Físico de la Universidad de California intenta resolver examen de admisión UNI y esta fue su reacción: “No la entiendo”

El youtuber peruano Math Senpai invitó a un egresado de la UCLA a resolver ejercicios de la prueba de ingreso a la Universidad Nacional de Ingeniería, mostrando la dificultad de preguntas con notaciones poco familiares y fórmulas complejas

Así reaccionó un físico de UCLA al intentar resolver las preguntas del examen UNI. Fuente: YouTube / Math Senpai

Cada proceso de admisión, miles de jóvenes peruanos se presentan a una exigente evaluación para acceder a una vacante en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). La rigurosidad de esta prueba genera debate incluso fuera del país, pues destaca por el grado de dificultad en sus enunciados.

Recientemente, un físico egresado de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) analizó algunas preguntas del examen UNI 2025-2. Su experiencia quedó registrada en un video difundido en redes sociales, lo que suscitó comentarios respecto a la exigencia de la evaluación.

El creador de contenido Math Senpai invitó a su canal de YouTube a Érick, físico formado en UCLA, para resolver parte del examen. En un inicio, mostró confianza, pero rápidamente se enfrentó a retos que lo descolocaron y lo hicieron reconocer: “No la entiendo”.

Así le fue al físico de UCLA con las primeras preguntas del examen de la UNI

El video expone cómo Érick aborda la sección de Física de la prueba, una de las menos accesibles para los postulantes. Inicialmente, consideró la primera pregunta “fácil” y “straightforward”, asegurando que podía resolverse sin dificultad. Esa seguridad desapareció al avanzar en la evaluación.

La segunda pregunta lo forzó a acudir a Math Senpai: “¿Qué rayos dice en esta? Ayúdame. No la entiendo (…) El problema me tiene muy confundido y no tengo idea de qué trata”, afirmó. La redacción y la notación también resultaron un obstáculo, ya que el examen estaba en español y empleaba símbolos poco frecuentes en Estados Unidos.

Físico de UCLA intentó resolver
Físico de UCLA intentó resolver algunas preguntas del examen de admisión de la UNI. Foto: Composición Infobae Perú

Math Senpai aclaró que las formas de plantear los ejercicios suelen diferir de las que se utilizan en universidades norteamericanas. En la tercera pregunta, relacionada con niveles de intensidad sonora, Érick dijo que se resolvía con una fórmula que no recordaba. Decidió entonces intentar la cuarta pregunta, aplicó la segunda Ley de Newton y, tras varias vacilaciones, llegó a la respuesta correcta.

Preguntas de Física en la Parte 2 que pusieron en aprietos al egresado de UCLA

En una segunda entrega publicada por Math Senpai, Érick se enfrentó a más ejercicios del examen UNI. Aunque el video inició con humor, los problemas volvieron a imponer su dificultad.

La pregunta 10, sobre efecto fotoeléctrico, resultó más familiar para el invitado, quien mencionó que la solución requería una función lineal entre la energía del fotón y la función trabajo, pero subrayó que era preciso memorizar ciertas fórmulas.

En la pregunta 11, dedicada a óptica geométrica, resurgió el desconcierto: “Lentes y velocidad al mismo tiempo es muy extraño”, comentó sin recordar las ecuaciones necesarias. La pregunta 12, de dilatación lineal, le resultó más asequible, aunque la número 13, sobre capacitores, le hizo reconocer la fuerte exigencia teórica del examen.

El físico estadounidense reconoció que
El físico estadounidense reconoció que varias preguntas del examen de la UNI lo dejaron confundido por su complejidad y la notación usada. Foto: Composición Infobae Perú

La número 14 le resultó más estimulante, ya que requería calcular el índice de refracción a partir del ángulo crítico para un rayo de luz en un cubo transparente. Aplicó la Ley de Snell, concluyó que el valor era √3 y celebró el resultado. Aun así, en la pregunta 15, sobre electromagnetismo, decidió abandonar, admitiendo que necesitaría mayor preparación.

¿Qué carreras ofrece la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)?

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) sobresale en el ámbito nacional por su oferta académica centrada en áreas técnicas y científicas. Reconocida por formar profesionales con la capacidad de liderar proyectos enfocados en el desarrollo y la innovación, mantiene un alto nivel de exigencia.

Entre sus programas de estudio se incluyen Ingeniería Aeroespacial, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería de Minas, Ingeniería Industrial, Arquitectura, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales, además de Ingeniería Civil.

Esta diversidad permite que la UNI conserve su prestigio como una de las instituciones más reconocidas y exigentes del Perú, atrayendo año tras año a miles de postulantes dispuestos a probarse frente a una de las pruebas de acceso más retadoras.

