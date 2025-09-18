Persiste falla en la Línea 1: Metro de Lima advierte “mayor” retraso en hora punta y sugiere tomar rutas alternas

Metro de Lima y Callao ampliará sus viajes. (Foto: Andina)

El Metro de Lima informó este jueves que la Línea 1, colapsada desde la mañana, presenta demoras por una falla técnica que “se está atendiendo” y advirtió que, a partir de las 16:30, considerada la hora punta, el tiempo de espera para ingresar a las estaciones será “mayor al habitual”.

A través de un comunicado, los responsables del servicio capitalino expresaron sus disculpas por los inconvenientes causados a los pasajeros en sus traslados diarios. “Somos conscientes de las molestias ocasionadas y ofrecemos disculpas por los inconvenientes que esto pueda generar en sus traslados”, señala el texto.

La empresa también recomendó a los usuarios “considerar rutas alternas para llegar a sus destinos y tomar las previsiones necesarias en sus viajes”. Además, exhortó a la ciudadanía a atender las indicaciones de los trabajadores en las estaciones para mantener la seguridad y el orden en las instalaciones.

“Agradecemos su paciencia y comprensión, así como seguir siempre las indicaciones del personal de estación para mantener la seguridad y el orden”, concluye la misiva pública.

En desarrollo.