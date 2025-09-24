Perú

Gustavo Adrianzén elogia discursos de Dina Boluarte en la ONU: “Estoy orgulloso, vi a la mujer peruana hablando a la humanidad”

El representante de Perú ante la ONU calificó como “muy positiva” la participación de la presidenta en la Asamblea General, pese a los contratiempos registrados

Por Luis Paucar

Guardar
Gustavo Adrianzén aplaude discurso de Dina Boluarte ante la ONU | TV Perú

El representante permanente de Perú ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Gustavo Adrianzén, calificó este miércoles como “muy positiva” la participación de la presidenta Dina Boluarte en la Asamblea General que se realiza en Washington.

En declaraciones a TV Perú, el exjefe del Gabinete Ministerial destacó la composición de la delegación peruana y el contenido del discurso de la mandataria, quien, según sus palabras, se dirigió al “mundo como mujer, peruana y quechuahablante”.

Adrianzén detalló las actividades a las que asistió la jefa de Estado, entre ellas, la reunión por el 30.º aniversario de la IV Conferencia Mundial de la Mujer, donde su intervención fue interrumpida por exceder el tiempo asignado.

Con el micrófono apagado y sin traducción a otros idiomas, Boluarte continuó su exposición sobre los avances de su gestión, incluso cuando la representante de Alemania y presidenta del 80º periodo de sesiones de la Asamblea General, Annalena Baerbock, intentó concluir su intervención.

Discurso de Dina Boluarte en la ONU se vio interrumpido por fallas técnicas

Pese al impase, el expremier subrayó que la mandataria “hizo saber de los logros que habíamos alcanzado hasta este momento, pero también informó de los retos que tenemos pendientes como acortar la brecha de desigualdad que todavía persiste en el Perú”.

Resaltó, además, que en el día central de la Asamblea, Boluarte fue “la primera mujer jefa de Estado del Perú” en ocupar el quinto lugar en la lista de oradores, “algo que nunca había ocurrido” antes, y también “la primera mujer jefa de Estado que en esta Asamblea General hizo uso de la palabra”.

En esa alocución, la mandataria abogó por la elección de un latinoamericano como próximo secretario general de la ONU, recordó el legado del diplomático peruano Javier Pérez de Cuéllar, quien ejerció ese cargo entre 1982 y 1991, y denunció que, mientras los líderes mundiales se reúnen, en otros lugares del mundo “están matando niños, niñas y personas inocentes”.

Entre las reuniones bilaterales más destacadas, Adrianzén mencionó el encuentro con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien “podría visitar el Perú en febrero” del próximo año. También señaló que el secretario general de la ONU, António Guterres, felicitó a Boluarte y le deseó éxitos.

Boluarte fue la primera mujer
Boluarte fue la primera mujer jefa de Estado peruana en hablar en la Asamblea General y en ocupar el quinto lugar en la lista de oradores, según Adrianzén

“Sentí un orgullo profundo porque vi a la mujer peruana hablándole a la humanidad y, en segundo lugar, porque se recordó la memoria del embajador Pérez de Cuéllar, uno de los más notables, que ha marcado huella”, concluyó.

Ironía sobre Trump

Durante un encuentro con empresarios, Boluarte evidenció el rechazo internacional que generó la inauguración del puerto de Chancay en noviembre pasado, una infraestructura controlada mayoritariamente por la empresa china Cosco Shipping.

Mencionó que varios líderes, incluido el expresidente estadounidense Donald Trump, se mostraron incómodos con la obra. “Ténganle fe al Perú. Mírennos con ojos de hermandad. No lo vamos a defraudar. Sé que a muchos, y sobre todo al presidente Trump, no les ha gustado que inauguremos el puerto de Chancay”, dijo.

Añadió que sostuvo conversaciones previas sobre el tema con su antecesor, Joe Biden. “Le dije al presidente Biden, cuando pudimos conversar en APEC 2023 (...), que mire hacia América Latina. Somos un solo continente que debe ser más fuerte y tenemos las garantías para ello”, agregó.

Temas Relacionados

Gustavo AdrianzénDina Boluarteperu-politicaONU

Más Noticias

Reventó el Pozo de La Tinka con más de S/45 millones: esta es la jugada ganadora del sorteo del 21 de septiembre

Conoce los números ganadores y cómo un peruano o peruana se convirtió en millonario con la combinación perfecta que lo llevó a ser el único en llevarse cerca más de US$ 10 millones

Reventó el Pozo de La

Magaly Medina advierte que ‘Cri Cri’ podría revelar detalles inéditos en EVDLV: “Promete ser un testimonio realmente dramático”

Tras casi un año en prisión, Cristian Martínez Guadalupe reaparece en el set de El Valor de la Verdad y revela cómo vivió la traición de su círculo más cercano

Magaly Medina advierte que ‘Cri

Alianza Lima envió carta de preocupación a Conmebol debido a “actitud hostil” por parte de hinchas de U. de Chile en Coquimbo

Las autoridades ‘blanquiazules’ elevaron una queja formal ante la Confederación Sudamericana de Fútbol por el comportamiento violento de los hinchas locales, con los que se amenaza constantemente a la delegación peruana

Alianza Lima envió carta de

Dina Boluarte protesta ante el secretario general de la ONU por rechazo del alto comisionado a la ley de amnistía

El expremier Gustavo Adrianzén informó que la presidenta expresó su malestar al secretario general de la ONU, António Guterres, por el rechazo del alto comisionado Volker Türk a la ley de amnistía recientemente promulgada

Dina Boluarte protesta ante el

Dónde ver River Plate vs Palmeiras HOY: canal tv online por cuartos de final vuelta de la Copa Libertadores 2025

El elenco ‘millonario’ enfrentará como visitante al ‘verdao’ con el objetivo de revertir la desventaja sufrida en el partido de ida. A continuación, los detalles sobre cómo ver el encuentro

Dónde ver River Plate vs
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte protesta ante el

Dina Boluarte protesta ante el secretario general de la ONU por rechazo del alto comisionado a la ley de amnistía

ONU Mujeres llama ‘inspiradora’ a Dina Boluarte y desata fuerte rechazo en Perú: “Vulnera a las víctimas de su régimen”

EE.UU. alista queja formal contra el Gobierno de Dina Boluarte por tren Lima-Chosica, según Rafael López Aliaga

No fue una sola vez: JEE determinó que César Acuña infringió la neutralidad electoral en cuatro expedientes

Susel Paredes llama “pobre diablo infeliz, mentiroso” al ministro Juan José Santiváñez y afirma que él eligió defender criminales

ENTRETENIMIENTO

Quién es Lucas Beltrán, el

Quién es Lucas Beltrán, el joven peruano que nació en San Juan de Lurigancho y hoy brilla en The Voice

Magaly Medina aconseja a Magaly Solier sobre su estado de salud: “No puede seguir en este tormento”

Pamela López acusa a Pamela Franco de manipular a Christian Cueva tras nueva denuncia: “Está mal asesorado”

La sorprendente audición del peruano Lucas Beltrán en The Voice que dejó sin palabras a Michael Bublé y Snoop Dogg

Santiago Suárez se quiebra al hablar de su proceso tras denuncia de abuso: “Golpeó a toda mi familia”

DEPORTES

Dónde ver River Plate vs

Dónde ver River Plate vs Palmeiras HOY: canal tv online por cuartos de final vuelta de la Copa Libertadores 2025

Alianza Lima envió carta de preocupación a Conmebol debido a “actitud hostil” por parte de hinchas de U. de Chile en Coquimbo

Nolberto Solano pide mesura ante fuertes críticas en Perú por su mal inicio como entrenador en Pakistán: “A mi nadie me va a desanimar”

¿Por qué Jhilmar Lora se quedó y Gianfranco Chávez salió de Sporting Cristal? Julio César Uribe hizo sorpresiva revelación

Partidos de hoy, miércoles 24 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo