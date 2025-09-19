Perú

BlingOne, grupo peruano se relanza con nueva integrante tras exitoso debut internacional en Corea del Sur

Con una propuesta renovada y el próximo lanzamiento de la versión actualizada de “Kiss & Call”, el grupo refuerza su presencia en la escena global del K-Pop, apostando por la diversidad y el crecimiento artístico desde Perú.

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Guardar
BlingOne Perú lanzan nuevo tema
BlingOne Perú lanzan nuevo tema “Kiss & Call”.

El grupo BlingOne Perú confirmó su relanzamiento oficial con el ingreso de una nueva integrante luego de causar impacto en el Kpop Music Festival 2025, realizado en Gapyeong, Corea del Sur. La agrupación, considerada el primer proyecto íntegramente formado por peruanas dentro del fenómeno K-Pop, marcó un hito al compartir escenario internacional junto a figuras y proyectos reconocidos del rubro.

BlingOne Perú se presentó el 30 de agosto ante públicos de distintos países en el evento central del World K-Pop Center y Click the Star, donde mostró una renovada propuesta escénica. Durante su espectáculo, coincidieron con artistas como CRAVITYAilee y Chungha, además de compartir espacio con BlingOne China, parte del mismo proyecto internacional.

El grupo peruano destacó por su energía y capacidad de conectar con un público exigente en una de las principales vitrinas de la música surcoreana.

Presentan a Mía, su nueva integrante

Este retorno adquirió un matiz especial por el debut oficial de Mía, quien se sumó a las integrantes originales, Abigail y Rubí. Juntas, dieron forma a una performance que evidenció la solidez y el potencial artístico de la nueva formación. Según los organizadores, la química en escena entre las tres artistas llamó la atención tanto de los asistentes locales como de los seguidores en plataformas digitales.

Como parte de sus novedades, BlingOne Perú anunció que lanzará una nueva versión de su sencillo debut “Kiss & Call”, esta vez incorporando la voz de Mía. El equipo de producción indicó que la grabación se encuentra en fase avanzada y que el objetivo es mantener la esencia de la canción, integrando el aporte vocal y estilístico de la reciente incorporación. Además, el grupo trabaja en la producción de un tema inédito con miras a fortalecer su presencia en mercados internacionales y consolidar la identidad del K-Pop peruano.

BlingOne Perú fueron parte de
BlingOne Perú fueron parte de festival coreano.

El relanzamiento de BlingOne Perú refuerza la apuesta por la proyección global del género y el protagonismo del talento femenino nacional. La agrupación forma parte de un ambicioso proyecto global impulsado por el World K-Pop Center, en el que varios países cuentan con su propia versión de BlingOne. Todas las franquicias interpretan el mismo sencillo, sin traducciones ni adaptaciones, diferenciándose únicamente por las voces, los estilos artísticos y las personalidades de sus miembros. Así, cada país imprime su sello propio, a la vez que participa de una visión de unidad internacional que busca celebrar la diversidad cultural bajo un mismo idioma musical.

Las tres integrantes recalcaron que este nuevo ciclo representa una oportunidad de seguir desarrollándose como artistas, fortalecer su vínculo con el público y posicionar el nombre del Perú en la industria musical asiática.

Quiénes integran BlingOne&nbsp;y el apoyo del público

El grupo BlingOne Perú está integrado por AbigailRubí y Kenny, tres jóvenes que viajaron a Corea del Sur para recibir entrenamiento profesional y hacer realidad su ingreso al competitivo mundo del K-Pop. Su debut vino acompañado del lanzamiento de su primer sencillo, “Kiss & Call”, con el que buscan abrirse camino en la industria musical internacional y representar el talento peruano ante audiencias diversas.

BlingOne Perú cuentan con una
BlingOne Perú cuentan con una gran legión de seguidores.

En el ámbito digital, el respaldo no se hizo esperar. La agrupación ya suma más de 4 mil seguidores en Instagram y 18.000 en TikTok, donde sus videos superan las 160 mil visualizaciones. A través de estas plataformas, aspiran a conectar tanto con el público nacional como internacional, consolidando así una base de seguidores en rápido crecimiento.

