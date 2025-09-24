Fiscalía inicia investigación contra sujeto por captar y retener a menor de 11 años por más de 40 horas

La menor fue captada por Jonathan Laynes Moncada a través de un videojuego en línea

El Ministerio Público informó el inicio de una investigación contra Jonathan Laynes Moncada, de 39 años, por el presunto delito de violación de la libertad sexual de una menor de edad, en agravio de una niña de 11 años, cuya desaparición movilizó a familiares, vecinos y autoridades de Lima este durante esta semana. El caso, que conmocionó a la población por su gravedad y por las circunstancias del contacto entre la menor y el sospechoso, se encuentra bajo la conducción de la fiscal provincial Liliana Dávila, del Primer Despacho de la Tercera Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Santa Anita.

“Fiscalía inicia investigación contra Jonathan Laynes por el presunto delito de violación de la libertad sexual de menor de edad en agravio de una niña de 11 años. La víctima habría sido captada por medios tecnológicos en su domicilio ubicado en San Juan de Lurigancho y posteriormente retenida por el investigado, quien actualmente se encuentra detenido en sede policial en la DEPINCRI Ate-Vitarte”, dice la primera parte del comunicado publicado en la cuenta de ‘X’.

“...Se viene realizando diligencias urgentes e inaplazables para verificar la configuración del delito, identificar a los involucrados y asegurar los elementos de prueba para determinar la responsabilidad del investigado, como recabar la declaración de la menor en cámara Gesell, así como del investigado; visualizar las cámaras de seguridad de la zona; realizar las pericias psicológicas a las partes, entre otros actos de investigación”, agrega.

Jonathan Laynes Moncada será investigado por el delito contra la libertad en agravio de menor de 11 años

La niña desapareció el domingo 21 de septiembre. Según las primeras investigaciones, la menor fue captada a través de plataformas digitales, específicamente juegos en línea como Free Fire y redes sociales como TikTok. En su celular, que fue hallado en su vivienda, se detectó una conversación con Jonathan Laynes, quien se dirigió a ella con frases afectuosas y mantuvo comunicaciones constantes vía WhatsApp. El contacto, según explicó el padre de la menor, se habría iniciado hace semanas mediante el chat propio de los videojuegos en línea.

Padre de niña desaparecida en SJL denuncia llamadas extorsivas por información de su hija | Video: Buenos Días Perú

Cámaras de seguridad grabaron a sujeto con menor

Familia y vecinos de la menor lanzaron su búsqueda de inmediato. Cámaras de seguridad del parque Reino Unido de Gran Bretaña registraron el momento en que la niña, junto a su mascota, encuentra al sospechoso y camina a su lado. Minutos después, ambos desaparecen del ángulo de la cámara, iniciando una angustiante búsqueda que incluyó la participación de la familia, la comunidad y la Policía Nacional del Perú (PNP).

Las diligencias y esfuerzos de localización se extendieron a diversos distritos del este de Lima. El padre de la niña, identificado como Marcos, denunció ante la prensa que debió realizar búsquedas en hostales y viviendas en Surco, San Juan de Miraflores, El Agustino y zonas de San Juan de Lurigancho, mientras la familia era víctima de extorsiones telefónicas por parte de desconocidos que exigían dinero a cambio de información sobre el paradero de la menor. Una de estas llamadas fue presenciada por efectivos policiales, quienes recomendaban no ceder ante este tipo de prácticas.

Jonathan Laynes Moncada mantuvo retenida por más de 40 horas a menor de 11 años

La madre formalizó la denuncia en la comisaría de Santa Elizabeth, mientras otros familiares acudieron a la Dirincri para pedir la intervención de más unidades especializadas. Los vecinos incluso colaboraron facilitando el ingreso a sus viviendas para inspecciones rápidas y aportando información sobre posibles movimientos de la niña o del presunto captor.

Las alertas se activaron de manera intensa en los sectores de Huachipa y Santa Clara. Cámaras de seguridad ubicaron a la menor y al sospechoso en la zona de Huachipa, siendo este el último registro claro antes de perder el rastro. Las autoridades incrementaron el patrullaje en calles, mercados y terminales de transporte público, tras recibir testimonios ciudadanos y mediante el seguimiento a la señal del teléfono móvil de la niña.

La tarde del lunes, tras horas de búsqueda y mediante la colaboración de vecinos y la actuación de agentes de la comisaría de Santa Clara, la menor fue hallada en Ate Vitarte. El Ministerio del Interior confirmó que la niña fue rescatada y se reencontró con sus padres. El principal sospechoso, Jonathan Laynes, fue detenido y permanece bajo custodia en la sede policial de la DEPINCRI Ate–Vitarte. “Gracias a la intervención policial, el presunto autor de este delito fue detenido y será puesto a disposición de las autoridades competentes para que responda ante la justicia”, señaló el Ministerio del Interior en un comunicado.

Sujeto justificó por qué retuvo a la menor

Tras su detención, el sospechoso confesó que mantuvo a la niña bajo su custodia, alojándola en una habitación, dándole alimentación y compartiendo tiempo con ella durante las horas en que se mantuvo desaparecida. El propio Laynes, en un video difundido por medios como Panamericana, admitió que la retuvo y justificó su accionar sin autorización o consentimiento de la familia. La investigación fiscal avanza para determinar la existencia de otros involucrados o posibles responsables secundarios.

Niña de 11 años fue rescatada cuando iba en un bus con su raptor| Buenos Días Perú

Medidas de la Fiscalía

En paralelo, la Fiscalía anunció la ejecución de medidas urgentes para esclarecer la presunta violación y determinar la responsabilidad penal. Entre las diligencias prioritarias se incluyen la declaración testimonial de la menor en cámara Gesell, la toma de declaración al investigado, el análisis de las cámaras de seguridad recogidas en la zona, la realización de pericias psicológicas a ambas partes y la recolección de otros elementos probatorios que permitan reconstruir los hechos y sustentar la acusación.

Mientras avanzan los procedimientos fiscales y judiciales, la menor se encuentra bajo resguardo de las autoridades y recibe atención médica y psicológica para evaluar su condición integral. El caso se mantiene en evaluación en la Tercera Fiscalía Especializada en Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Santa Anita, en tanto se aclara la responsabilidad del principal investigado y se buscan posibles cómplices.