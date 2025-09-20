Perú

Seis países de Latinoamérica estrenarán nuevas líneas de metro antes de 2035

Desde México hasta Chile, las iniciativas sumarán más de 500 km de nuevas rutas subterráneas y monorrieles, con fechas de entrega que se extienden hasta la próxima década

Estos avances responden al intenso proceso de urbanización que ha marcado el desarrollo de la región. Foto: difusión

América Latina atraviesa una etapa de expansión en su infraestructura de transporte urbano, con proyectos que transformarán la movilidad en las principales ciudades de la región. De acuerdo con la base de datos de BNamericas, se espera que para 2035 entren en funcionamiento alrededor de 516 kilómetros de nuevas líneas de metro, lo que permitirá responder al aumento de la demanda en sistemas de transporte masivo.

Este crecimiento está directamente relacionado con la acelerada urbanización que caracteriza al continente. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyecta que para 2050 cerca del 89% de la población regional residirá en áreas urbanas, lo que refuerza la necesidad de ampliar y modernizar las redes subterráneas. Brasil, México y Chile lideran este proceso, aunque otros países como Colombia, Panamá y Perú también avanzan con proyectos emblemáticos.

Las nuevas líneas del metro de Colombia y Panamá

Colombia vive un momento histórico en materia de transporte. Para 2028 está prevista la inauguración de la primera línea de metro en Bogotá, una obra cuyo valor asciende a USD 4.770 millones. La construcción está a cargo de las firmas chinas China Harbour Engineering Company Limited (CHEC) y Xi’an Metro Company Limited.

El proyecto contempla un trazado de 39,5 km que incluirá la Línea 1 y, posteriormente, la Línea 2, actualmente en licitación. Esta segunda etapa tendrá un costo estimado de USD 8.860 millones y consolidará la modernización del sistema de transporte capitalino.

Ruta del futuro metro de
Ruta del futuro metro de Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá

En Centroamérica, Panamá impulsa la construcción de la Línea 3, bajo la responsabilidad de la coreana HPH Joint Venture. El trazado, de 26,5 km, será entregado en dos fases: la primera está proyectada para abril de 2027 y la segunda para octubre de 2028. Con este avance, el país refuerza su red metropolitana para responder al crecimiento de la capital.

Perú y el avance en Lima

Perú también forma parte de este grupo de países con obras en marcha. La Línea 2 del Metro de Lima, construida por el Consorcio Nuevo Metro de Lima, suma una inversión de USD 5.350 millones y añadirá 35 km de recorrido. La finalización de este proyecto está prevista para 2028, lo que permitirá conectar distritos clave de la ciudad.

En paralelo, ya se diseña la Línea 3, que contempla un recorrido de 34,8 km a través de 12 distritos de la capital. Su construcción, estimada en USD 9.170 millones, está programada para comenzar en 2027, convirtiéndose en uno de los proyectos más ambiciosos en infraestructura urbana del país.

La Línea 2 del Metro
La Línea 2 del Metro de Lima. Foto: ComexPerú

Brasil y México

Brasil es el país con la red más extensa de Latinoamérica, alcanzando 248 km operativos. Antes de 2030 se espera la incorporación de seis nuevas líneas que añadirán 88,1 km adicionales.

En São Paulo avanza la construcción de la Línea 6, un tramo de 15,3 km a cargo de la Concessionária Linha Universidade, cuya entrega está prevista para 2026. Además, se proyectan la extensión de la Línea 2 y la futura Línea 19. El monorriel Línea 17, con 17,7 km y un sistema automatizado, también debería estar en servicio en 2026. En Belo Horizonte, la empresa Metrô BH desarrolla la Línea 2, con 10,5 km y siete estaciones.

En el norte del continente, México concentra varias obras de gran envergadura. En Monterrey se construyen las líneas 4, 5 y 6, adjudicadas al consorcio Mota-Engil México. La inversión asciende a 25.861 millones de pesos mexicanos (USD 1.520 millones, sin incluir IVA). Se prevé que entren en operación en agosto de 2027, fortaleciendo el sistema de transporte regiomontano.

Chile y la modernización de Santiago

En Chile, dos grandes proyectos avanzan de manera paralela. La Línea 7 de Santiago, ejecutada por el consorcio chino Railway 16th Bureau Group, tiene un presupuesto de USD 2.580 millones. Su construcción comenzó en 2022 y debería concluir en 2028.

Asimismo, la extensión de la Línea 6, con un costo de USD 197 millones, inició en 2024 y estará lista en 2027. Ambas obras consolidan a Santiago como una de las capitales de la región con mayor desarrollo en sistemas de metro.

