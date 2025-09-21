Perú

Cámaras registraron el asesinato de la abogada en Comas frente a sus hijas: esto es lo que se conoce del caso

Dos niñas de 6 y 7 años permanecen graves tras presenciar el asesinato de su madre, Xiomara Mirella Flores Bazán, a bordo de una camioneta en Comas. La policía investiga el caso y no descarta ninguna hipótesis

Abogada asesinada en Comas: cámaras registran el preciso momento del ataque contra la madre y sus hijas| Domingo Al Día

Xiomara Mirella Flores Bazán fue asesinada a balazos mientras conducía su camioneta Audi Q3 en Comas, con sus dos hijas de 6 y 7 años dentro del vehículo. Las menores permanecen hospitalizadas y luchan por su vida en el Hospital Sergio Bernales de Collique.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que la camioneta de la familia Flores Bazán se encontraba detenida en el cruce de las avenidas Los Incas y Alonso Ugarte, cercano a la intersección con la Avenida Túpac Amaru. Un bus de transporte público obstaculizó brevemente el paso, provocando que el vehículo negro de lunas polarizadas donde se desplazaban los sicarios tuviera que detenerse.

Ese obstáculo no detuvo a los atacantes. Dos sujetos con pasamontañas descendieron del auto y dispararon más de 10 veces contra el vehículo familiar, en medio del pánico de conductores y peatones que intentaban huir del lugar.

Cámaras de seguridad registran el
Cámaras de seguridad registran el preciso momento del ataque contra la abogada y sus hijas| Domingo Al Día

De acuerdo con fuentes policiales citadas por Domingo Al Día, cuando la madre quedó inconsciente a causa de las heridas recibidas, una de las niñas tomó el volante y trató de alejarse del área del ataque. El hecho ha conmocionado a la comunidad y evidencia el nivel de violencia vivido en la zona. Se investiga el móvil de este brutal ataque que dejó a dos menores en estado crítico.

Madre se dedicaba a la repostería

Flores Bazán, de 37 años, desempeñaba labores de pastelería y administraba un local de licores. Contrario a versiones difundidas en redes sociales y en otros medios, su esposo rechazó categóricamente cualquier vínculo con actividades ilegales.

“Mi esposa hacía tortas, tenía su licorería. ¿Cómo pueden decir que cobraba cupos? Esto nos destruye aún más”, declaró al citado medio.

Esposo descarta que abogada asesinada en Comas esté vinculada al cobro de cupos| América TV

Imágenes difundidas por el mismo medio muestran a la familia celebrando un cumpleaños pocos días antes del crimen, rodeados de sonrisas y canciones infantiles. Flores Bazán compartía videos y anécdotas en TikTok, mostrando su vida junto a su esposo y sus hijos.

¿Cuál es el estado de salud de las menores?

Según confirmó la familia, una de ellas recibió un disparo en el pecho y la otra en las piernas. Ambas, de 6 y 7 años, permanecen internadas en el hospital Sergio Bernales de Collique, bajo observación médica. El reporte añade que, tras recibir múltiples impactos de bala, Xiomara logró acelerar el vehículo buscando escapar con sus hijas, chocando después contra un poste de publicidad.

El esposo de Flores Bazán atribuyó el hecho a una presunta extorsión vinculada a ataques sufridos previamente por la familia. Esto debido a que en diciembre del año pasado sus negocios fueron blanco de explosivos y balaceras.

Acribillan a madre frente a
Acribillan a madre frente a sus hijos en su camioneta en Comas| Latina Noticias

Vecinos del sector expresaron su indignación y temor tras el crimen; varios manifestaron a que antes podían trabajar hasta la madrugada, pero hoy priorizan cerrar temprano por la inseguridad que afecta la zona. La Policía Nacional acordonó el sitio del atentado y la camioneta permaneció toda la noche bajo resguardo, mientras se recogían casquillos y se intentaba recabar nueva información sobre los agresores.

Un detalle que conmovió a quienes presenciaron la cobertura fue la presencia del perro de la familia, hallado ileso entre los restos de la escena, esperando el regreso de sus dueños.

