Línea 1 del Metrobús extenderá su horario de servicio: estos días cerrará más tarde

Línea 1 del Metrobús extenderá su horario de servicio estos días (X/ @MetrobusCDMX)

El Sistema de Transporte Público Metrobús de la Ciudad de México informó que la Línea 1 extenderá su horario de servicio. Debido a la gran afluencia de usuarios de esta ruta, las autoridades capitalinas decidieron que la circulación de autobuses se amplié con la finalidad de brindar opciones de transporte a las personas, principalmente durante las noches.

Por medio de un comunicado oficial, el Metrobús CDMX compartió detalles sobre cómo operará esta ampliación del servicio, ya que no estará operando todos los días de la semana. Este servicio auxiliar se enfocará en atender la alta demanda en los fines de semana, principalmente los días viernes y sábado.

La Línea 1 del Metrobús tiene un total de 46 estaciones que recorren de Indios Verdes a hasta El Caminero, es decir que es una opción de transporte que permite trasladarse desde el norte de la capital hasta la zona sur, además circula sobre Avenida Insurgentes, una de las vialidades más importantes de la capital.

¿Cómo funciona el servicio de la Línea 1 del Metrobús en fines de semana?

La Línea 1 del Metrobús extenderá su servicio a las 01:00 hrs los viernes y sábado (X/ @MetrobusCDMX)

De acuerdo con lo que informó la red del Metrobús, a partir del viernes 12 de septiembre la Línea 1 extenderá su servicio una hora más. Actualmente las últimas corridas de autobuses salen a las 00:00 (medianoche) de las respectivas terminales, por lo que ahora saldrán a las 01:00 horas.

Estas son las rutas que ampliarán su servicio en la Línea 1 del Metrobús:

Indios Verdes - El Caminero

Indios Verdes - Insurgentes

El resto de las rutas (Indios Verdes - Dr. Gálvez, Buenavista - El Caminero e Indios Verdes - Pueblo Sta. Cruz Atoyac) cerrarán en su horario habitual.

“Para brindar mayores opciones de movilidad y atender la demanda nocturna de las personas usuarias de la Línea 1 de Metrobús, que circula sobre Avenida Insurgentes, a partir del próximo 12 de septiembre, los días viernes y sábado, las rutas Indios Verdes - El Caminero e Indios Verdes - Insurgentes, ampliará su horario de servicio hasta la 01:00″, informó el Metrobús CDMX.

(X/ @MetrobusCDMX)

Por otra parte, el Metrobús precisó que en el horario extendido, los intervalos de espera serán de 10 minutos, las últimas salidas partirán de la estación Insurgentes en ambas direcciones (El Caminero o Indios Verdes).

“Durante el horario extendido, los viernes y sábados, las unidades tendrán un intervalo de paso aproximado de 10 minutos. Las últimas salidas serán de la estación Insurgentes a la 01:00 en dirección a El Caminero e Indios Verdes. Es importante señalar que el servicio en horario extendido mantiene la tarifa regular de seis pesos”, agregaron las autoridades.