El anuncio del debut generó numerosas expresiones de apoyo en redes sociales. Fanáticos del K-Pop destacaron el esfuerzo de las integrantes, enviando mensajes cargados de aliento y orgullo. “Felicidades chicas, todo el apoyo desde Perú”, “su debut fue de lo mejor” y “el país está emocionado de verlas cumplir sus sueños”, fueron algunos de los comentarios que reflejan la expectativa y admiración del público por el proyecto peruano en la escena global.

Temas Relacionados

BlingOne Perúperu-entretenimiento

Más Noticias

Fiscal de la Nación Delia Espinoza no acudió a la JNJ y la suspensión quedó al voto

Consejeros tenían programado escuchar desde las 10:00 de la mañana la defensa de la titular del Ministerio Público, a quien se le atribuye supuestas faltas muy graves

Fiscal de la Nación Delia

PJ anula resolución que negó medida cautelar a Delia Espinoza para suspender proceso disciplinario en la JNJ

Sala Constitucional ordena al Juzgado de primera instancia que vuelva a evaluar y resuelva correctamente la solicitud de la fiscal de la Nación

PJ anula resolución que negó

“Task: Unidad Especial” y más: estas son las series más vistas en HBO Max Perú hoy 19 de septiembre

Desde comedias y dramas hasta animaciones y realities, las producciones más populares que han capturado la atención de los usuarios

“Task: Unidad Especial” y más:

Exministros de Salud exigen declarar emergencia sanitaria en Datem del Marañón por brote de tos ferina

El Gobierno viene resistiéndose a tomar esta medida pese a que más de 30 niños indígenas han fallecido por la enfermedad. Exautoridades alertan que sin un marco legal especial no se puede actuar con la urgencia que la crisis exige

Exministros de Salud exigen declarar

Ricardo Rondón responde a Gustavo Salcedo por decir que es persona ‘clave’ y le pide pruebas: “Busca es desprestigiar a su esposa”

En medio del escándalo por la salida de Maju Mantilla de Arriba Mi Gente, el conductor se negó conocer por qué fue nombrado en el caso y solicitó evidencias claras a Salcedo

Ricardo Rondón responde a Gustavo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscal de la Nación Delia

Fiscal de la Nación Delia Espinoza no acudió a la JNJ y la suspensión quedó al voto

PJ anula resolución que negó medida cautelar a Delia Espinoza para suspender proceso disciplinario en la JNJ

“No tiene nada que ver con mejorar la educación”: CNE rechaza creación de más de 20 universidades aprobada por el Congreso

Gobierno viola la neutralidad y sale a defender a Fuerza Popular: “Fiscalía no puede buscar qué partidos competirán”

Gobierno gastará más de 64 mil soles para que comitiva acompañe a Dina Boluarte a Asamblea General de la ONU en Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

BlingOne Perú se relanza con

BlingOne Perú se relanza con nueva integrante tras exitoso debut internacional en Corea del Sur

“Task: Unidad Especial” y más: estas son las series más vistas en HBO Max Perú hoy 19 de septiembre

Ricardo Rondón responde a Gustavo Salcedo por decir que es persona ‘clave’ y le pide pruebas: “Busca es desprestigiar a su esposa”

Kenyi Succar, hermano de Tony Succar, revela su lucha contra tumor maligno en la tiroides: “Malas noticias, me harán una lobectomía”

“Ella ha sido presionada para renunciar”: Gigi Mitre asegura que Maju Mantilla no dejó ‘Arriba mi gente’ por voluntad propia

DEPORTES

Alianza Lima enfrentará a Barcelona

Alianza Lima enfrentará a Barcelona y jugaría ante Al Nassr de Cristiano Ronaldo: fecha de los amistosos internacionales

“Carlos Zambrano no aprende”, la dura reacción de prensa chilena tras empate en Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana 2025

A qué hora juega Universitario vs UTC: partido en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para eliminar a la U. de Chile y asegurar su clasificación a semifinales de Copa Sudamericana 2025?

Néstor Gorosito hizo firme análisis del Alianza Lima vs U. de Chile, confirmó renovación y explotó por sanción en Liga 1: “Es vergonzoso”