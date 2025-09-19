Perú

¿Cómo estará el clima en Lima el viernes 19 de septiembre? Temperaturas, humedad y llovizna según Senamhi

El reporte meteorológico precisa temperaturas más bajas en el este de Lima y hasta 100% de humedad

el clima en Lima durante este invierno. Conoce las temperaturas mínimas y máximas para este día

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que este viernes 19 de septiembre Lima experimentará temperaturas cambiantes.

En la zona Este, las temperaturas mínimas serán de 12℃ y las máximas llegarán a 19℃. Lima Oeste registrará valores mínimos de 14℃ y máximos de 18℃.

En los distritos de Lima Centro, como Breña, Jesús María, La Victoria y San Borja, las temperaturas oscilarán entre 15℃ y 16℃. Lima Norte y Sur presentarán valores entre 17℃ y 18℃, aunque pueden variar por la proximidad al mar, que actúa como elemento termorregulador.

El pronóstico del Senamhi indica la presencia de cielo cubierto en las primeras horas de la mañana, cielo nublado durante el día y llovizna ligera hacia la madrugada.

Respecto a la humedad, la estación Antonio Raymondi (Ancón) muestra un valor de 85%, mientras que San Martín de Porres registra 100% de humedad.

El pronóstico del estado del tiempo en Lima

La primavera inicia el 22 de septiembre

El invierno 2025 se despide en Perú con uno de los días más fríos registrados, marcando una estación caracterizada por bajas temperaturas y frecuentes neblinas, según el organismo adjunto al Ministerio del Ambiente (Minam). La primavera iniciará el lunes 22 de septiembre a las 13:19, momento esperado para dejar atrás el frío, aunque no se prevé un aumento brusco de temperatura.

El Senamhi reportó que las temperaturas costeras estuvieron dentro de los rangos normales, pese a días particularmente fríos. El comportamiento climático se reguló por la temperatura del mar, que en los últimos meses se mantuvo dentro de su normalidad. Esto acentuó la sensación de frío, especialmente en Lima Metropolitana y la costa central, en comparación con inviernos recientes menos rigurosos.

Con la primavera, los expertos advierten que el cambio térmico será gradual. Se mantendrán neblinas matinales, noches frías y altos índices de humedad hasta finales de septiembre, sin transiciones inmediatas hacia climas cálidos, aunque habrá un aumento progresivo del brillo solar, especialmente en el norte y este de la capital.

(EFE)

El clima en Perú

En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

