Perú

Ministra viajó sin haber resuelto la crisis en Machu Picchu: Desilú León estará en Nueva York junto a Dina Boluarte

A las mesas de diálogo realizas en Cusco asistieron los viceministros de Transportes y Comunicaciones y de Turismo

Carlos Oré Arroyo

Por Carlos Oré Arroyo

Guardar
Ministra viajó sin haber resuelto
Ministra viajó sin haber resuelto crisis en Machu Picchu: Desilú León estará en Nueva York junto a Dina Boluarte

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Úrsula Desilú León Chempén, inició un viaje de trabajo a Estados Unidos para atender una agenda oficial del 18 al 25 de septiembre de 2025. La partida de la titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) coincide con un momento crítico en el sector turismo, marcado por la crisis no resuelta en Machu Picchu, uno de los destinos más emblemáticos del país e icono mundial del patrimonio.

La situación en Machu Picchu se encuentra en un punto sensible tras varios días de protestas y suspensión parcial del transporte de visitantes. La noche del 19 de septiembre la reunión de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) no logró consensos en la mesa de diálogo, principalmente debido a la ausencia de la Municipalidad Provincial de Urubamba. El encuentro de alto nivel, donde participaron representantes del Ejecutivo, las empresas concesionarias Consettur y San Antonio de Torontoy, y autoridades locales, fue postergado hasta hoy 20 de septiembre.

Pese a la falta de acuerdos, se pactó una tregua de 72 horas para implementar soluciones en el marco legal vigente, según declaró Darwin Baca, presidente del Frente de Defensa de Machu Picchu. En el terreno, el conflicto ha afectado la economía de los residentes y la experiencia de miles de turistas que viajan a conocer una de las siete maravillas del mundo. La presencia de la ministra León Chempén en el extranjero se da mientras el destino enfrenta un impacto mediático y económico, y la expectativa social se mantiene sobre las decisiones que tome el Mincetur.

Ministra viajó sin haber resuelto
Ministra viajó sin haber resuelto crisis en Machu Picchu: Desilú León estará en Nueva York junto a Dina Boluarte

Agenda de la ministra en Estados Unidos

La agenda oficial de Úrsula Desilú León Chempén en Estados Unidos incluye actividades en Indianápolis y Nueva York. Según las resoluciones del propio ministerio, el 20 de septiembre la ministra entregará la distinción “Amigo del Perú” al Museo de Niños de Indianápolis. Este reconocimiento destaca la labor de la institución en la promoción de la cultura peruana a través de la exposición permanente “Take Me There: Peru”. La muestra, activa hasta 2030, ofrece una experiencia inmersiva sobre la diversidad geográfica y cultural de Perú, enfocándose en la costa, los Andes y la Amazonía. El evento, resaltó El Peruano, representa una plataforma clave para reforzar la imagen del país en el exterior y valorar la colaboración de instituciones estratégicas.

El 21 de septiembre, la ministra encabezará en Nueva York la 14° Edición del Peru To The World Expo, un evento que reúne a más de cuarenta y cinco chefs peruanos y representantes del sector gastronómico, turístico y empresarial. Esta plataforma sin fines de lucro busca expandir la Marca Perú mediante una cadena de promoción sostenible de la gastronomía nacional, facilitando conexiones con cadenas de televisión, medios de comunicación, embajadas y emprendedores.

El 22 de septiembre, su agenda contempla la asistencia a reuniones de alto nivel en el marco del 80º aniversario de las Naciones Unidas y el 30 aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Durante esta jornada, León Chempén mantendrá reuniones con agencias de viajes estadounidenses para explorar proyectos innovadores de posicionamiento turístico y mantendrá un encuentro con empresarios cafetaleros para tratar oportunidades en la exportación de café peruano.

