Madre de Jefferson Farfán molesta con ‘Cri Cri’ por decir que cree en su inocencia y lo apoya: “Se indignó mucho”

Doña Charo se mostró ofendida cuando su sobrino aseguró que creía en su inocencia, ya que nunca le expresó respaldo en el proceso judicial. Su defensa legal ratificó el distanciamiento familiar

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Cristian Martínez Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’, se encuentra en el ojo de la tormenta tras las declaraciones de Javier Muñoz, abogado de la madre de Jefferson Farfán, conocida como Doña Charo. La polémica surgió luego de que Martínez Guadalupe afirmara públicamente que su tía confiaba en su inocencia en el proceso judicial que enfrenta por una denuncia de abuso sexual.

Según explicó Muñoz en el programa Amor y fuego, estas afirmaciones no solo resultan falsas, sino que han generado indignación y molestia en la familia Farfán.

“Este muchacho dice que su tía le aseguró: ‘Yo creo en ti’. Eso es totalmente falso, no corresponde a la verdad. Nunca lo han apoyado”, señaló el representante legal durante una conversación con la conductora Gigi Mitre.

De acuerdo con el abogado, Doña Charo se mostró sorprendida y ofendida al escuchar que le atribuían un respaldo que nunca existió en el ámbito privado ni en el proceso judicial en cuestión.

La aclaración pública se da en medio de la cobertura sostenida por canales de televisión y distintos medios, que han seguido de cerca el caso debido al vínculo familiar de los protagonistas. Amor y fuego detalla que el vínculo entre Doña Charo y la madre de Martínez Guadalupe se limita al parentesco entre hermanas y que ello no implica apoyo hacia su sobrino por parte de la familia Farfán.

‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán, es el próximo invitado de ‘El Valor de la Verdad’. Panamericana TV

Rechazo respaldo a Cri Cri

Según lo expuesto por el abogado Muñoz, la relación entre ambas familias no ha propiciado declaraciones de respaldo ante la opinión pública. Las señoras se hablan porque son familia. Pero ella nunca lo ha apoyado. Por fuente directa te lo digo: la señora se indignó mucho por esa declaración que él dio en una entrevista”, recalcó el defensor, en referencia a la presentación de Cri Cri en El Valor de la Verdad, programa que se emitirá el domingo 28 de septiembre.

La defensa de la madre de Jefferson Farfán aseguró que el apoyo a ‘Cri Cri’ no solo es inexistente, sino que incluso la familia se ha mantenido distante ante el proceso judicial en curso.

Según declaraciones obtenidas por Amor y fuego, el equipo legal ya apeló la decisión judicial que permitió la libertad del acusado tras la denuncia de abuso sexual. “Estamos seguros con todos los documentos ingresados, que esto se va a revertir” agregó Muñoz, quien enfatizó en la indignación de su clienta ante las manifestaciones públicas de su sobrino.

Durante la entrevista con Gigi Mitre, el abogado reveló nuevos elementos relacionados con el proceso judicial. Explicó que Martínez Guadalupe habría incumplido una de las medidas restrictivas impuestas por el tribunal. De acuerdo al representante, el acusado tiene prohibido interactuar bajo cualquier forma con la denunciante, restricción que habría violado al dar un “like” a un comentario de la agraviada en redes sociales. Muñoz detalló que este tipo de acciones pueden dificultar el seguimiento y cumplimiento de las medidas, ya que en ocasiones se emplean cuentas alternativas para evadir el control judicial.

La conductora de Amor y fuegoGigi Mitre, solicitó precisiones para determinar la responsabilidad de ‘Cri Cri’ en la interacción digital mencionada. El abogado consideró que, aunque resulta complejo en algunos casos comprobar la identidad tras cuentas ocultas, se trató de un acto reciente y registrado en las plataformas correspondientes, lo que agrava la situación procesal del imputado.

