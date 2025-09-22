Perú

Juan José Santiváñez pidió favores para ‘El diablo’ en el penal de Trujillo, denunció testigo protegido: “Tenía un buen padrino”

Aunque Miguel Marcelo Salirrosas ya fue cambiado de cárcel, una persona con identidad reservada declaró que se mantuvo más tiempo del debido gracias a la intervención del hoy titular del Ministerio de Justicia. “Habló con Javier Llaque para que no lo muevan”, aseguró

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Guardar

El testimonio de un testigo protegido complica la situación de Juan José Santiváñez, hoy ministro de Justicia. De acuerdo a su declaración, el integrante del Ejecutivo intervino para que Miguel Marcelo Salirrosas, alias “El Diablo”—condenado a 27 años por delitos asociados a la organización criminal “Los Pulpos”—permaneciera más tiempo del autorizado en el penal El Milagro, en Trujillo.

“El interno Marcelo Salirrosas estaba aislado en una de las celdas de meditación en el penal El Milagro de Trujillo, pero por ley solo puede estar en ese régimen tres meses; sin embargo, ya estaba siete u ocho meses, por lo que ya tenía que ser ‘planchado’, es decir, mandado a otro penal. No obstante, el doctor Santiváñez ya había conversado con el presidente del INPE, Javier Llaque, para que no lo muevan, y en efecto, el director del establecimiento penal El Milagro, Carlos Franco Medina, le dijo a dicho interno que tenía un buen padrino”, testificó una persona con identidad reservada.

Al respecto, también se difundió una grabación en la que quien sería el exministro del Interior comenta que ya le escribió al entonces jefe del INPE. “Señito, ¿cómo está? Señito, ya le escribí al señor Llaque, ya al presidente del INPE nuevamente. Le he pedido. A ver, esperemos, a ver, por favor", se le oye decir.

Consultado al respecto por Punto Final, el propio Llaque se rehusó dar detalles del caso, bajo el argumento de que existe una investigación en marcha. “Hay una investigación al respecto y no es adecuado que yo declare. [...]No es bueno que yo salga a declarar”, reiteró.

De acuerdo al testigo, Santiváñez
De acuerdo al testigo, Santiváñez habló con el entonces jefe del Inpe, Javier Llaque. | Andina

Traslado en ‘venganza’

El cambio de circunstancias para ‘El Diablo’ se produjo el 12 de agosto de 2025, cuando, según la versión oficial del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), se hallaron en la celda de Salirrosas tres instrumentos prohibidos: un USB, una radio y un cargadorEmilio Paredes, jefe del INPE, aseguró en el Congreso que esas faltas disciplinarias graves motivaron el traslado inmediato al penal de Cajamarca, donde actualmente cumple régimen cerrado especial. El desplazamiento también incluyó a otro interno y se realizó en ambulancia, bajo estricta reserva y sin parte público.

Aunque la versión oficial es el hallazgo de objetos prohibidos, todo apuntaría a que se trataría de una venganza. Familiares y allegados denunciaron que el traslado constituye una represalia en respuesta a su participación como testigo y por las investigaciones en torno a protección y tráfico de influencias ejercidas por miembros del actual gabinete.

Desde su ingreso a Cajamarca, diversas fuentes consultadas por Panorama revelaron que “El Diablo” fue víctima de al menos dos enfrentamientos violentos con otros internos en menos de un mes. Relatos internos y testimonios familiares señalan un entorno hostil, condiciones de riesgo y mayor vulnerabilidad física tras la medida disciplinaria.

En paralelo, el dominical apuntó contra un nuevo personaje. Se trata de Edwar Rebaza Iparraguirre, a quien Eduardo Arana habría llamado durante su gestión como ministro de Justicia a fin de que cumpla con el encargo de Santiváñez. El entonces asesor legal del Ministerio de Justicia es hoy secretario general bajo el mando de Santiváñez. Consultado por el programa, aseguró que no tuvo participación al respecto. “Siempre me he regido en el marco de la legalidad”, escribió.

Respuesta de Edwar Rebaza. |
Respuesta de Edwar Rebaza. | Panorama

Respuesta del INPE

A través de un comunicado, el INPE insistió que el trasladado al penal de Cajamarca fue por haber cometido faltas disciplinarias graves que van desde poseer ilegalmente artículos prohibidos de comunicación hasta la agresión verbal y psicológica a personal femenino a cargo de su custodia.

Asimismo, negaron un trato hostil contra el interno. “Ingresó con óptimo estado de salud y […] no ha denunciado ningún tipo de agresión. Tampoco existe algún reporte de que haya sido golpeado o presente alguna afectación a su salud en el establecimiento penitenciario”, se lee.

Comunicado del INPE.
Comunicado del INPE.

Temas Relacionados

El DiabloMiguel Marcelo SalirrosasINPEperu-politica

Más Noticias

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos 4-0: goles y resumen del triunfo ‘blanquiazul’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Con un equipo alterno, los de Néstor Gorosito se impusieron sin problemas en Matute y llegan motivados al choque de vuelta con U. de Chile por la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos

Gol de Kevin Quevedo con emotiva celebración en Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por Liga 1 2025

El atacante ‘blanquiazul’ tomó el balón dentro del área y no dudó en realizar un fuerte disparo al arco, consiguiendo el 2-0 con complicidad del guardameta Álvaro Billete

Gol de Kevin Quevedo con

El Valor de la Verdad EN VIVO: Néstor Villanueva promete responder de todo sin filtros en el sillón rojo

El cantante peruano se prepara para una velada de confesiones, donde abordará desde su carrera musical hasta los momentos más controversiales de su vida personal.

El Valor de la Verdad

Camisas propias, galletas de menta, azúcar y papel higiénico en exceso: los insólitos gatos del despacho de Morgan Quero

Según Cuarto Poder, el ministerio de Educación utilizó fondos públicos para compras personales o innecesarias. La cartera anunció una investigación interna en un primer comunicado, pero luego calificó el informe como una “campaña de desinformación” en otro

Camisas propias, galletas de menta,

Dos burriers captadas en el nuevo Jorge Chávez: una joven casi muere tras ingerir 20 cápsulas de cocaína rumbo a Europa

Elizabeth Albán, de 22 años, cayó víctima de mafias que la obligaron a ingerir cocaína; su hermana continuó el viaje rumbo a Madrid al día siguiente

Dos burriers captadas en el
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Camisas propias, galletas de menta,

Camisas propias, galletas de menta, azúcar y papel higiénico en exceso: los insólitos gatos del despacho de Morgan Quero

JNE confirma que César Acuña infringió neutralidad electoral: hizo proselitismo de APP en Piura pese a ser autoridad pública

“Oye, un favor, pues”: Nuevo peritaje fiscal confirma voz de Juan José Santiváñez en audio del capitán ‘Culebra’

El plan de alias ‘El Diablo’: cómo grabaron en secreto a Juan José Santiváñez y Eduardo Arana dentro del Ministerio del Interior

Tomás Gálvez sueña con ser fiscal de la Nación: “Sería un honor”, aseguró aunque no se opondría a la designación de Zoraida Ávalos

ENTRETENIMIENTO

Dilbert Aguilar revela por qué

Dilbert Aguilar revela por qué no detiene sus presentaciones pese a estar en silla de ruedas: “Debo cumplir mis compromisos”

Canciones de K-pop en iTunes Perú para escuchar hoy

Filmes para ver esta noche en Netflix Perú

Florcita Polo reacciona tras confirmarse la participación de Néstor Villanueva en ‘El valor de la verdad’

Janet Barboza asegura que no tiene cirugías estéticas pero admite retoquitos: “este rostro no se mantiene solo”

DEPORTES

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos 4-0: goles y resumen del triunfo ‘blanquiazul’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Gol de Kevin Quevedo con emotiva celebración en Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por Liga 1 2025

DT de Emelec explicó el sorpresivo viaje de Christian Cueva a Perú en medio de la recta final de la liga ecuatoriana

Gol de Pedro Aquino tras ‘blooper’ del arquero rival en Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por Liga 1 2025

Raúl Ruidíaz restó importancia a drástica medida de Universitario tras polémico video: “Pueden hacer lo que quieran”