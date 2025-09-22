Separan a interno de Medicina acusado de intentar atender en estado de ebriedad a un herido en Cajamarca

Alumno de Universidad Nacional de Cajamarca acusado de atender en estado de ebridad a herido.| RPP

Un estudiante de último año de Medicina de la Universidad Nacional de Cajamarca fue separado de manera definitiva del Hospital Simón Bolívar tras intentar atender a un paciente herido en presunto estado de ebriedad. El incidente, ocurrido recientemente en la sala de emergencias del hospital en Cajamarca, involucró la intervención de personal policial y de serenazgo, así como la respuesta inmediata de las autoridades hospitalarias para proteger la seguridad del paciente.

De acuerdo con el relato de los hechos, el paciente, víctima de un accidente de tránsito, llegó al área de emergencias acompañado por un agente policial y un miembro del serenazgo. En ese contexto, el interno de Medicina, quien realizaba su formación profesional en el hospital, mostró signos evidentes de embriaguez e insistió en participar en la atención médica del herido. Ante esta situación, los agentes presentes y el personal hospitalario decidieron retirarlo del área para evitar cualquier riesgo adicional para el paciente.

El director del Hospital Simón Bolívar, Juan Valencia, explicó que la conducta del estudiante generó malestar tanto en los familiares del paciente como en los efectivos policiales. “Lo más probable es que estaba en estado etílico el interno, el alumno, y por eso nosotros, bueno, tuvo un percance con el policía y con los familiares. Evidentemente, yo entiendo su malestar e inmediatamente procedimos a retirar a este alumno”, detalló a RPP.

Tras el incidente, la dirección del hospital tomó la decisión de separar de manera definitiva al interno de Medicina. Además, se remitió un informe a la Universidad Nacional de Cajamarca y a la Red Integrada de Salud para que ambas instituciones realicen las investigaciones correspondientes y determinen las acciones adicionales que consideren necesarias.

Interno fue expulsado del Hospital Simón Bolívar. | Gore Cajamarca

En cuanto al estado del paciente herido, el director del hospital informó que fue atendido por el cirujano de turno y recibió el alta médica horas después, sin que se reportaran complicaciones derivadas del incidente.