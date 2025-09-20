Perú

El eclipse solar parcial de septiembre será el último del 2025: ¿A qué hora es y cómo verlo desde Perú?

Alrededor de 409 mil personas tendrán la posibilidad de observar el punto máximo del eclipse, conforme a las proyecciones

Ricardo Mc Cubbin

Por Ricardo Mc Cubbin

Guardar
Con eclipses, fases y la
Con eclipses, fases y la luna del maíz, septiembre mezcla observación científica y ritos culturales, uniendo a profesionales y público en torno a un cielo cargado de significado. (Andina)

Este domingo 21 de septiembre de 2025, la Tierra será testigo del último eclipse solar del año, que será visible solo desde zonas muy precisas. Esta coincidencia con el cambio de estación —primavera en el hemisferio sur y otoño en el hemisferio norte— vuelve el acontecimiento aún más excepcional.

La noticia, de acuerdo con el portal especializado Time and Date, adquiere relevancia global al establecer quiénes podrán presenciarlo y quiénes dependerán de transmisiones virtuales.

Solo alrededor de 409 mil personas tendrán la posibilidad de observar el punto máximo del eclipse, conforme a las proyecciones. “Se estima que la Luna cubrirá cerca del 80% del Sol en las regiones privilegiadas”, indica el mismo medio.

Las áreas con mayor visibilidad serán la costa de Australia, especialmente la isla Macquarie, partes de Nueva Zelanda, la Antártida y grandes extensiones del océano Atlántico y el Pacífico Sur.

Un fenómeno con horario preciso y restricción geográfica

La exactitud de este eclipse solar parcial tiene a los expertos atentos a los horarios. El fenómeno comenzará a las 17:29:43 (Tiempo Universal). La franja horaria para alcanzar el punto máximo se extiende hasta las 21:53 (TU).

De acuerdo con el portal, “los observadores deberán convertir esa referencia a la hora local de cada país para conocer el momento exacto en que el fenómeno será visible”.

Entre las regiones favorecidas por la ubicación geográfica, la isla Macquarie destaca por la magnitud del eclipse, ya que allí el ocultamiento del Sol será superior al 80%.

Por su parte, ciudades de Nueva Zelanda como Auckland, Wellington y Christchurch presenciarán el fenómeno en las primeras horas del 22 de septiembre. En contraste, la totalidad de Estados Unidos, España y los países de Latinoamérica permanecerán fuera del área de visibilidad directa.

Los eventos astronómicos de 2024
Los eventos astronómicos de 2024 se posicionan entre los más buscados en Perú, destacando el Año Nuevo Lunar y el Eclipse Solar. Foto: Clarín

¿Qué es un eclipse solar parcial?

Para quienes no se encuentren en las latitudes mencionadas, Time and Date pondrá a disposición una transmisión exclusiva en su canal de YouTube, anticipando media hora antes el inicio del evento.

Un eclipse solar parcial ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol sin alcanzar una alineación perfecta. Ese fenómeno deja ver solo una porción del disco solar, explicaron especialistas.

“Se observa como una ‘medialuna’ o con apariencia de un ‘mordisco’”, define el medio. Esta situación corresponde a la zona de penumbra, a diferencia de la umbra, que genera eclipses totales.

Incluso durante eclipses totales o anulares, las áreas fuera del camino específico de totalidad observan únicamente una ocultación parcial del Sol. Para ver el fenómeno de manera segura, “es indispensable utilizar filtros solares certificados.

Nunca debe mirarse el sol a simple vista, incluso si el eclipse es solo parcial”, advierte, citando las recomendaciones de los portales científicos.

El eclipse parcial de septiembre de 2025 se convierte así en uno de los eventos más anticipados de la agenda astronómica, tanto por la dificultad para observarlo directamente como por el interés científico que genera su coincidencia con los cambios estacionales.

