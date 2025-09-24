Perú

Dina Boluarte protesta ante el secretario general de la ONU por rechazo del alto comisionado a la ley de amnistía

El expremier Gustavo Adrianzén informó que la presidenta expresó su malestar al secretario general de la ONU, António Guterres, por el rechazo del alto comisionado Volker Türk a la ley de amnistía recientemente promulgada

Por Luis Paucar

Guardar
Durante una reunión con António
Durante una reunión con António Guterres, la presidenta Dina Boluarte manifestó su malestar por las críticas del alto comisionado Volker Türk

La presidenta Dina Boluarte sostuvo este miércoles una reunión bilateral con el secretario general de la ONU, António Guterres, en la cual expresó su malestar por el rechazo manifestado por el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, respecto a la reciente ley de amnistía promulgada por su gobierno.

El representante permanente del país ante las Naciones Unidas, Gustavo Adrianzén, relató a TV Perú los detalles del encuentro realizado en Washington y señaló que Guterres la recibió “de manera muy afectuosa”, antes de que presentara su protesta.

Según el exjefe de Gabinete, en la reunión se trataron “las preocupaciones principales del Perú” y se discutió “el futuro de la Secretaría General”, asunto sobre el cual Boluarte recalcó que “esta ocasión le correspondía a América Latina y el Caribe”.

Sin embargo, el momento tenso del diálogo fue la reacción de la mandataria ante el pronunciamiento de Türk, quien en agosto calificó la norma como un retroceso en materia de derechos humanos.

Volker Türk calificó la norma
Volker Türk calificó la norma como un “retroceso en derechos humanos”

“La presidenta Boluarte le hizo saber del malestar e insatisfacción que había generado un comunicado que se había hecho público del alto comisionado de Naciones Unidas”, declaró Adrianzén. Agregó que se le encomendó redactar una nota formal para ser entregada a Guterres. “Vamos a actuar en consecuencia”, afirmó.

La ley, promulgada el 13 de agosto, concede amnistía a militares, policías y miembros de los comités civiles de autodefensa investigados o procesados por delitos cometidos durante el conflicto interno ocurrido entre 1980 y el año 2000.

Estoy consternado por la promulgación de esta ley de amnistía, que es una afrenta a las miles de víctimas que merecen verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición, no impunidad”, declaró Türk durante la pasada sesión 60 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

“El derecho internacional, al que está obligado Perú, prohíbe claramente las amnistías y la prescripción de graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”, añadió.

Desacato

Boluarte promulgó la norma de amnistía en desacato a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que había dispuesto suspender su tramitación. Las disposiciones del organismo internacional llevaron a la mandataria a plantear la posible salida de Perú del Pacto de San José, algo que hasta ahora solo han hecho Trinidad y Tobago, Venezuela y Nicaragua.

La presidenta aprobó la ley
La presidenta aprobó la ley pese a que la Corte Interamericana había ordenado suspender su tramitación

Con miras a reforzar esa postura dentro del Consejo de Ministros, Boluarte nombró como ministro de Justicia a Juan José Santiváñez, un abogado que ha defendido a policías acusados de presuntas ejecuciones extrajudiciales y que ya fue ministro del Interior hasta que el Congreso lo censuró en marzo pasado por una aparente “incapacidad” para luchar contra el crimen organizado.

La jefa de Estado también ha creado un grupo de trabajo para presentar un “proyecto de Ley de Soberanía Nacional” que, según políticos opositores y analistas, buscaría limitar la acción de la Corte IDH en la esfera nacional o incluso plantear la salida del Pacto de San José.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que ha acompañado y denunciado varios casos de violaciones durante el conflicto interno, sostiene que la amnistía “borra décadas de lucha por justicia y verdad” y apunta que más de 150 condenas y 600 procesos “están en riesgo”.

Temas Relacionados

Dina BoluarteONUperu-politicaGustavo AdrianzénVolker Türk

Más Noticias

Reventó el Pozo de La Tinka con más de S/45 millones: esta es la jugada ganadora del sorteo del 21 de septiembre

Conoce los números ganadores y cómo un peruano o peruana se convirtió en millonario con la combinación perfecta que lo llevó a ser el único en llevarse cerca más de US$ 10 millones

Reventó el Pozo de La

Magaly Medina advierte que ‘Cri Cri’ podría revelar detalles inéditos en EVDLV: “Promete ser un testimonio realmente dramático”

Tras casi un año en prisión, Cristian Martínez Guadalupe reaparece en el set de El Valor de la Verdad y revela cómo vivió la traición de su círculo más cercano

Magaly Medina advierte que ‘Cri

Alianza Lima envió carta de preocupación a Conmebol debido a “actitud hostil” por parte de hinchas de U. de Chile en Coquimbo

Las autoridades ‘blanquiazules’ elevaron una queja formal ante la Confederación Sudamericana de Fútbol por el comportamiento violento de los hinchas locales, con los que se amenaza constantemente a la delegación peruana

Alianza Lima envió carta de

Dónde ver River Plate vs Palmeiras HOY: canal tv online por cuartos de final vuelta de la Copa Libertadores 2025

El elenco ‘millonario’ enfrentará como visitante al ‘verdao’ con el objetivo de revertir la desventaja sufrida en el partido de ida. A continuación, los detalles sobre cómo ver el encuentro

Dónde ver River Plate vs

Multan por más de S/48 mil a Plaza Norte por no acatar cierre temporal tras desplomes en el patio de comidas, informó Indecopi

La sanción coercitiva fue de 9 UIT equivale, pero la Comisión de Protección al Consumidor advirtió que las multas en este caso podrían llegar hasta S/2 millones 407 mil 500

Multan por más de S/48
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gustavo Adrianzén elogia discursos de

Gustavo Adrianzén elogia discursos de Dina Boluarte en la ONU: “Estoy orgulloso, vi a la mujer peruana hablando a la humanidad”

ONU Mujeres llama ‘inspiradora’ a Dina Boluarte y desata fuerte rechazo en Perú: “Vulnera a las víctimas de su régimen”

EE.UU. alista queja formal contra el Gobierno de Dina Boluarte por tren Lima-Chosica, según Rafael López Aliaga

No fue una sola vez: JEE determinó que César Acuña infringió la neutralidad electoral en cuatro expedientes

Susel Paredes llama “pobre diablo infeliz, mentiroso” al ministro Juan José Santiváñez y afirma que él eligió defender criminales

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina advierte que ‘Cri

Magaly Medina advierte que ‘Cri Cri’ podría revelar detalles inéditos en EVDLV: “Promete ser un testimonio realmente dramático”

Quién es Lucas Beltrán, el joven peruano que nació en San Juan de Lurigancho y hoy brilla en The Voice

Magaly Medina aconseja a Magaly Solier sobre su estado de salud: “No puede seguir en este tormento”

Pamela López acusa a Pamela Franco de manipular a Christian Cueva tras nueva denuncia: “Está mal asesorado”

La sorprendente audición del peruano Lucas Beltrán en The Voice que dejó sin palabras a Michael Bublé y Snoop Dogg

DEPORTES

Alianza Lima envió carta de

Alianza Lima envió carta de preocupación a Conmebol debido a “actitud hostil” por parte de hinchas de U. de Chile en Coquimbo

Dónde ver River Plate vs Palmeiras HOY: canal tv online por cuartos de final vuelta de la Copa Libertadores 2025

Nolberto Solano pide mesura ante fuertes críticas en Perú por su mal inicio como entrenador en Pakistán: “A mi nadie me va a desanimar”

¿Por qué Jhilmar Lora se quedó y Gianfranco Chávez salió de Sporting Cristal? Julio César Uribe hizo sorpresiva revelación

Partidos de hoy, miércoles 24 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo