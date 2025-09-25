Perú

Ayacucho: Fiscalía recupera restos de una mujer y su nieta desaparecidas en 1984 durante operativo militar

Los cuerpos de Vicenta Huamán (60) y su nieta de seis años fueron hallados en La Mar. Según la Fiscalía, ambas fueron ejecutadas por miembros de la Marina de Guerra

Por Olenka Pizarro

Guardar
Ayacucho: Fiscalía recupera los restos
Ayacucho: Fiscalía recupera los restos de dos familiares desaparecidas en 1984. Foto: Ministerio Público

El Ministerio Público informó este lunes que personal de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Ayacucho recuperó los restos de Vicenta Huamán, de 60 años, y de su nieta de apenas seis, quienes estaban desaparecidas desde noviembre de 1984, en pleno periodo de violencia política que atravesó el Perú.

De acuerdo con las investigaciones fiscales, ambas fueron ejecutadas por proyectiles de armas de fuego durante una intervención en su domicilio realizada por efectivos de la Marina de Guerra del Perú. Aquella acción se dio en el marco de un patrullaje conjunto con rondas campesinas del distrito de Tambo, en la región Ayacucho.

La diligencia de exhumación se desarrolló en el paraje de Chaupihuaycco, en la comunidad de Polanco, provincia de La Mar, bajo la dirección de la fiscal provincial Karenn Obregón Ubaldo. En el procedimiento también participaron la fiscal adjunta Noelia Anaya Laime, la perito arqueóloga Karin Flores Rodríguez y familiares de las víctimas, quienes fueron testigos del hallazgo.

El Ministerio Público destacó que la recuperación de los restos forma parte del subsistema especializado en derechos humanos e interculturalidad, que mantiene como eje el compromiso con la búsqueda de la verdad, la justicia y la memoria de las víctimas del periodo de violencia entre 1980 y 2000.

Ayacucho: Fiscalía recupera los restos
Ayacucho: Fiscalía recupera los restos de dos familiares desaparecidas en 1984. Foto: Ministerio Público

Ley de Amnistía: polémica en pleno hallazgo

Este encuentro se produce en medio de la controversia por la reciente ley de amnistía, promulgada por la presidenta Dina Boluarte en agosto, que beneficia a militares, policías y miembros de los comités de autodefensa procesados por violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno.

La norma dispone amnistiar a quienes estén denunciados, investigados o procesados por hechos ocurridos en el marco de la lucha contra el terrorismo, e incluso a aquellos ya condenados que hayan cumplido 70 años. Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, al menos 156 condenas firmes y 600 procesos judiciales podrían quedar sin efecto.

CNDDHH se pronuncia en rechazo
CNDDHH se pronuncia en rechazo de la promulgación de la ley de amnistía apoyada por Dina Boluarte. (Composición Infobae)

Entre los potenciales beneficiados por esta medida figuran mandos militares como José Valdivia Dueñas, responsable de la matanza de Cayara en 1988; Santiago Martín Rivas, líder del Grupo Colina que perpetró las masacres de Barrios Altos y La Cantuta; y Telmo Hurtado, conocido como el “carnicero de los Andes”, condenado por la matanza de Accomarca.

Desacato a la CIDH

La promulgación de esta ley se dio pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había ordenado suspender su tramitación. La presidenta Boluarte, además, planteó la posibilidad de que el Perú abandone el Pacto de San José, alineándose con países como Venezuela, Nicaragua y Trinidad y Tobago que ya han dejado el sistema interamericano. En paralelo, nombró como ministro de Justicia a Juan José Santiváñez, abogado que en el pasado defendió a policías acusados de ejecuciones extrajudiciales y que ya había sido censurado cuando ocupó la cartera del Interior.

Foto: Presidencia de la República
Foto: Presidencia de la República / X

Diversas organizaciones nacionales e internacionales han criticado la norma. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos sostiene que la amnistía “borra décadas de lucha por justicia y verdad”, mientras que el Colegio de Abogados de Puno pidió su derogación por contravenir obligaciones internacionales. A su vez, la Fundación para el Debido Proceso ha señalado que la ley “carece de efectos jurídicos” y que los jueces deben inaplicarla bajo el control de convencionalidad.

Los abogados Carlos Rivera y Aníbal Quispe recuerdan que todos los magistrados del país tienen la obligación de ejercer el control difuso, es decir, inaplicar las normas que contravengan la Constitución, así como cumplir con el control convencional derivado de la Convención Americana de Derechos Humanos.

En esa línea, el juez Richard Concepción Carhuancho ya optó por inaplicar la ley de amnistía en un proceso concreto, aunque esa decisión le valió una denuncia por presunto prevaricato ante la Junta Nacional de Justicia, presentada por el congresista Fernando Rospigliosi.

Temas Relacionados

AyacuchoFiscalía de la NaciónMarina de GuerraLey de amnistíaperu-politica

Más Noticias

Ositrán debate la polémica tarifa TUUA de transferencia en el Jorge Chávez: cuánto costará viajar desde octubre

El cobro adicional a pasajeros en tránsito beneficiará a Lima Airport Partners con ingresos adicionales, pero generó cuestionamientos de aerolíneas y gremios turísticos, que advirtieron encarecimiento de los pasajes aéreos

Ositrán debate la polémica tarifa

Samuel Rodríguez, el joven que auxilió a un policía en protestas de la Generación Z, fue enviado a prisión preventiva

La jueza dictó tres meses de prisión preventiva contra el estudiante de 22 años, acusado tras participar en la marcha de la Generación Z. Sus compañeros denuncian abuso policial y exigen su liberación

Samuel Rodríguez, el joven que

Miguel Ángel Torres renunció a la administración de Sport Boys un día después de su nombramiento por la SUNAT

Tan solo transcurrieron 18 horas desde que el antiguo futbolista nacional fue designado como nuevo directivo principal en el primer puerto del Callao. La presión de la hinchada lo obligó a dar un paso al costado a través de un mensaje

Miguel Ángel Torres renunció a

Bloquean la Panamericana Norte: transportistas de la Línea 41 denuncian extorsiones y ataques que ponen en riesgo sus vidas

Choferes y cobradores improvisaron un bloqueo en la Panamericana Norte tras el ataque armado contra una de sus unidades en Villa El Salvador. Denuncian que las mafias los hostigan a diario y que el Estado no los protege

Bloquean la Panamericana Norte: transportistas

Partidos de hoy, jueves 25 de setiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La agenda del día está recargada con diversos encuentros, tanto por competiciones europas como sudamericanas, incluyendo la participación de Alianza Lima y jugadores peruanos en el exterior

Partidos de hoy, jueves 25
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Antauro Humala en contra de

Antauro Humala en contra de que Fuerza Popular sea ilegalizado y busca un fallo del TC para recuperar su partido

Rafael López Aliaga insiste en que EE.UU. reclamará al Gobierno de Boluarte por tren Lima-Chosica: “El tema es conocido”

Contraloría exige 254 millones de soles adicionales para prevenir una crisis institucional de cara a las Elecciones 2026

Rafael López Aliaga volvió a infringir la neutralidad electoral: JEE determina nueva falta del alcalde

Estas cinco regiones de Perú ejecutan menos del 50% de su presupuesto de inversión, advierte Contraloría

ENTRETENIMIENTO

Marcelo Tinelli revela los motivos

Marcelo Tinelli revela los motivos de su separación con Milett Figueroa: “Son varios”

Prohíben a ‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán, acudir a ‘El valor de la verdad’ tras advertencia legal de la defensa de la denunciante

Ethel Pozo enfurece con Edson Dávila por burlarse de ruptura de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli: “Sin llorar”

Maju Mantilla regresa a las pasarelas en Trujillo luego de dejar ‘Arriba mi gente’: “Volver me trae lindos recuerdos”

Pamela López acusa a Pamela Franco de manipular a Christian Cueva tras nueva denuncia: “Está mal asesorado”

DEPORTES

Miguel Ángel Torres renunció a

Miguel Ángel Torres renunció a la administración de Sport Boys un día después de su nombramiento por la SUNAT

Partidos de hoy, jueves 25 de setiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Alineaciones de Alianza Lima vs U. de Chile HOY: posibles titulares en Coquimbo por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Dónde ver Alianza Lima vs U. de Chile HOY: canal tv online por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025