BlingOne, grupo peruano se relanza con nueva integrante tras exitoso debut internacional en Corea del Sur

BlingOne Perú lanzan nuevo tema “Kiss & Call”.

El grupo BlingOne Perú confirmó su relanzamiento oficial con el ingreso de una nueva integrante luego de causar impacto en el Kpop Music Festival 2025, realizado en Gapyeong, Corea del Sur. La agrupación, considerada el primer proyecto íntegramente formado por peruanas dentro del fenómeno K-Pop, marcó un hito al compartir escenario internacional junto a figuras y proyectos reconocidos del rubro.

BlingOne Perú se presentó el 30 de agosto ante públicos de distintos países en el evento central del World K-Pop Center y Click the Star, donde mostró una renovada propuesta escénica. Durante su espectáculo, coincidieron con artistas como CRAVITY, Ailee y Chungha, además de compartir espacio con BlingOne China, parte del mismo proyecto internacional.

El grupo peruano destacó por su energía y capacidad de conectar con un público exigente en una de las principales vitrinas de la música surcoreana.

Presentan a Mía, su nueva integrante

Este retorno adquirió un matiz especial por el debut oficial de Mía, quien se sumó a las integrantes originales, Abigail y Rubí. Juntas, dieron forma a una performance que evidenció la solidez y el potencial artístico de la nueva formación. Según los organizadores, la química en escena entre las tres artistas llamó la atención tanto de los asistentes locales como de los seguidores en plataformas digitales.

Como parte de sus novedades, BlingOne Perú anunció que lanzará una nueva versión de su sencillo debut “Kiss & Call”, esta vez incorporando la voz de Mía. El equipo de producción indicó que la grabación se encuentra en fase avanzada y que el objetivo es mantener la esencia de la canción, integrando el aporte vocal y estilístico de la reciente incorporación. Además, el grupo trabaja en la producción de un tema inédito con miras a fortalecer su presencia en mercados internacionales y consolidar la identidad del K-Pop peruano.

El relanzamiento de BlingOne Perú refuerza la apuesta por la proyección global del género y el protagonismo del talento femenino nacional. La agrupación forma parte de un ambicioso proyecto global impulsado por el World K-Pop Center, en el que varios países cuentan con su propia versión de BlingOne. Todas las franquicias interpretan el mismo sencillo, sin traducciones ni adaptaciones, diferenciándose únicamente por las voces, los estilos artísticos y las personalidades de sus miembros. Así, cada país imprime su sello propio, a la vez que participa de una visión de unidad internacional que busca celebrar la diversidad cultural bajo un mismo idioma musical.

Las tres integrantes recalcaron que este nuevo ciclo representa una oportunidad de seguir desarrollándose como artistas, fortalecer su vínculo con el público y posicionar el nombre del Perú en la industria musical asiática.

Quiénes integran BlingOne y el apoyo del público

El grupo BlingOne Perú está integrado por Abigail, Rubí y Kenny, tres jóvenes que viajaron a Corea del Sur para recibir entrenamiento profesional y hacer realidad su ingreso al competitivo mundo del K-Pop. Su debut vino acompañado del lanzamiento de su primer sencillo, “Kiss & Call”, con el que buscan abrirse camino en la industria musical internacional y representar el talento peruano ante audiencias diversas.

En el ámbito digital, el respaldo no se hizo esperar. La agrupación ya suma más de 4 mil seguidores en Instagram y 18.000 en TikTok, donde sus videos superan las 160 mil visualizaciones. A través de estas plataformas, aspiran a conectar tanto con el público nacional como internacional, consolidando así una base de seguidores en rápido crecimiento.

El anuncio del debut generó numerosas expresiones de apoyo en redes sociales. Fanáticos del K-Pop destacaron el esfuerzo de las integrantes, enviando mensajes cargados de aliento y orgullo. “Felicidades chicas, todo el apoyo desde Perú”, “su debut fue de lo mejor” y “el país está emocionado de verlas cumplir sus sueños”, fueron algunos de los comentarios que reflejan la expectativa y admiración del público por el proyecto peruano en la escena global.