Ministra viajó sin haber resuelto
Ministra viajó sin haber resuelto crisis en Machu Picchu: Desilú León estará en Nueva York junto a Dina Boluarte

Los días 23 y 24 de septiembre, la ministra acompañará a la presidenta Dina Boluarte durante su participación en el Debate General de la Asamblea General de Naciones Unidas y en una reunión bilateral con el secretario general de la ONU. Además, asistirá al evento de alto nivel sobre acción climática y tendrá reuniones técnicas con Americas Society/ Council of the Americas (AS/COA).

Esta secuencia de compromisos busca profundizar la presencia peruana en espacios internacionales estratégicos. Sin embargo, la salida del país de la titular del Mincetur se produce en un contexto donde la crisis en Machu Picchu, uno de los pilares del sector turismo, continúa abierta y bajo observación nacional.

Temas Relacionados

Machu PicchuCrisis en Machu PicchuDina BoluarteNueva YorkDesilú Leónperu-politica

Más Noticias

Banda criminal amenaza a empresa de transporte de Lima Norte con cobros diarios y represalias

La organización autodenominada ‘Los Gallegos’ difundió un video en el que extorsiona a conductores de la empresa Briza

Banda criminal amenaza a empresa

Retiro AFP espera a la SBS: ¿Cuándo se cumple la fecha máxima para publicar el reglamento?

La fecha máxima. La Ley del retiro AFP ya fue promulgada, con lo que los afiliados ya pueden aproximar los días en que se podrá empezar a solicitar y recibir las 4 UIT (S/21 mil 400)

Retiro AFP espera a la

Resultados del Mundial de Vóley Masculino 2025: así van los partidos por los octavos de final del torneo

Se iniciaron los encuentros de la etapa decisiva de la cita mundialista, se conocieron los primeros clasificados a los cuartos de final. Entérate cómo van las series de la competición

Resultados del Mundial de Vóley

Clima en Lima para el 20 de septiembre: pronóstico del Senamhi prevé neblina, llovizna y ráfagas de viento

Distritos de la zona este y oeste afrontarán un sábado con cielo nublado, humedad persistente y variaciones leves de temperatura

Clima en Lima para el

Melissa Paredes sorprende al confesar que contempló una reconciliación con Rodrigo Cuba

La exconductora tuvo un divorcio mediático con Rodrigo Cuba, padre de su hija. Años después, la actriz confiesa que sí intentó retomar la relación.

Melissa Paredes sorprende al confesar
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza recurrirá el PJ

Delia Espinoza recurrirá el PJ para anular suspensión de la JNJ: “No hay un juego limpio”, dice su abogado

Seis ministros se van de viaje con Dina Boluarte: visita a Nueva York costará más de 22 mil dólares

Delia Espinoza quedó fuera del Ministerio Público: JNJ la suspende como fiscal de la Nación por 6 meses

Este es el fiscal supremo que asumirá el Ministerio Público ante la suspensión de Delia Espinoza

César Acuña defiende designaciones de militantes de APP en el Estado: “Tienen derecho a trabajar”

ENTRETENIMIENTO

Melissa Paredes sorprende al confesar

Melissa Paredes sorprende al confesar que contempló una reconciliación con Rodrigo Cuba

Corazón Serrano hace brillar a la cumbia peruana en Miami y hace historia en el Festival de la Salsa ‘¡Ataca Sergio!’

“¡Qué conchudo! Si casi desmanteló a toda la orquesta de los Yaipén”, Magaly Medina arremete contra Christian Domínguez

Delany López arremete contra Olenka Mejía por denunciar a Jefferson Farfán: “Hay casos más importantes”

María Pía Copello confirma que sigue en ‘Mande quien Mande’, pero anuncia nuevo proyecto televisivo

DEPORTES

Resultados del Mundial de Vóley

Resultados del Mundial de Vóley Masculino 2025: así van los partidos por los octavos de final del torneo

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van los equipos en el inicio de la fecha 10 del Torneo Clausura y Acumulada

Programación de los octavos de final del Mundial de Vóley Masculino 2025: fechas, horarios y canales TV de los partidos en el torneo

A qué hora juega Real Madrid vs Espanyol en Perú HOY: partido por la fecha 5 de LaLiga

Partidos de hoy, sábado 20 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo