PNP interviene a ‘Los Deliverys’: desmantelan laboratorio de drogas en casa de Surco que distribuía hacia playas del sur

La Policía Nacional del Perú (PNP) desmanteló un centro clandestino de procesamiento de drogas sintéticas que funcionaba al interior de una vivienda en la calle del Arcoíris, en el distrito de Surco. Nadie imaginaba que detrás de la fachada de esta casa operaba ‘Los Deliverys’.

De acuerdo con Latina Noticias, en la operación fueron intervenidas siete personas peruanas, dos mujeres y cinco hombres, presuntamente involucradas en la producción y distribución de sustancias ilícitas.

Estas personas habían logrado tener pedidos cada cierto tiempo, por lo cual buscaron instalar un laboratorio. Los agentes encontraron maquinarias especializadas, como prensadoras y pastilleras, usadas para el procesamiento y empaque de las drogas. Asimismo, durante la intervención se hallaron cerca de treinta kilos de marihuana y varios recipientes destinados al cultivo de hongos alucinógenos.

Los hongos que contienen sustancias psicodélicas, principalmente psilocibina y psilocina. Al consumirlos, pueden provocar alteraciones en la percepción, el pensamiento y el estado de ánimo. Los efectos incluyen distorsión de los sentidos, cambios en la percepción del tiempo y el espacio.

¿Cómo operaba esta organización, según la PNP?

Según informaron fuentes policiales, la organización conocida como Los Deliveries utilizaba el inmueble para procesar y distribuir diversas drogas sintéticas, entre ellas ketamina, tussi, crack, fentanilo y marihuana.

La investigación policial indicó que los integrantes de 'Los Deliverys’ empleaban una motocicleta para distribuir las sustancias ilícitas, especialmente hacia playas del sur de Lima y otros puntos de la capital.

“Abastecían a diferentes partes o regiones del Perú vía delivery. La procesaban, nunca tenían cantidad, digamos, en un stock. Constantemente, era derivado a cualquier parte del Perú que era requerida y también a las playas del sur”, manifestó el director de la Dirandro, general Milton Santos.

Durante el operativo, los efectivos de la Dirandro sorprendieron a dos de los sospechosos en pleno traslado de marihuana. Esto permitió una intervención en flagrancia que facilitó la captura de los involucrados y el desmantelamiento del laboratorio artesanal. También se investiga la participación del propietario del inmueble.

“Se han encontrado siete personas que se encuentran en calidad de intervenidas y su responsabilidad objetiva se va a determinar en el transcurso de las horas”, mencionó.

El resultado del operativo dejó al descubierto el creciente uso de viviendas residenciales como centros de fabricación de drogas sintéticas, además de la diversificación de las sustancias ofrecidas por bandas criminales activas en Lima.

