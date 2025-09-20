Perú

Minedu lanza SIAT, la nueva plataforma digital para agilizar expedientes técnicos de infraestructura educativa en todo el país

Con esta herramienta se busca que la innovación digital aplicada a la ejecución de obras escolares reduzca los cuellos de botella en la aprobación y financiamiento de iniciativas

David Solar Silva

David Solar Silva

SIAT
El Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) presentó el Sistema Integrado de Asesoría Técnica (SIAT) como una herramienta destinada a fortalecer la planificación y ejecución de proyectos de construcción, mejoramiento y ampliación de locales escolares en todo el territorio nacional. Esta primera convocatoria estará abierto hasta el lunes 29 de septiembre a través del portal oficial https://siat.pronied.gob.pe.

Entre los requisitos obligatorios que deberán cumplir los interesados, figuran la incorporación de hasta tres instituciones educativas por proyecto, la condición de activos y viables en el Banco de Inversiones, el saneamiento físico legal del terreno y la inscripción en el Programa Multianual de Inversiones (PMI). Se exigen, además, informes técnicos y declaraciones juradas estipuladas en la directiva DI-018-02-PRONIED, que regula las condiciones de asesoría técnica.

El mecanismo prevé que una vez registrados, los proyectos serán evaluados por especialistas del SIAT para asegurar que cumplen con la totalidad de requisitos. Solo los proyectos admitidos podrán avanzar al proceso de asesoría. Tras su aprobación, las autoridades regionales y locales dispondrán de hasta 30 días para acreditar a los miembros de su equipo técnico responsable de la elaboración del expediente, así como para responder observaciones y registrar las recomendaciones planteadas por los expertos del sistema.

Sistema Integrado de Asesoría Técnica
Superada esta fase técnica, el proyecto ingresará oficialmente en la etapa final que habilita a la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) para gestionar los recursos financieros necesarios para su ejecución.

SIAT reemplaza modelo anterior y acelera tiempos en el desarrollo de proyectos escolares

El Sistema Integrado de Asesoría Técnica (SIAT) sustituye al modelo previo (Asitec) y permite brindar acompañamiento técnico desde el inicio del proceso, es decir, a partir del expediente técnico, asegurando mayor celeridad y reducción en los tiempos administrativos. El Pronied señala que con este nuevo enfoque, el plazo de acompañamiento se reducirá a menos de la mitad, lo que representa un importante avance en la gestión pública de la infraestructura educativa en el país.

Este cambio permitirá que gobiernos regionales y municipios impulsen la ejecución de proyectos prioritarios destinados a la mejora de las condiciones de enseñanza y aprendizaje de miles de estudiantes. El acceso digital, la reducción de trámites presenciales y la asignación de plazos máximos definidos para cada etapa son los pilares del SIAT según el ente responsable del proceso.

Sistema Integrado de Asesoría Técnica
Autoridades y técnicos podrán consultar todas las directivas y requisitos en la plataforma oficial, donde se encuentran disponibles los formularios actualizados, cronogramas y guías para la presentación de los proyectos. La iniciativa también fomenta la transparencia en la gestión pública y la mejora de la trazabilidad documental de los proyectos educativos.

El Minedu y el Pronied buscan que la innovación digital aplicada a la ejecución de obras escolares reduzca los cuellos de botella en la aprobación y financiamiento de iniciativas, en línea con las metas del sector de cerrar brechas en infraestructura y modernizar los servicios educativos.

La convocatoria es de alcance nacional y apunta a canalizar soluciones rápidas y asesoría especializada hacia las regiones y localidades con mayores necesidades de infraestructura escolar. Desde el ingreso de la solicitud hasta la validación técnica final, la ruta SIAT está diseñada para acompañar a las autoridades educativas en la gestión eficiente de sus proyectos prioritarios.

