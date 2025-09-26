Perú

Beto Ortiz desafía a Jefferson Farfán tras intento de censura a EVDLV de ‘Cri Cri’: “El dinero no calla a los periodistas”

El periodista respondió con firmeza a la defensa que busca impedir la emisión del programa donde Cristian Martínez, primo de Jefferson Farfán, contará su versión

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Guardar
Caso Cri Cri: Magaly denuncia rapidez sospechosa en resolución que busca frenar El Valor de la Verdad. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La controversia en torno a la próxima emisión de El Valor de la Verdad ha alcanzado su punto más álgido luego de que Beto Ortiz respondiera de manera contundente al intento de censura impulsado a través de una carta notarial que llegó a Panamericana Televisión.

En ella, la defensa de la presunta víctima pide cancelar el programa del domingo 28 de septiembre, donde Christian Antonio Martínez Guadalupe, conocido como 'Cri Cri‘, contará su versión de los hechos que lo llevaron a prisión y su compleja relación con su primo, el exfutbolista Jefferson Farfán.

Durante la emisión de Magaly TV La Firme del 25 de septiembre, se presentó la voz del propio Ortiz, quien dejó claro que no cederá a presiones. Con firmeza, el periodista declaró:

Carta notarial busca frenar El
Carta notarial busca frenar El Valor de la Verdad de Cri Cri, pero Beto Ortiz confirma que sí saldrá al aire. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“Habría que decirle a Jefferson Farfán que el dinero tiene poder, pero para su mala suerte no tiene el poder de callar a los periodistas”. Sus palabras encendieron el debate en torno a la libertad de expresión y al alcance de las medidas judiciales.

Carta notarial busca frenar El
Carta notarial busca frenar El Valor de la Verdad de Cri Cri, pero Beto Ortiz confirma que sí saldrá al aire. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Panamericana TV marca distancia en caso Cri Cri: “La resolución no es retroactiva”

La carta notarial que llegó a Panamericana solicita suspender la promoción del programa y cancelar la edición completa. El documento advierte que, en caso de no cumplir, se emprenderán acciones legales contra el canal y el conductor. Frente a este panorama, Ortiz acusó directamente a Farfán de estar detrás de este “voluminoso expediente” que busca, según él, amedrentar con el poder del dinero.

Pero la polémica no quedó allí. Magaly Medina, desde su tribuna, se mostró sorprendida por la rapidez con la que el Poder Judicial emitió la resolución de medidas de protección contra Cri Cri. “Lo que nos asombra a todos es la celeridad con la que ha salido esta resolución el 24 de septiembre, justo cuando la promoción del programa salió al aire. Eso realmente asombra, porque muchas veces la justicia no actúa así de rápido con ciudadanos comunes”, comentó la conductora, sugiriendo que existen presiones externas en el caso.

Por su parte, la defensa de la víctima, representada por el abogado Javier Muñoz, insistió en que aún existe un recurso de apelación y que Christian Martínez no puede ser considerado inocente del todo. “Él es el autor en la sentencia, aunque haya sido absuelto. Eso no significa que sea inocente”, sostuvo Muñoz, asegurando que su patrocinada fue efectivamente agraviada.

Carta notarial busca frenar El
Carta notarial busca frenar El Valor de la Verdad de Cri Cri, pero Beto Ortiz confirma que sí saldrá al aire. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Al mismo tiempo, una resolución emitida también el 24 de septiembre extendió las medidas de protección, prohibiendo a Cri Cri dar entrevistas o declaraciones en medios nacionales e internacionales si estas involucran a la denunciante. Ante ello, el propio Cristian respondió que apelará la medida, argumentando que nunca fue notificado correctamente y que la resolución tiene deficiencias.

Frente a estas restricciones, Ortiz fue tajante y aseguró que el programa se emitirá sin cambios, puesto que ya está grabado desde el domingo pasado. “Todo lo que ellos hablan en futuro ya ocurrió. El programa está consumado. No pueden pretender una resolución retroactiva que nos impida en el pasado grabar algo que ya se grabó. No lo van a poder evitar”, dijo.

En medio de este enfrentamiento, también salió a la luz la contradicción de la defensa. Mientras se acusa a Beto Ortiz y a Panamericana de intentar exponer la identidad de la denunciante, Magaly recordó que fue el propio abogado de la víctima quien, en una entrevista televisiva, dio detalles explícitos del caso y hasta permitió que se leyera información sensible que señalaba directamente a su patrocinada.

Finalmente, Ortiz recalcó que en la grabación “jamás se menciona a la presunta víctima”, y que el contenido se centra en la versión de Cri Cri, quien busca defenderse públicamente tras años de silencio.

Carta notarial busca frenar El
Carta notarial busca frenar El Valor de la Verdad de Cri Cri, pero Beto Ortiz confirma que sí saldrá al aire. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Temas Relacionados

Beto OrtizJefferson FarfánCri CriChristian Antonio Martínez GuadalupeMagaly TV La FirmeMagaly Medinal Valor de la Verdadperu-entretenimiento

Más Noticias

Magaly Medina impactada con cartas judiciales que buscan frenar entrevista de Cri Cri en EVDLV: “Qué celeridad, tiene derecho a defenderse”

La periodista cuestionó que la justicia actuara con rapidez inusual para intentar censurar a Cristian Martínez.

Magaly Medina impactada con cartas

Kábala jueves 25 de setiembre de 2025: mira los números ganadores y el video de la jugada de la suerte

Como cada jueves, La Tinka comparte los números resultados del sorteo millonario de la Kábala. Estos son los resultados

Kábala jueves 25 de setiembre

Partidos de hoy, jueves 25 de setiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La agenda del día está recargada con diversos encuentros, tanto por competiciones europas como sudamericanas, incluyendo la participación de Alianza Lima y jugadores peruanos en el exterior

Partidos de hoy, jueves 25

Justicia paraguaya ordena prisión preventiva para Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’:

El cabecilla de Los Injertos del Cono Norte fue capturado en San Lorenzo y ahora espera su extradición al Perú

Justicia paraguaya ordena prisión preventiva

José Peláez lleva el pan con chicharrón a Hollywood y sorprende a Jared Leto: “El Perú es conocido por la buena comida”

El conductor sorprendió al actor al presumir el triunfo del pan con chicharrón, logrando que el actor elogiara la fama mundial de la gastronomía peruana en plena promoción de Tron: Ares

José Peláez lleva el pan
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidente de Osiptel denuncia ofensiva

Presidente de Osiptel denuncia ofensiva del gobierno para destituirlo: “No me callarán”

Viuda de José Miguel Castro mencionó a Rafael López Aliaga ante Fiscalía: “Tenía enemigos que querían hacerle daño”

Ayacucho: Fiscalía recupera restos de una mujer y su nieta desaparecidas en 1984 durante operativo militar

Antauro Humala en contra de que Fuerza Popular sea ilegalizado y busca un fallo del TC para recuperar su partido

Rafael López Aliaga insiste en que EE.UU. reclamará al Gobierno de Boluarte por tren Lima-Chosica: “El tema es conocido”

ENTRETENIMIENTO

Incendio en concierto de Yarita

Incendio en concierto de Yarita Lizeth en Chanchamayo: pánico y momentos de terror en pleno show

José Peláez lleva el pan con chicharrón a Hollywood y sorprende a Jared Leto: “El Perú es conocido por la buena comida”

Milett Figueroa explota contra Yanina Latorre y Ángel de Brito por decir que estuvo con Marcelo Tinelli por “interés”: “Cobardes”

Marcelo Tinelli revela los motivos de su separación con Milett Figueroa: “Son varios y hasta ahí llegamos”

Directora del hospital niega que Magaly Solier haya ingresado por intoxicación: “Ella está estable”

DEPORTES

Partidos de hoy, jueves 25

Partidos de hoy, jueves 25 de setiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima recibió gol madrugador de U. de Chile por cuartos vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Golazo de Eryc Castillo para el descuento en Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima eliminado de la Copa Sudamericana 2025: resumen de la derrota 2-1 ante U. de Chile por cuartos de final

Golazo de Javier Altamirano con letal zurdazo en Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana 2025