipén se emociona y llora al cantar frente al artista en ‘Yo Soy’

‘Cantaritos de Oro’ en conflicto: conflictos familiares y denuncias legales sacuden a la reconocida orquesta piurana

DEPORTES

Resultados del Mundial de Vóley

Resultados del Mundial de Vóley Masculino 2025: así van los partidos por cuartos de final del torneo

Hincha chileno insultó a Fernando Gaibor en llegada a Coquimbo: jugador de Alianza Lima no cayó en la provocación

Se reveló que Luis Zubeldía rechazó ser nuevo DT de la selección peruana: ¿Cuál sería la otra opción de la FPF?

Ricardo Gareca rechazó regreso a la selección peruana con firme mensaje: “En la FPF buscan otro estilo y forma de trabajo”

Alianza Lima vs U. de Chile: ¿Cómo se define al ganador si hay empate en Coquimbo por cuartos de final de Copa Sudamericana 2025?