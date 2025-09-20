Melissa Paredes sorprende al confesar que contempló una reconciliación con Rodrigo Cuba

Melissa Paredes confiesa que sí hubo intención de reconciliarse con Rodrigo Cuba. La Linares

Melissa Paredes expuso en una reciente entrevista con la periodista Verónica Linares un aspecto hasta ahora desconocido de su vida personal. Durante su aparición en el pódcast “La Linares”, la figura pública reconoció que tras su escandalosa separación del futbolista Rodrigo Cuba —ocurrida hace casi dos años— llegó a considerar la posibilidad de una reconciliación.

La separación de la pareja estuvo marcada por la exposición mediática y la circulación de un ‘ampay’ donde se la vinculó con el bailarín Anthony Aranda. Pese a ese episodio, la artista explicó que, motivada por la estabilidad de su hija, contempló seriamente retomar el vínculo con su exesposo.

La declaración se dio cuando Linares le consultó de manera directa si alguna vez pensó en dar una segunda oportunidad a la relación, lo que Paredes no dudó en admitir. La actriz relató que la idea cruzó su mente.

“Claro, muchas veces por los hijos nosotros aplazamos muchas cosas, es más, hasta se puede aplazar una separación por los hijos. Siempre uno quiere el mundo ideal para sus hijos, sí, obvio”, expresó Melissa Paredes.

Durante la conversación, Paredes aseguró que su experiencia de vida influyó profundamente en este deseo. La actriz confesó que no creció en un hogar con sus padres juntos y, por ello, sentía la ilusión de que su hija pudiera convivir en una familia integrada por ambos progenitores.

“Como todos, y más como alguien como yo, que no creció con mamá y papá juntos, de hecho, sí, tenía esa ilusión. Pero no se dio, no se iba a dar igual, y ya”, dijo Melissa Paredes.

Actualmente, Paredes está casada con Anthony Aranda, quien también forma parte del entorno cercano de la menor. La situación,derivó en acuerdos de coparentalidad con Rodrigo Cuba, enfocados en garantizar el desarrollo y el bienestar integral de su hija. El futbolista también rehizo su vida con Ale Venturo, con quien tiene una segunda hija.

Melissa Paredes asegura que no se separó por infidelidad

La separación entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba en 2021 recibió una amplia cobertura mediática a raíz de un “ampay” que involucró a la actriz con el bailarín Anthony Aranda, su actual esposo. Aunque la difusión de las imágenes generó comentarios sobre una presunta infidelidad, la artista aseguró meses más tarde que la decisión de divorciarse respondió a la presión mediática y no a una traición sentimental.

La crisis matrimonial comenzó en octubre de 2021 tras la difusión del material audiovisual por parte de un programa de espectáculos. El 20 de octubre de ese año, Melissa Paredes comunicó públicamente la ruptura, mientras que Rodrigo Cuba respondió con un comunicado en el que afirmaba haberse enterado de la decisión en la misma fecha. Este episodio originó una serie de comentarios y especulaciones sobre los motivos de la separación.

El trámite legal avanzó poco después, cuando, el 29 de noviembre de 2021, ambas partes suscribieron la separación de cuerpos para iniciar el divorcio bajo un proceso no contencioso. La atención mediática se mantuvo durante varias semanas, con repercusiones en el entorno familiar y en la hija de la expareja.

Meses después, ya en mayo de 2022, Melissa Paredes declaró en distintas entrevistas que su decisión de divorciarse tuvo relación directa con la exposición en los medios de comunicación. La actriz afirmó que optó por la separación para proteger el bienestar de su hija y desmintió que la causa fuera una infidelidad.

“Nosotros pedimos divorciarnos por todo lo que pasó. Cuando nosotros decidimos que íbamos a terminar habíamos quedado en que no íbamos a divorciarnos, porque teníamos un precedente que son sus papás que no están divorciados y, sin embargo, hasta el día de hoy, no están juntos. Me dijo ‘hay que hacer lo mismo, para qué divorciarnos’. Yo dije: ‘ok, está bien. No nos divorciamos y está bien. Al fin y al cabo yo no me quiero volver a casar y tú tampoco’. Entonces todo bien”, relató Paredes, indicando que todo cambió después.

“Por toda la coyuntura y el escándalo mediático, hubo presión mediática para llegar al divorcio”, señaló.

