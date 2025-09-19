Perú

“Task: Unidad Especial” y más: estas son las series más vistas en HBO Max Perú hoy 19 de septiembre

Desde comedias y dramas hasta animaciones y realities, las producciones más populares que han capturado la atención de los usuarios

Por Alexander Ortiz

Guardar
Martha Plimpton regresó a la
Martha Plimpton regresó a la televisión gracias a "Task". (Captura de video)

Las preferencias de los usuarios en las plataformas de streaming siguen cambiando, y HBO Max se ha convertido en uno de los servicios con mayor presencia en Perú. Gracias a su mezcla de producciones originales y contenido internacional, la productora cinematográfica ha logrado posicionar varias series entre las más vistas del país.

Durante las últimas semanas, ciertas series han logrado destacarse no solo por su calidad de producción, sino también por el impacto que han generado en redes sociales, foros y conversaciones cotidianas. Ya sea por sus tramas adictivas, giros inesperados o actuaciones destacadas, estas producciones han escalado rápidamente en los rankings de popularidad dentro del país. La combinación de historias potentes y estrategias de lanzamiento inteligentes ha sido clave para su éxito.

A continuación, te presentamos el top 10 de las series más vistas hoy 19 de septiembre en HBO Max. Esta lista refleja el comportamiento más reciente de los usuarios y permite identificar qué propuestas están marcando tendencia en el servicio de streaming.

Las 10 series más vistas en HBO Max hoy

La película se estrenará en HBO el próximo 7 de septiembre. (HBO Max Latinoamérica)

Task: Unidad Especial

Mark Ruffalo estelariza esta serie de HBO como un agente a cargo de una unidad especial creada para acabar con una serie de robos en Filadelfia.

Peacemaker

Tras los hechos acontecidos en la película El Escuadrón Suicida, Peacemaker se despierta en el Hospital después de curarse de sus heridas tras la lucha con la estrella de mar gigante

Peacemaker explora los orígenes del personaje de la película: “El Escuadrón Suicida”: hombre presumido que cree en la paz a cualquier precio.

Bahar

Tras recuperarse de una grave enfermedad, la ama de casa y madre Bahar decide completar la residencia médica que abandonó 20 años atrás.

The Pitt

El personal del Centro Médico de Traumatismo de Pittsburgh trabaja para salvar vidas en un servicio de urgencias saturado y sin fondos suficientes.

Twisted Metal

Tráiler de la serie de Twisted Metal, de Peacock, el nuevo juego de EA luego del fin del acuerdo con FIFA

Adaptación del videojuego donde un forastero atraviesa una tierra postapocalíptica para entregar un misterioso paquete a cambio de una vida mejor.

El Pingüino

El próximo episodio de la saga The Batman de Matt Reeves. El nominado al Oscar, Colin Farrell es El Pingüino en la nueva Serie Original de Max.

Protagonizada por Colin Farrell, esta serie limitada original de HBO continúa la saga criminal épica que Matt Reeves comenzó con Batman.

Spy X Family

La paz mundial peligra y el agente secreto Twilight se enfrenta a su misión más difícil hasta el momento: hacerse pasar por un padre y marido amoroso.

Jujutsu Kaizen

La vida de Itadori cambia para siempre cuando, para salvar a un compañero de clase, se come el dedo de Ryomen Sukuna y absorbe una maldición.

Mike & Molly

Billy Gardell y Melissa McCarthy interpretan a un policía bondadoso de Chicago y una profesora optimista que se conocen del modo más inesperado.

Anatomía de Una Mentira

La historia de Elisabeth Finch, la guionista de “Grey’s Anatomy” que embaucó al mundo con una vida extraordinaria basada en engaños.

Más sobre el catálogo de Max

The Last Of Us. (Captura
The Last Of Us. (Captura de video: HBO Max)

HBO Max es una plataforma de streaming que reúne series y películas tanto de HBO, Warner Bros, el mundo de DC, Cartoon Network y contenido original (Max Originals) que ofrece a sus suscriptores más de 13 mil horas de entretenimiento.

En diciembre de 2010 lo que comenzó como un canal de televisión contaba con 28.6 millones de suscriptores en Estados Unidos, convirtiéndose en la cadena por cable más importante de ese país.

Luego comenzó su expansión a otros países pero ahora como plataforma de streaming, entre ellos: Argentina, Bolivia, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela, entre otros, para un total de 150 naciones. Actualmente la plataforma cuenta con más de 95 millones de suscriptores.

Algunos de los títulos de originales de HBO y Max Originals que han dado mucho de qué hablar son The Last Of Us, Succesion, Los Soprano, The Wire, Six Feet Under, Band of Brothers, The Pacific, Sex and the City, True Blood, Euphoria, The Idol y Game of Thrones, entre otras.

La empresa también tiene los derechos parciales de películas que han sido producidas por Sony Pictures Entertainment, así como algunas de The Walt Disney Company y Universal Studios.

A diferencia de sus competidoras como Disney+ o Netflix, en HBO Max no hay límite de registros en dispositivos, aunque sí limita la reproducción simultánea a tres dispositivos y la creación de perfil es de máximo cinco por usuario.

Temas Relacionados

Task: Unidad EspecialHBO MaxSeriesStreamingPerúperu-entretenimientoNoticias

Más Noticias

Fiscal de la Nación Delia Espinoza no acudió a la JNJ y la suspensión quedó al voto

Consejeros tenían programado escuchar desde las 10:00 de la mañana la defensa de la titular del Ministerio Público, a quien se le atribuye supuestas faltas muy graves

Fiscal de la Nación Delia

PJ anula resolución que negó medida cautelar a Delia Espinoza para suspender proceso disciplinario en la JNJ

Sala Constitucional ordena al Juzgado de primera instancia que vuelva a evaluar y resuelva correctamente la solicitud de la fiscal de la Nación

PJ anula resolución que negó

Exministros de Salud exigen declarar emergencia sanitaria en Datem del Marañón por brote de tos ferina

El Gobierno viene resistiéndose a tomar esta medida pese a que más de 30 niños indígenas han fallecido por la enfermedad. Exautoridades alertan que sin un marco legal especial no se puede actuar con la urgencia que la crisis exige

Exministros de Salud exigen declarar

Ricardo Rondón responde a Gustavo Salcedo por decir que es persona ‘clave’ y le pide pruebas: “Busca es desprestigiar a su esposa”

En medio del escándalo por la salida de Maju Mantilla de Arriba Mi Gente, el conductor se negó conocer por qué fue nombrado en el caso y solicitó evidencias claras a Salcedo

Ricardo Rondón responde a Gustavo

Alerta por antibiótico inyectable que contiene partículas extrañas: Digemid ordena su retiro del mercado nacional

La entidad sanitaria del Perú detectó incumplimientos en controles de calidad de dos productos, uno de ellos un fármaco indicado para el tratamiento infecciones bacterianas

Alerta por antibiótico inyectable que
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscal de la Nación Delia

Fiscal de la Nación Delia Espinoza no acudió a la JNJ y la suspensión quedó al voto

PJ anula resolución que negó medida cautelar a Delia Espinoza para suspender proceso disciplinario en la JNJ

“No tiene nada que ver con mejorar la educación”: CNE rechaza creación de más de 20 universidades aprobada por el Congreso

Gobierno viola la neutralidad y sale a defender a Fuerza Popular: “Fiscalía no puede buscar qué partidos competirán”

Gobierno gastará más de 64 mil soles para que comitiva acompañe a Dina Boluarte a Asamblea General de la ONU en Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

BlingOne Perú se relanza con

BlingOne Perú se relanza con nueva integrante tras exitoso debut internacional en Corea del Sur

Ricardo Rondón responde a Gustavo Salcedo por decir que es persona ‘clave’ y le pide pruebas: “Busca es desprestigiar a su esposa”

Kenyi Succar, hermano de Tony Succar, revela su lucha contra tumor maligno en la tiroides: “Malas noticias, me harán una lobectomía”

“Ella ha sido presionada para renunciar”: Gigi Mitre asegura que Maju Mantilla no dejó ‘Arriba mi gente’ por voluntad propia

Maju Mantilla dejó Arriba Mi Gente para salvar su matrimonio: “Es lo que su esposo le habría pedido hace tiempo”, dijo Magaly Medina

DEPORTES

Alianza Lima enfrentará a Barcelona

Alianza Lima enfrentará a Barcelona y jugaría ante Al Nassr de Cristiano Ronaldo: fecha de los amistosos internacionales

“Carlos Zambrano no aprende”, la dura reacción de prensa chilena tras empate en Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana 2025

A qué hora juega Universitario vs UTC: partido en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para eliminar a la U. de Chile y asegurar su clasificación a semifinales de Copa Sudamericana 2025?

Néstor Gorosito hizo firme análisis del Alianza Lima vs U. de Chile, confirmó renovación y explotó por sanción en Liga 1: “Es vergonzoso”