Corazón Serrano en el Festival de la Salsa ‘¡Ataca Sergio!’ | Infobae

La ciudad de Miami se prepara para una jornada llena de ritmo y celebración con la llegada del Festival de la Salsa ‘¡Ataca Sergio!’. El evento, que reúne a figuras internacionales de la música latina, promete ser un punto de encuentro para miles de fanáticos que esperan ver a sus artistas favoritos en el escenario del Kaseya Center. En esta edición, la presencia peruana toma especial protagonismo, ya que Corazón Serrano será la banda encargada de llevar la cumbia al corazón de la fiesta.

El festival se perfila como uno de los más importantes del año para la música tropical. Los rumores y filtraciones han mantenido la conversación encendida sobre los artistas sorpresa y el orden de las presentaciones. En medio de la emoción, los fans de Corazón Serrano se preguntan a qué hora podrán ver a la agrupación piurana, que llega lista para representar al Perú ante una audiencia internacional.

El evento está programado para arrancar este domingo 21 de septiembre a las 7:30 p.m. (hora local de Miami), lo que corresponde a las 6:30 de la tarde en Perú. Aunque los organizadores no han publicado el lineup oficial, fuentes cercanas indican que Corazón Serrano aparecerá pasada la mitad de la gala, justo antes de la actuación de Gian Marco.

Corazón Serrano en el Festival de la Salsa ‘¡Ataca Sergio!’: ¿A qué hora se presenta la agrupación de cumbia peruana?

Las integrantes de la banda ya ultiman detalles tras ensayar en el Kaseya Center el 20 de septiembre, preparando un repertorio que incluye el “Mix Dina”, Hasta la raíz, Olvídame, Poco yo y Díganle. La noche espera sonidos peruanos para poner a bailar a Miami. ¿Listos para ver a la cumbia brillar en el festival?

La cumbia peruana conquista Miami en el Festival ‘¡Ataca Sergio!’

Miami se prepara para ser el epicentro de la música latina con el Festival ‘¡Ataca Sergio! All Stars Concert’, bajo la dirección del influyente productor Sergio George. Este espectáculo reunirá a más de quince estrellas internacionales y destaca por la presencia inédita de la cumbia peruana en uno de los recintos más importantes de Estados Unidos, el Kaseya Center.

Corazón Serrano en el Festival de la Salsa ‘¡Ataca Sergio!’: ¿A qué hora se presenta la agrupación de cumbia peruana?

Por primera vez, Corazón Serrano y Gian Marco representarán al Perú en el escenario donde brillan figuras globales y donde la música tropical dará un paso clave hacia la expansión internacional. La inclusión de la agrupación piurana en el festival marca un momento singular. Corazón Serrano llevará su propuesta caracterizada por voces femeninas, letras románticas y fusiones modernas, consolidando la apuesta por ritmos originales de América Latina.

La cartelera incluye nombres populares como Gente de Zona, Servando y Florentino, Luis Enrique, Huey Dunbar, Jay Wheeler y Rafa Pabón, además de nuevos talentos como Fariana y Annasofia. El festival resulta la plataforma ideal para demostrar la fuerza de las propuestas peruanas frente a públicos internacionales y abrir nuevas rutas para la cumbia popular y la música latinoamericana.

La expectativa en Miami es alta, tanto por la diversidad de artistas como por la oportunidad de presenciar a Corazón Serrano interpretar “No te preocupes por mí”, tema que ha superado 15 millones de reproducciones en plataformas digitales. La participación de Gian Marco amplifica la proyección peruana y responde al compromiso del festival por reunir talentos de distintas generaciones y estilos.

Corazón Serrano y Gian Marco estarán presentes en el concierto que ofrecerá Sergio George en Miami, como representantes del Perú.

Sergio George apuesta fuerte por los recursos musicales del Perú: sostiene que la escena local tiene potencial para impactar en el mundo y que la combinación de cumbia y pop puede sorprender al público global. Esta edición de ‘¡Ataca Sergio!’ no solo celebrará la salsa, sino que también impulsará la diversidad de la música latina, incorporando por primera vez la cumbia peruana a uno de los festivales más ambiciosos de la región.