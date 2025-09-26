Beto Ortiz desafía a Jefferson Farfán tras intento de censura a EVDLV de ‘Cri Cri’: “El dinero no calla a los periodistas”

Caso Cri Cri: Magaly denuncia rapidez sospechosa en resolución que busca frenar El Valor de la Verdad. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La controversia en torno a la próxima emisión de El Valor de la Verdad ha alcanzado su punto más álgido luego de que Beto Ortiz respondiera de manera contundente al intento de censura impulsado a través de una carta notarial que llegó a Panamericana Televisión.

En ella, la defensa de la presunta víctima pide cancelar el programa del domingo 28 de septiembre, donde Christian Antonio Martínez Guadalupe, conocido como 'Cri Cri‘, contará su versión de los hechos que lo llevaron a prisión y su compleja relación con su primo, el exfutbolista Jefferson Farfán.

Durante la emisión de Magaly TV La Firme del 25 de septiembre, se presentó la voz del propio Ortiz, quien dejó claro que no cederá a presiones. Con firmeza, el periodista declaró:

“Habría que decirle a Jefferson Farfán que el dinero tiene poder, pero para su mala suerte no tiene el poder de callar a los periodistas”. Sus palabras encendieron el debate en torno a la libertad de expresión y al alcance de las medidas judiciales.

Panamericana TV marca distancia en caso Cri Cri: “La resolución no es retroactiva”

La carta notarial que llegó a Panamericana solicita suspender la promoción del programa y cancelar la edición completa. El documento advierte que, en caso de no cumplir, se emprenderán acciones legales contra el canal y el conductor. Frente a este panorama, Ortiz acusó directamente a Farfán de estar detrás de este “voluminoso expediente” que busca, según él, amedrentar con el poder del dinero.

Pero la polémica no quedó allí. Magaly Medina, desde su tribuna, se mostró sorprendida por la rapidez con la que el Poder Judicial emitió la resolución de medidas de protección contra Cri Cri. “Lo que nos asombra a todos es la celeridad con la que ha salido esta resolución el 24 de septiembre, justo cuando la promoción del programa salió al aire. Eso realmente asombra, porque muchas veces la justicia no actúa así de rápido con ciudadanos comunes”, comentó la conductora, sugiriendo que existen presiones externas en el caso.

Por su parte, la defensa de la víctima, representada por el abogado Javier Muñoz, insistió en que aún existe un recurso de apelación y que Christian Martínez no puede ser considerado inocente del todo. “Él es el autor en la sentencia, aunque haya sido absuelto. Eso no significa que sea inocente”, sostuvo Muñoz, asegurando que su patrocinada fue efectivamente agraviada.

Al mismo tiempo, una resolución emitida también el 24 de septiembre extendió las medidas de protección, prohibiendo a Cri Cri dar entrevistas o declaraciones en medios nacionales e internacionales si estas involucran a la denunciante. Ante ello, el propio Cristian respondió que apelará la medida, argumentando que nunca fue notificado correctamente y que la resolución tiene deficiencias.

Frente a estas restricciones, Ortiz fue tajante y aseguró que el programa se emitirá sin cambios, puesto que ya está grabado desde el domingo pasado. “Todo lo que ellos hablan en futuro ya ocurrió. El programa está consumado. No pueden pretender una resolución retroactiva que nos impida en el pasado grabar algo que ya se grabó. No lo van a poder evitar”, dijo.

En medio de este enfrentamiento, también salió a la luz la contradicción de la defensa. Mientras se acusa a Beto Ortiz y a Panamericana de intentar exponer la identidad de la denunciante, Magaly recordó que fue el propio abogado de la víctima quien, en una entrevista televisiva, dio detalles explícitos del caso y hasta permitió que se leyera información sensible que señalaba directamente a su patrocinada.

Finalmente, Ortiz recalcó que en la grabación “jamás se menciona a la presunta víctima”, y que el contenido se centra en la versión de Cri Cri, quien busca defenderse públicamente tras años de silencio.

