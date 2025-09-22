Ely Yutronic anuncia con ternura que tendrá una niña: “Siempre me dice que soy su mejor regalo”

Ely Yutronic enternece a fans al anunciar que tendrá una niña: “Mi mamá siempre dice que soy su mejor regalo”. Infobae Perú / Captura: IG

La periodista Ely Yutronic sorprendió a sus seguidores al compartir una de las noticias más especiales de su vida: reveló con gran emoción que se encuentra esperando una niña. La comunicadora eligió un mensaje cargado de ternura y complicidad hacia su madre, dejando ver no solo la alegría que la embarga en esta etapa, sino también la conexión familiar que la sostiene.

“Mi mamá está por cumplir años y siempre me dice que soy su mejor regalo. ¡Ya me lo creo! Además, seré ¡Una niña!”, escribió, desatando una ola de reacciones en redes sociales. El mensaje, sencillo y al mismo tiempo profundo, refleja la ilusión con la que vive la dulce espera.

En medio de esta revelación, Ely también compartió que disfruta de pequeñas rutinas que la llenan de paz en esta etapa. “Nos encanta caminar por la playa y darnos unos ricos baños en el mar. Les mando muchos saludos a todas mis amigas y amigos que siempre preguntan por mí”, agregó, dejando en claro que mantiene un lazo cercano con quienes la acompañan de manera constante en su trayectoria profesional y personal.

El anuncio no tardó en despertar cariño entre sus seguidores, quienes llenaron de mensajes positivos y felicitaciones las publicaciones de la periodista. Muchos resaltaron lo especial que resulta que su bebé llegue a convertirse también en una especie de “regalo” para su madre, reforzando así la cadena de amor entre tres generaciones.

El anuncio fue recibido con enorme cariño. Sus seguidores llenaron de corazones y bendiciones las publicaciones, destacando la ternura de sus palabras y la alegría por el nuevo capítulo que inicia en su vida. Mensajes como “Tan lindas, qué ternura. Dios siempre las cuide y bendiga” y “Están hermosas, muchas bendiciones” inundaron los comentarios.

Otros admiradores se mostraron igual de emocionados con frases como: “Una linda princesa dentro de una bella reina”, “Qué tierna... Ely, estás en la mejor etapa de tu vida, disfrútalo” y “Estás hermosa con tu barriguita, Ely”. Cada reacción reflejó la conexión especial que la presentadora mantiene con su público, que la acompaña no solo en lo profesional, sino también en lo personal.

El anuncio también dio lugar a felicitaciones más directas: “Felicidades, Ely Yutronic por la llegada de tu bebé, que Dios derrame muchas bendiciones para ustedes”, “¡Bendiciones a la nueva princesita!” y “Tener una hija mujercita es lo máximo”, fueron algunos de los mensajes que resaltaron la ilusión compartida con la futura madre.

La frase que utilizó Ely, “mi mamá siempre dice que soy su mejor regalo”, sumó un matiz especial al anuncio. No solo mostró el cariño hacia su madre, sino que también marcó un simbolismo profundo: ahora será ella quien experimente la maternidad y reciba a su hija como el regalo más esperado.

Ely Yutronic revela que su bebé nacerá en diciembre

En medio del ambiente informativo del noticiero, Ely se mostró agradecida no solo con su entorno laboral, sino también con el público que ha seguido su trayectoria con respeto y admiración.

Además, reveló uno de los detalles más esperados: la posible fecha de nacimiento de su bebé. “He tenido un embarazo saludable, y si Dios permite, y como toda madre trabajadora estaré aquí mientras pueda, porque si Dios permite, esta Navidad tendré el regalo más lindo”, dijo con los ojos brillosos, dejando entrever que el parto podría darse en diciembre.

