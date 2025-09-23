Octavo retiro AFP: Las fechas tentativas en octubre y noviembre para las 4 UIT

Retiro AFP se dará en 2025. Solo falta el reglamento de la SBS. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Retiro AFP este 2025. Ya solo falta el reglamento de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP para que se defina desde cuándo los afiliados podrán solicitar hasta 4 UIT (S/21 mil 400) de sus cuentas privadas de pensiones.

Si bien aún no se ha confirmado un cronograma, ni otros datos, la SBS tiene hasta 30 días calendario para promulgar el reglamento, lo que vence el lunes 20 de octubre. Sin embargo, algunas voces de la opinión públican estiman que se podrá acceder al dinero en menos tiempo.

José Luna, congresista que impulsó el proyecto de retiro AFP, estimó que “a más tardar en la segunda quincena de octubre millones de afiliados podrán gestionar el retiro de las 4 UIT“. Esto va en línea con el plazo máximo del reglamento. Por el lado del MEF, Raúl Pérez-Reyes, señaló que ”los primeros desembolsos podrían realizarse en noviembre y, en el mejor de los casos, a finales de octubre".

Habrá retiro AFP en 2025. Ya se estiman las primeras fechas en que se recibirá el dinero de las 4 UIT. - Crédito Andina

Las fechas estimadas del retiro AFP

Si bien no hay un cronograma del retiro AFP, ni para solicitud ni desembolso, usuarios en redes sociales están estimando los tiempos en que se podría pedir ya las 4 UIT y las fechas en que llegaría cada uno de los desembolsos.

Así, Jorge Carrillo Acosta, Profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School, estiman más bien que las AFP habilitarán el proceso de solicitud muy poco luego de este reglamento, y que este mismo no demorará en ser publicado.

Estima que la publicación del procedimiento operativo por parte de la SBS se daría el martes 30 de septiembre de 2025: Se tiene un plazo de 30 días calendario, pero es muy probable que se publique antes

Inicio de vigencia del procedimiento operativo e inicio de las solicitudes de retiro sería el lunes 6 de octubre de 25: Sse debe otorgar un plazo razonable para que las AFP implementen el procedimiento.

La protesta ciudadana logró que el Congreso y el Ejecutivo atendieran demandas del retiro AFP y la reforma de pensiones. - Crédito Jorge Ballón Artaza/ @Lechucero33/Twitter

De esa manera, también estima estas fechas en que llegarían los primeros desembolsos:

Llegada de la primera UIT para los primeros afiliados: 5 de noviembre de 2025 (30 días calendario luego de la solicitud)

Llegada de la segunda UIT: 5 de diciembre de 2025 (30 días calendario luego del primer desembolso)

Llegada de la tercera UIT: 4 de enero de 2026 (30 días calendario luego del segundo desembolso)

Llegada de la cuarta UIT: 3 de febrero de 2026 (30 días calendario luego del tercer desembolso)

Retiros podrían pedirse inclusive en 2026

Asimismo, dado que el plazo para pedir las 4 UIT de las AFP es de 90 días calendario, casi tres meses, dependiendo de cuando se reglamente la norma, por la SBS, las solicitudes podrían pedir inclusive hasta el próximo año. “Asimismo, el plazo para solicitar los retiros vencería el lunes 5 de en enero de 2026, a los 90 días del inicio de vigencia del procedimiento operativo”, calcula Carrillo.

Del mismo modo, esto genera una nueva duda, dado que, como se sabe, cada año se aprueba una nueva UIT, normalmente se considera un aumento con respecto al año pasado; por esto, tendría que verse qué pasará con el monto que se pueda retirar, de 4 UIT, dado que si bien para el 2025 esto es de S/21 mil 400, esto podría ser más si se pide el siguiente año con un cálculo de UIT mayor.