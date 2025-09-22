Perú

Ely Yutronic anuncia con ternura que tendrá una niña: “Siempre me dice que soy su mejor regalo”

La presentadora compartió detalles de este momento especial y resaltó la unión familiar que vive en esta etapa de su vida

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Guardar
Ely Yutronic enternece a fans
Ely Yutronic enternece a fans al anunciar que tendrá una niña: “Mi mamá siempre dice que soy su mejor regalo”. Infobae Perú / Captura: IG

La periodista Ely Yutronic sorprendió a sus seguidores al compartir una de las noticias más especiales de su vida: reveló con gran emoción que se encuentra esperando una niña. La comunicadora eligió un mensaje cargado de ternura y complicidad hacia su madre, dejando ver no solo la alegría que la embarga en esta etapa, sino también la conexión familiar que la sostiene.

Mi mamá está por cumplir años y siempre me dice que soy su mejor regalo. ¡Ya me lo creo! Además, seré ¡Una niña!”, escribió, desatando una ola de reacciones en redes sociales. El mensaje, sencillo y al mismo tiempo profundo, refleja la ilusión con la que vive la dulce espera.

Ely Yutronic enternece a fans
Ely Yutronic enternece a fans al anunciar que tendrá una niña: “Mi mamá siempre dice que soy su mejor regalo”. Infobae Perú / Captura: IG

En medio de esta revelación, Ely también compartió que disfruta de pequeñas rutinas que la llenan de paz en esta etapa. “Nos encanta caminar por la playa y darnos unos ricos baños en el mar. Les mando muchos saludos a todas mis amigas y amigos que siempre preguntan por mí”, agregó, dejando en claro que mantiene un lazo cercano con quienes la acompañan de manera constante en su trayectoria profesional y personal.

El anuncio no tardó en despertar cariño entre sus seguidores, quienes llenaron de mensajes positivos y felicitaciones las publicaciones de la periodista. Muchos resaltaron lo especial que resulta que su bebé llegue a convertirse también en una especie de “regalo” para su madre, reforzando así la cadena de amor entre tres generaciones.

El anuncio fue recibido con enorme cariño. Sus seguidores llenaron de corazones y bendiciones las publicaciones, destacando la ternura de sus palabras y la alegría por el nuevo capítulo que inicia en su vida. Mensajes como “Tan lindas, qué ternura. Dios siempre las cuide y bendiga” y “Están hermosas, muchas bendiciones” inundaron los comentarios.

Ely Yutronic enternece a fans
Ely Yutronic enternece a fans al anunciar que tendrá una niña: “Mi mamá siempre dice que soy su mejor regalo”. Infobae Perú / Captura: IG

Otros admiradores se mostraron igual de emocionados con frases como: “Una linda princesa dentro de una bella reina”, “Qué tierna... Ely, estás en la mejor etapa de tu vida, disfrútalo” y “Estás hermosa con tu barriguita, Ely”. Cada reacción reflejó la conexión especial que la presentadora mantiene con su público, que la acompaña no solo en lo profesional, sino también en lo personal.

El anuncio también dio lugar a felicitaciones más directas: “Felicidades, Ely Yutronic por la llegada de tu bebé, que Dios derrame muchas bendiciones para ustedes”, “¡Bendiciones a la nueva princesita!” y “Tener una hija mujercita es lo máximo”, fueron algunos de los mensajes que resaltaron la ilusión compartida con la futura madre.

La frase que utilizó Ely, “mi mamá siempre dice que soy su mejor regalo”, sumó un matiz especial al anuncio. No solo mostró el cariño hacia su madre, sino que también marcó un simbolismo profundo: ahora será ella quien experimente la maternidad y reciba a su hija como el regalo más esperado.

Ely Yutronic enternece a fans
Ely Yutronic enternece a fans al anunciar que tendrá una niña: “Mi mamá siempre dice que soy su mejor regalo”. Infobae Perú / Captura: IG

Ely Yutronic revela que su bebé nacerá en diciembre

En medio del ambiente informativo del noticiero, Ely se mostró agradecida no solo con su entorno laboral, sino también con el público que ha seguido su trayectoria con respeto y admiración.

