Mipyme andinas logran récord de intenciones de negocio en el Encuentro Empresarial Andino 2025. (Foto: Agencia Andina)

El Encuentro Empresarial Andino (EEA) 2025 reafirmó su posición como motor para la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas en la región andina, alcanzando USD 1,7 millones en negocios inmediatos y generando expectativas de negocio por cerca de USD 15,2 millones en su última edición en Montería, Colombia, según información de la Comunidad Andina (CAN). Este crecimiento, del 47% respecto a 2024, refleja el fortalecimiento del intercambio comercial entre Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú y destaca el papel central del EEA como plataforma para el desarrollo empresarial.

La decimocuarta edición del EEA, celebrada el 12 y 13 de agosto, congregó a 115 empresarios: sesenta y cinco exportadores de los países miembros de la CAN y 50 compradores internacionales. El evento generó más de 500 citas de negocio que permitieron a las empresas participantes explorar nuevas oportunidades en el canal de distribución y comercialización HORECA (Hoteles, Restaurantes y Cafeterías), así como en industrias relacionadas.

XIV Encuentro Empresarial Andino cerró con 47% más negocios que en su edición anterior. (Foto: Agencia Andina)

Resultados y sectores destacados

El enfoque de este año en el canal HORECA se tradujo en que el 81% de los resultados comerciales correspondió al sector de alimentos y bebidas, mientras que el 19% restante benefició a manufacturas. Entre los rubros priorizados destacaron productos de aseo personal y capilares, bolsas plásticas o de papel, productos desechables, material de embalaje, artículos de dotación para hoteles, restaurantes y oficinas, elementos promocionales, muebles y mobiliario para colectividades, exteriores y oficinas. Un dato relevante fue que aproximadamente el 54% de los resultados comerciales provino de empresas dirigidas por mujeres.

La Secretaría General de la Comunidad Andina y el Comité Andino de Autoridades de Promoción de Exportaciones (CAAPE) organizaron el encuentro que, desde 2012, acumula intenciones de negocio por USD 492 millones, en beneficio de pequeñas y medianas empresas. El embajador Gonzalo Gutiérrez, secretario general de la CAN, afirmó: “El EEA impulsa la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas de la región, que representan el 90% del tejido productivo y generan seis de cada diez empleos”. Gutiérrez también indicó que la Zona de Libre Comercio de la CAN permite a las empresas comprar y vender productos sin aranceles, ampliando sus posibilidades de acceder a nuevos mercados.

La presidenta de Procolombia, Carmen Caballero Villa, expresó que el EEA es “la principal plataforma comercial de la CAN y un ejemplo de integración que impulsa el desarrollo de nuestros territorios”. Caballero Villa señaló que el 22% de los negocios registrados correspondió a empresas colombianas, muchas de ellas lideradas por mujeres, con productos orgánicos y estrategias sostenibles. Este resultado demuestra la capacidad de las mipymes para conquistar mercados andinos, latinoamericanos y caribeños con valor agregado para el canal HORECA y sectores relacionados.

CAN destaca impacto del Encuentro Empresarial Andino 2025 en la internacionalización de pymes. (Foto: Agencia Andina)

Participación de los países miembros

Por parte de Bolivia, el viceministro de Comercio Exterior e Integración, Huáscar Ajata, subrayó que pertenecer a la Comunidad Andina representa “uno de los mejores escenarios para el relacionamiento comercial” de su país. Ajata remarcó que el EEA es “el mejor escenario para que los micros y pequeños empresarios y organizaciones económicas productivas de base campesina e indígena promocionen sus productos en los mercados internacionales”, y reportó intenciones de negocio por más de USD 7,3 millones para Bolivia, lo que representa el 44% del total.

La directora ejecutiva de Pro Ecuador, Carolina Maldonado, reconoció el trabajo de Colombia al frente de la Presidencia Pro Tempore y reafirmó el compromiso de Ecuador para consolidar esos avances e impulsar iniciativas innovadoras. Maldonado enfatizó: “Los encuentros de negocios como el EEA son plataformas cruciales para que nuestras mipymes expandan sus mercados, establezcan contactos y consoliden su proceso de internacionalización”. Además, adelantó que, bajo la Presidencia Pro Tempore de Ecuador, ProEcuador centrará sus esfuerzos en una “Agenda Andina 360°”, promoviendo el comercio, la innovación y el crecimiento sostenible con la incorporación del Sello Verde Andino y un Marketplace regional.

Desde Perú, el presidente ejecutivo de Promperú, Ricardo Limo, consideró al EEA 2025 como “una plataforma estratégica” para el país y la CAN. Limo destacó: “Nuestras pymes exportadoras no solo fortalecieron su proceso de internacionalización, sino que también consolidaron alianzas comerciales y encadenamientos productivos” que potenciarán su proyección hacia mercados más distantes y rentables. Según Limo, los resultados alcanzados evidencian el impacto del EEA sobre la productividad y la reactivación económica en el país.

Encuentro Empresarial Andino 2025 generó más de USD 16 millones en negocios y expectativas comerciales. (Foto: Agencia Andina)

Perspectivas y proyección regional

La próxima edición del Encuentro Empresarial Andino se realizará en Perú en 2026. La Comunidad Andina, fundada en 1969, agrupa a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y trabaja activamente para fortalecer la integración regional y la cooperación. Entre sus prioridades se encuentra facilitar la movilidad de personas y promover el comercio, tanto dentro como fuera de la región. Actualmente, la CAN se enfoca en contribuir al bienestar de más de 116 millones de ciudadanos.

CAN, EEA y los organismos exportadores nacionales continúan promoviendo la integración, la equidad de género y el acceso a nuevos mercados, consolidándose como una de las plataformas empresariales regionales más destacadas, sin radares, ni comunicación por radio, pero con la mirada puesta en el desarrollo sostenible y la expansión de oportunidades para las mipymes.

