Teleshow

Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa tras dos años de relación: “Final de un ciclo”

Durante la emisión de su segundo programa en “Estamos de paso”, el conductor habló de su ruptura con la modelo peruana

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Guardar
Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa

Luego de dos años de relación, vacaciones juntos y un amor que floreció frente a las cámaras, Marcelo Tinelli anunció el final de su relación con Milett Figueroa. En medio de su segundo programa en Estamos de Paso, en la pantalla de Carnaval Stream, el histórico conductor comunicó ante sus seguidores su ruptura, causando asombro no solo en sus fans, sino también en sus compañeros de trabajo.

“Nos hemos separado con Milett. Así que bueno, mandarle, fundamentalmente, un beso”, expresó Tinelli durante la emisión, al referirse por primera vez de manera pública a la ruptura. El presentador aclaró que la separación se produjo en buenos términos: “Hemos llegado al final de una relación hermosa que duró dos años. Quise decirlo acá, que este es mi programa”, remarcó.

El conductor subrayó que no existen situaciones conflictivas entre ambos y destacó el afecto que mantiene por la modelo. “El amor que le tengo no es que vaya a cambiar, se va a modificar y se pondrá en otro lugar, y creo que ella a mí también”. Tinelli se mostró agradecido por el periodo compartido y enfatizó la importancia de una despedida cordial. “Me gusta terminar los ciclos de buena manera, con amor, con cariño, con presencia, con empatía con la otra persona, y creo que ambos sentimos lo mismo”, sostuvo.

Marcelo Tinelli terminó su relación
Marcelo Tinelli terminó su relación con Milett Figueroa tras dos años de noviazgo (Instagram)

La figura de la televisión también se refirió a la familia de Figueroa y la comunidad peruana. “Le quiero agradecer a su familia, a toda la gente de Perú, que me ha dado todo el amor siempre. Espero verla pronto porque va a seguir trabajando acá y en Lima”.

La declaración de Tinelli incluyó palabras de elogio para su expareja: “Es una mina divina. Me ha dado dos años hermosos de mi vida, me ha regalado dos años hermosos de su vida y yo creo que también a ella”. Asimismo, confirmó que la decisión es, por el momento, definitiva: “La vida dirá. Uno no sabe cómo puede terminar, pero hoy es definitivo. Ella es una muy buena novia, una muy buena mujer”.

La pareja, que durante los últimos meses generó un alto interés en el público y la prensa tanto argentina como peruana, había consolidado su relación tras conocerse en el ámbito televisivo. La separación fue presentada por Tinelli como el cierre de “un ciclo muy, pero muy lindo”. “Gracias amor, realmente, por todo lo que me has dado en todo momento”, concluyó el conductor, en una despedida que, según insistió, estuvo marcada por el respeto y el afecto mutuo.

Milett Figueroa había celebrado dos
Milett Figueroa había celebrado dos años de amor con Marcelo Tinelli

A principios de septiembre, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se reencontraron después de dos meses y en medio de rumores de separación. A su regreso al país, la modelo peruana había hablado ante las cámaras de LAM (América TV), negando en ese entonces los rumores de ruptura.

Con alegría y completamente relajada, Millet recorrió el hall del aeropuerto y respondió las razones detrás de su estadía tanto tiempo fuera de la Argentina: “Estuve trabajando, con la familia. Muy feliz, contenta”, replicó con sencillez.

Y siguió con una sonrisa que no se le borró en todo momento: “Siempre se especulan cosas, entonces prefiero no comentar mucho porque, de alguna manera, solo él y yo sabemos lo que nos pasa. Estamos muy bien, felizmente, si no no estaría aquí”. Consultada por los planes a futuro, y a una posible boda, detalló: “Queremos disfrutar. No tenemos apuro de nada la verdad”.

Vivimos cada uno en su casa”, confesó acerca del arreglo que tiene con el presentador. En ese momento, la cronista no tardó en preguntar si tenían intenciones de vivir bajo el mismo techo en algún momento. Con una sonrisa que no se le borró en ningún momento, se mantuvo en su postura: “¿Por qué nos apuramos tanto? Se están apurando tanto, ayer cumplimos dos años, pero hay que disfrutar“.

Temas Relacionados

Marcelo TinelliMilett Figueroa

Últimas Noticias

El enojo de Cecilia Milone ante una pregunta sobre su vida privada: “No es no, en todo”

En medio de la recurrente polémica por su relación con Chico Novarro, la artista protagonizó un tenso momento con el periodismo durante un estreno

El enojo de Cecilia Milone

Unidos por Thiago Medina: familiares, amigos y fans convocan a una vigilia frente al hospital

El delicado estado de salud del joven, internado en terapia intensiva desde hace casi dos semanas, movilizó a su círculo íntimo y a sus seguidores. Velas, plegarias y un ruego unificado esperando por una pronta mejoría

Unidos por Thiago Medina: familiares,

Dolores Fonzi habla de su película seleccionada para el Oscar: “Belén fue un caso real y fue terrible”

Desde San Sebastián, la actriz le cuenta en exclusiva a Teleshow su felicidad por el presente del filme. La reflexión sobre una historia urgente y en constante movimiento, que se pasea con orgullo por los festivales europeos y sueña con estar en la gran fiesta de Hollywood

Dolores Fonzi habla de su

Coco Sily anunció su boda con Chimi Meza: una gran fiesta para celebrar su amor y una madrina muy especial

El humorista sorprendió al dar la noticia que fue festejada con mensajes cargados de afecto. La reacción de la famosa elegida para acompañarlos

Coco Sily anunció su boda

Dani “La Chepi”: “Pensé que podía perder a mi hija”

La reconocida actriz, comediante, locutora, cantante e influencer, cuya popularidad se disparó luego de su paso por MasterChef, comparte en sus redes el protagonismo con su hija Isabel. Invitada a Mi Cielo, recorre con sinceridad momentos felices y no tanto de su vida

Dani “La Chepi”: “Pensé que
ÚLTIMAS NOTICIAS
Triple crimen narco en Florencio

Triple crimen narco en Florencio Varela, en vivo: el misterioso mensaje que posteó la hermana de una de las chicas asesinadas

El presidente de la Rural cuestionó el final de las retenciones 0%: “Muchos productores se quedaron afuera”

Patricia Bullrich: “Kicillof tiene que hacerse cargo del problema enorme de inseguridad que tiene la provincia de Buenos Aires”

Video: robaron un camión sin motor en Mar del Plata y se lo llevaron con una grúa

Polémica en el INTI por una nueva mutual presidida por delegados que fueron sumariados por graves denuncias

INFOBAE AMÉRICA
Cambió la historia pero su

Cambió la historia pero su tumba permanece abandonada en México, rodeada de basura y casi invisible

Cuba descartó ir a una guerra con Estados Unidos para defender a Nicolás Maduro

El enigma del perro: nueva revelación sobre la icónica “Ronda de noche” de Rembrandt

Italia envió un segundo buque para escoltar a la flotilla de ayuda humanitaria a Gaza: “Tiene otras capacidades, si fueran necesarias”

Corea del Sur legalizó el tatuaje profesional sin título médico después de 33 años de prohibición

TELESHOW
El enojo de Cecilia Milone

El enojo de Cecilia Milone ante una pregunta sobre su vida privada: “No es no, en todo”

Unidos por Thiago Medina: familiares, amigos y fans convocan a una vigilia frente al hospital

Dolores Fonzi habla de su película seleccionada para el Oscar: “Belén fue un caso real y fue terrible”

Coco Sily anunció su boda con Chimi Meza: una gran fiesta para celebrar su amor y una madrina muy especial

Dani “La Chepi”: “Pensé que podía perder a mi hija”