Temas Relacionados

Eclipse solarEclipse solar parcialEclipse solar desde Perúperu-noticias

Más Noticias

¿Cuáles son los reclamos de la generación Z para la marcha en Lima del 20 y 21 de septiembre?

La Plaza San Martín acogerá esta tarde una nueva movilización juvenil en la que se pedirá mano dura contra la delincuencia y la salida de Dina Boluarte, junto a otras exigencias

¿Cuáles son los reclamos de

Marcha de la Generación Z EN VIVO: jóvenes protestan en Lima este 20 y 21 de septiembre contra gobierno de Dina Boluarte y Congreso

Miles de jóvenes, junto a colectivos ecologistas, animalistas y gremios de trabajadores, se reunirán en la Plaza San Martín para recorrer las principales avenidas de Lima, exigiendo transparencia en las decisiones del Gobierno y del Congreso y rechazando la reforma del sistema de pensiones

Marcha de la Generación Z

Jefferson Cáceres encuentra sitio en Dunfermline AFC: pieza capital del proyecto con incidencia en goles en Scottish Championship

En muy poco tiempo, el joven atacante peruano se ha establecido como un puntua diferencial en su nuevo club. Ya sabe lo que es contribuir con asistencias en la Scottish Championship

Jefferson Cáceres encuentra sitio en

Los influencers se suman a la Marcha de la Generación Z de hoy y mañana contra gobierno de Dina Boluarte

Josi Martínez, Ray del Castillo, Bryana Pastor y más creadores de contenido se han sumado a este protesta

Los influencers se suman a

Minsa impulsa Jornada Nacional de Vacunación en Cajamarca para proteger a la población vulnerable

El Ministerio de Salud inicia el 22 de septiembre una campaña intensiva enfocada en inmunizar a menores de 5 años, gestantes y adultos mayores, mediante vacunación en establecimientos de salud y brigadas especializadas puerta a puerta

Minsa impulsa Jornada Nacional de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso rindió homenaje al Dr.

Congreso rindió homenaje al Dr. Aubyn Marath por liderar jornada de cirugías pediátricas gratuitas en el INSN San Borja

Gobierno anuncia comprar de 12 aviones subsónicos: ¿realmente funcionan para combatir el narcotráfico y la minería ilegal en Perú?

Sada Goray reaparece en audiencia tras demandar a Fiscalía y exigir un millón de dólares: “Siempre colaboré”

Eduardo Arana habría infringido neutralidad con pronunciamiento a favor de Fuerza Popular, según informe del JEE

Delia Espinoza queda desprotegida: Policía le retira seguridad a pesar de revelar que teme por su vida

ENTRETENIMIENTO

Los influencers se suman a

Los influencers se suman a la Marcha de la Generación Z de hoy y mañana contra gobierno de Dina Boluarte

Janet Barboza hace inesperada confesión sobre Rafael Cardozo: “Yo fui antes que Cachaza en su vida”

María Pía Copello confirma que sigue en ‘Mande quien Mande’, pero anuncia nuevo proyecto televisivo

Maju Mantilla dejó Arriba Mi Gente para salvar su matrimonio: “Es lo que su esposo le habría pedido hace tiempo”, dijo Magaly Medina

Jorge Luna y Ricardo Mendoza de ‘Hablando Huevadas’ se alistan para su histórico show en la Torre Eiffel

DEPORTES

Jefferson Cáceres encuentra sitio en

Jefferson Cáceres encuentra sitio en Dunfermline AFC: pieza capital del proyecto con incidencia en goles en Scottish Championship

A qué hora juega Sporting Cristal vs Juan Pablo II: partido en Chongoyape por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto de la semifinal del Sudamericano Sub 17 de vóley 2025

Perú vs Brasil: día, hora y canal TV de la semifinal por el Sudamericano Sub 17 de vóley 2025

Reimond Manco señaló que la expulsión de Carlos Zambrano fue por un problema personal con Charles Aránguiz: “Las deudas no caducan”