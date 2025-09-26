Perú

Pesca juiciosa

En el caso particular del sector pesquero, sin un adecuado manejo del recurso existirían pérdidas tangibles: menor biomasa y menores ingresos para las familias

Por Rafael Zacnich

Guardar
pesca
pesca

Un factor determinante del desempeño de la actividad pesquera es el volumen de la biomasa. La cantidad del recurso juega un papel fundamental en la pertinencia de ajustar el número de embarcaciones. Para asegurar la sostenibilidad del sector, el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) evalúa el estado de la biomasa disponible y el Ministerio de la Producción (Produce) analiza si la flota de embarcaciones ya cubre, o incluso supera, la capacidad de extracción.

Así, resulta absurdo que desde el Congreso de la República se plantee la apertura de un nuevo proceso de formalización para embarcaciones pesqueras artesanales que no lograron registrarse en el pasado, sin tomar en cuenta las condiciones actuales del mercado. Actualmente, existen 19,255 embarcaciones artesanales formalizadas y, de momento, no se promueve un incremento de flota, priorizando la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos, de acuerdo con Produce.

De acuerdo con la exposición de motivos del Proyecto de Ley 12373/2025-CR, “Ley que fortalece el proceso de formalización de las embarcaciones pesqueras artesanales en el marco del DL N.° 1392”, Produce habría emitido opinión favorable a la iniciativa legislativa. Sin embargo, también se señala que “la posibilidad de formalizar un número indeterminado de nuevas embarcaciones requiere necesariamente opinión de Imarpe, en función del grado de explotación de los recursos y el riesgo o la posibilidad de incrementar el esfuerzo pesquero”.

Cualquier nueva apertura se convertiría en un riesgo latente. ¿Qué sucedería si la flota formalizada supera lo que el recurso marino puede sostener? Prácticamente, se estaría legalizando la sobrepesca, con la consecuente afectación negativa en la actividad. Serían más de 2,000 embarcaciones que fueron descartadas del último proceso de formalización por observaciones. Se detectaron inscripciones duplicadas y expedientes con documentación irregular, según información de actores del sector.

Esta situación contravendría la Ley General de Pesca y compromisos internacionales sobre pesca sostenible. En junio último, el Perú fue designado copresidente del Comité Directivo del Fondo para la Pesca de la Organización Mundial del Comercio (OMC), lo que consolida su liderazgo en el escenario multilateral y su compromiso con la sostenibilidad de los océanos.

Todo proceso de formalización es positivo, pues permite una correcta administración, trazabilidad y acceso a mercados. Promover e incentivar la formalización en un mercado es importante para el Estado y la sociedad, tanto por el aumento de productividad como por la contribución al bienestar público. Pero, en el caso particular del sector pesquero, sin un adecuado manejo del recurso existirían pérdidas tangibles: menor biomasa y menores ingresos para las familias.

Una pesca juiciosa no debe definirse a través de votos en el Congreso, menos aún sin la opinión o análisis técnico y científico de Imarpe. Desde el Legislativo se estaría viendo el tema como un problema de regularización de trámites, meramente administrativo, sin tomar en cuenta que está en juego la sostenibilidad de la actividad. Se puede comprender el ánimo, el deseo o la intención del legislador por aportar “soluciones” a determinadas problemáticas; pero, antes de postular una normativa, se debe —por lo menos— socializar con las entidades competentes a fin de encontrar las mejores alternativas o descartar las propias.

Temas Relacionados

Pesca PerúSector pesqueroRegulaciónOpiniónperu-noticias

Más Noticias

Este 26 de septiembre es día no laborable por Festival de la Primavera: Solo en una provincia

Luego del 24 de septiembre, otra región del país tendrá un día no laborable. Este se aprueba cada año y suele cambiar de fecha

Este 26 de septiembre es

Retiro AFP: Estas son las fechas tentativas en octubre y noviembre para las 4 UIT

Pero aún no hay cronograma. Mientras la SBS aún no publique el reglamento de la Ley de retiro AFP, ya algunos expertos, congresistas, y hasta el mismo ministro de Economía, estiman las fechas importantes

Retiro AFP: Estas son las

Cronograma del Banco de la Nación de octubre 2025: Fechas de pago de pensiones ONP y sueldos

Las fechas oficiales para los cobros de pensionistas de la ONP y los trabajadores del sector público. ¿Cuándo se cobran los desembolsos?

Cronograma del Banco de la

Solicitud de retiro AFP: Los datos que deberás tener actualizados para sacar las 4 UIT

Octavo retiro. Las cuatro administradoras de fondos de pensiones, Integra, Prima, Profuturo y Hábitat, dan recomendaciones de cara al nuevo acceso

Solicitud de retiro AFP: Los

Retiro AFP 2025: Habrán dos cronogramas, uno de solicitudes y uno de pagos

Aún no hay cronograma para retiro de AFP 2025. Ya Profuturo AFP señaló que el reglamento de la SBS definirá el listado de fechas para el inicio de solicitudes

Retiro AFP 2025: Habrán dos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidente de Osiptel denuncia ofensiva

Presidente de Osiptel denuncia ofensiva del gobierno para destituirlo: “No me callarán”

Viuda de José Miguel Castro mencionó a Rafael López Aliaga ante Fiscalía: “Tenía enemigos que querían hacerle daño”

Ayacucho: Fiscalía recupera restos de una mujer y su nieta desaparecidas en 1984 durante operativo militar

Antauro Humala en contra de que Fuerza Popular sea ilegalizado y busca un fallo del TC para recuperar su partido

Rafael López Aliaga insiste en que EE.UU. reclamará al Gobierno de Boluarte por tren Lima-Chosica: “El tema es conocido”

ENTRETENIMIENTO

Olinda Castañeda aconseja a Maju

Olinda Castañeda aconseja a Maju Mantilla ‘doblar rodillas’ y Magaly Medina responde con ironía: “Cada uno y su filosofía de vida”

Beto Ortiz desafía a Jefferson Farfán tras intento de censura a EVDLV de ‘Cri Cri’: “El dinero no calla a los periodistas”

Incendio en concierto de Yarita Lizeth en Chanchamayo: pánico y momentos de terror en pleno show

José Peláez lleva el pan con chicharrón a Hollywood y sorprende a Jared Leto: “El Perú es conocido por la buena comida”

Milett Figueroa explota contra Yanina Latorre y Ángel de Brito por decir que estuvo con Marcelo Tinelli por “interés”: “Cobardes”

DEPORTES

A qué hora juega Universitario

A qué hora juega Universitario vs Cusco FC: partido clave por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Universitario ya piensa en la temporada 2026: se desprendería de estos tres futbolistas para liberar dos cupos de extranjero

Ignacio Buse valora el esfuerzo que lo ubica a puertas del Top 100 del ranking ATP: “Es un reflejo de lo que vengo haciendo”

Gonzalo Bueno se reencuentra con su mejor tenis en Buenos Aires: tenista peruano se instaló en cuartos de final y se medirá ante el local Kicker

Partidos de hoy, jueves 25 de setiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo