Perú

Separan a interno de Medicina acusado de intentar atender en estado de ebriedad a un herido en Cajamarca

El director del Hospital Simón Bolívar confirmó que se dio aviso a la Universidad Nacional de Cajamarca, de donde es alumno, a fin de que se investigue

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Guardar
Alumno de Universidad Nacional de Cajamarca acusado de atender en estado de ebridad a herido.| RPP

Un estudiante de último año de Medicina de la Universidad Nacional de Cajamarca fue separado de manera definitiva del Hospital Simón Bolívar tras intentar atender a un paciente herido en presunto estado de ebriedad. El incidente, ocurrido recientemente en la sala de emergencias del hospital en Cajamarca, involucró la intervención de personal policial y de serenazgo, así como la respuesta inmediata de las autoridades hospitalarias para proteger la seguridad del paciente.

De acuerdo con el relato de los hechos, el paciente, víctima de un accidente de tránsito, llegó al área de emergencias acompañado por un agente policial y un miembro del serenazgo. En ese contexto, el interno de Medicina, quien realizaba su formación profesional en el hospital, mostró signos evidentes de embriaguez e insistió en participar en la atención médica del herido. Ante esta situación, los agentes presentes y el personal hospitalario decidieron retirarlo del área para evitar cualquier riesgo adicional para el paciente.

El director del Hospital Simón Bolívar, Juan Valencia, explicó que la conducta del estudiante generó malestar tanto en los familiares del paciente como en los efectivos policiales. “Lo más probable es que estaba en estado etílico el interno, el alumno, y por eso nosotros, bueno, tuvo un percance con el policía y con los familiares. Evidentemente, yo entiendo su malestar e inmediatamente procedimos a retirar a este alumno”, detalló a RPP.

Tras el incidente, la dirección del hospital tomó la decisión de separar de manera definitiva al interno de Medicina. Además, se remitió un informe a la Universidad Nacional de Cajamarca y a la Red Integrada de Salud para que ambas instituciones realicen las investigaciones correspondientes y determinen las acciones adicionales que consideren necesarias.

Interno fue expulsado del Hospital
Interno fue expulsado del Hospital Simón Bolívar. | Gore Cajamarca

En cuanto al estado del paciente herido, el director del hospital informó que fue atendido por el cirujano de turno y recibió el alta médica horas después, sin que se reportaran complicaciones derivadas del incidente.

Temas Relacionados

Hospital Simón BolívarUniversidad Nacional de CajamarcaCajamarcaperu-noticias

Más Noticias

Vaticano advirtió a Juan Luis Cipriani que podría enfrentar proceso canónico por denuncia de abuso sexual, señala Pedro Salinas

El periodista Pedro Salinas afirmó que la Santa Sede ha advertido al cardenal sobre un posible proceso canónico que podría llevar a su expulsión del estado clerical

Vaticano advirtió a Juan Luis

Previsión del clima en Piura para antes de salir de casa este 22 de septiembre

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Previsión del clima en Piura

Delincuentes robaron utilería de Ayacucho FC en pleno partido ante Alianza Atlético y así reaccionaron los periodistas de L1MAX

No bien inició el segundo tiempo del partido, desarrollado en el estadio Campeones del 36, seis jóvenes irrumpieron el escenario para despojar objetos de utilería de la banca visitante

Delincuentes robaron utilería de Ayacucho

Día Internacional de las Lenguas de Señas: la lucha por los derechos lingüísticos y culturales de las personas sordas

Cada 23 de septiembre se celebra el Día Internacional de las Lenguas de Señas, instaurado para reconocer la identidad cultural y los derechos de las personas sordas. Esta fecha resalta la importancia de su inclusión y la defensa de la diversidad lingüística.

Día Internacional de las Lenguas

Influencer lanza insultos racistas en bus del Metropolitano: video genera indignación y la Defensoría del Pueblo exige investigación inmediata

La escena fue registrada y viralizada en redes sociales. Instituciones advierten que la discriminación es delito penado por el Código Penal

Influencer lanza insultos racistas en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tren Lima-Chosica: Rafael López Aliaga

Tren Lima-Chosica: Rafael López Aliaga anuncia reconciliación con MTC, pero César Sandoval indica que no cambiará de opinión técnica

Gobierno anuncia comprar de 12 aviones subsónicos: ¿realmente funcionan para combatir el narcotráfico y la minería ilegal en Perú?

Dina Boluarte afirma, en EE.UU., que Perú la recibió de “manera brutal” y que “mafias corruptas” financiaron protestas de 2022

“Si soy fiscal de la Nación, saco a Rafael Vela y José Domingo Pérez en el acto”: La promesa de Tomás Gálvez contra fiscales Lava Jato

‘Ineficiente’ y ‘culpable’: Juan José Santiváñez es rechazado por peruanos por su gestión en el Minjus e investigaciones en su contra

ENTRETENIMIENTO

María Pía Copello es presentada

María Pía Copello es presentada como la Reina del TikTok en Telemundo: de la pantalla chica al estrellato en redes

Yahaira Plasencia le da su apoyo a Paula Arias tras acusaciones de deuda de Daniela Darcourt, Kate Candela y Angie Chávez

Néstor Villanueva afirma que su matrimonio con Florcita Polo se rompió por culpa de su perro

Rafael Cardozo reacciona al compromiso de Carol Reali y confiesa: “Cuando yo le pedí, no estábamos bien”

El Valor de la Verdad: Néstor Villanueva se llevó 20 mil soles tras confesar que ha llorado por sus hijos

DEPORTES

Delincuentes robaron utilería de Ayacucho

Delincuentes robaron utilería de Ayacucho FC en pleno partido ante Alianza Atlético y así reaccionaron los periodistas de L1MAX

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van los equipos en la fecha 10 del Torneo Clausura y Acumulada

Nolberto Solano pide mesura ante fuertes críticas en Perú por su mal inicio como entrenador en Pakistán: “A mi nadie me va a desanimar”

“Felipe Chávez es nuestro ‘Sr. Youth League’ en el Bayern Múnich”: DT de la reserva se deshace en elogios por el ‘10′

Juan Pablo Varillas sigue reencontrándose con su mejor versión: victoria clave en Argentina para escalar en el ranking