Además, reveló uno de los detalles más esperados: la posible fecha de nacimiento de su bebé. “He tenido un embarazo saludable, y si Dios permite, y como toda madre trabajadora estaré aquí mientras pueda, porque si Dios permite, esta Navidad tendré el regalo más lindo”, dijo con los ojos brillosos, dejando entrever que el parto podría darse en diciembre.

La comunicadora fue sorprendida por
La comunicadora fue sorprendida por un reportero de espectáculos, quien intentó obtener una primicia sobre su vida personal, generando debate sobre los límites entre privacidad y curiosidad mediática (Facebook)

Temas Relacionados

Ely YutronicInstagramperu-entretenimiento

Más Noticias

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van los equipos en la fecha 10 del Torneo Clausura y Acumulada

Universitario y Alianza Lima ganaron sus partidos. Mientras que Sporting Cristal no pudo con Juan Pablo II. Cusco FC, por su lado, juega este lunes un choque clave. Así va la pelea por el título

Tabla de posiciones de la

El Valor de la Verdad EN VIVO: Néstor Villanueva promete responder de todo sin filtros en el sillón rojo

El cantante peruano se prepara para una velada de confesiones, donde abordará desde su carrera musical hasta los momentos más controversiales de su vida personal.

El Valor de la Verdad

Marcha de la Generación Z: disturbios, represión policial y heridos deja el segundo día de manifestaciones en Lima

Cientos de jóvenes, junto a colectivos ecologistas, animalistas y gremios de trabajadores, convocaron a una movilización para recorrer las principales avenidas de Lima, exigiendo transparencia en las decisiones del Gobierno y del Congreso y rechazando la reforma del sistema de pensiones

Marcha de la Generación Z:

Roxana Molina despotricó contra Rosángela Espinoza y le recuerda foto con Christian Cueva: “Eres cizañosa y boca suelta”

La conductora de ‘Doble Sentido’ arremetió contra la ‘Chica Selfie’ tras dejar entrever un supuesto affaire entre sus amigos, Onelia Molina y Patricio Parodi

Roxana Molina despotricó contra Rosángela

¿Cuál es la diferencia entre ginecología y sexología?

Aunque comparte con la ginecología ciertos intereses, como la salud sexual y reproductiva, la sexología tiene campo y enfoques propios

¿Cuál es la diferencia entre
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Camisas propias, galletas de menta,

Camisas propias, galletas de menta, azúcar y papel higiénico en exceso: los insólitos gatos del despacho de Morgan Quero

Juan José Santiváñez pidió favores para ‘El diablo’ en el penal de Trujillo, denunció testigo protegido: “Tenía un buen padrino”

JNE confirma que César Acuña infringió neutralidad electoral: hizo proselitismo de APP en Piura pese a ser autoridad pública

“Oye, un favor, pues”: Nuevo peritaje fiscal confirma voz de Juan José Santiváñez en audio del capitán ‘Culebra’

El plan de alias ‘El Diablo’: cómo grabaron en secreto a Juan José Santiváñez y Eduardo Arana dentro del Ministerio del Interior

ENTRETENIMIENTO

El Valor de la Verdad

El Valor de la Verdad EN VIVO: Néstor Villanueva promete responder de todo sin filtros en el sillón rojo

Roxana Molina despotricó contra Rosángela Espinoza y le recuerda foto con Christian Cueva: “Eres cizañosa y boca suelta”

Dilbert Aguilar revela por qué no detiene sus presentaciones pese a estar en silla de ruedas: “Debo cumplir mis compromisos”

Canciones de K-pop en iTunes Perú para escuchar hoy

Filmes para ver esta noche en Netflix Perú

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van los equipos en la fecha 10 del Torneo Clausura y Acumulada

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos 4-0: goles y resumen del triunfo ‘blanquiazul’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Gol de Kevin Quevedo con emotiva celebración en Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por Liga 1 2025

DT de Emelec explicó el sorpresivo viaje de Christian Cueva a Perú en medio de la recta final de la liga ecuatoriana

Gol de Pedro Aquino tras ‘blooper’ del arquero rival en Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por Liga 1 2025