Perú

Marisol Pérez Tello asegura que firmas falsas en padrón de afiliados de Primero La Gente responde a una “falla en el sistema”

El hallazgo de firmas falsas en los padrones de Primero La Gente y Perú Acción no impedirá su participación en las Elecciones Generales 2026, pues superaron el plazo legal para la nulidad de inscripción

Ricardo Mc Cubbin

Por Ricardo Mc Cubbin

Guardar
Marisol Pérez Tello fue una
Marisol Pérez Tello fue una de las lideresas del PPC durante varios años, antes de renunciar al partido y fundar Lo Justo - crédito LUM

Marisol Pérez Tello, precandidata presidencial de Primero La Gente, manifestó que la aparición de 32 firmas falsas en el padrón de afiliados de su agrupación se debió a una “falla de sistema”. En ese sentido, defendió el proceso de recolección de firmas, que se habría realizado a nivel nacional para lograr la inscripción formal ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En diálogo con RPP, la exministra de Justicia subrayó que situaciones similares podrían estar presentes en otras agrupaciones políticas debido al mecanismo intensivo de recolección utilizado en el país.

Aclaró que, por la antigüedad del partido, el JNE “no puede excluir de oficio” a Primero La Gente, y que la autoridad electoral ha presentado iniciativas legislativas ante el Congreso que sí afectarían a partidos más recientes en procesos futuros.

“Yo entré cuando el partido estaba inscrito, pero, además, he recorrido todo el Perú, conozco cada base, y sé del amor y el compromiso con el que se han recogido esas firmas. Entonces, a mí no me da ningún temor, pero sí me da pena que estafen a la gente, lo que quieren es una buena excusa, indignar a la ciudadanía y luego sacar de juego a todos los partidos nuevos con posibilidades“, expresó.

En paralelo, el fundador de Perú Acción, Francisco Diez Canseco, manifestó sus dudas sobre el procedimiento seguido. Recalcó que el JNE “no es la institución legalmente autorizada para calificar firmas”, puesto que, según detalló, esta función corresponde exclusivamente al Reniec de acuerdo con la ley. Diez Canseco resaltó que solo la certificación de Reniec constituye una base legal para la inscripción y cuestionó la revisión practicada por el organismo electoral.

Efectos en la participación electoral: opiniones y marco jurídico

De acuerdo con el experto en temas electorales José Manuel Villalobos, la detección de firmas falsas en los padrones de Primero La Gente y Perú Acción no impediría que estos partidos tomen parte en las Elecciones Generales 2026, pues –precisó– “la inscripción de estas organizaciones políticas no puede ser anulada de oficio” debido a que ya superaron los dos años requeridos por la normativa vigente.

Francisco Diez Canseco postuló a
Francisco Diez Canseco postuló a la presidencia, pero retiró su candidatura semanas antes de la elección.

Villalobos explicó que el hallazgo no tiene implicancia inmediata sobre la participación electoral de dichos partidos. “Estas firmas falsas que se han detectado no pueden dar origen a la anulación de dichos partidos porque el acto de inscripción tiene una antigüedad de más de dos años, por lo tanto, el Registro de Organizaciones Políticas no está facultado para anularles la inscripción de oficio”, declaró a RPP.

El especialista añadió que el proceso debería tramitarse en el ámbito judicial: “Esto tiene que verse judicialmente y por eso el Jurado Nacional de Elecciones anunció que, con estas firmas, va a ir al Poder Judicial, instancia donde el trámite puede demorar varios años, con lo cual lo más probable es que estos partidos desaparezcan por no pasar la valla electoral y no por sus firmas falsas“, indicó Villalobos.

Posición similar expresó el abogado y exministro de Justicia José Tello, quien mencionó que “superado los dos años de inscripción, el JNE no puede disponer una nulidad de oficio, sino un recurso de lesividad ante el Poder Judicial“.

Tello recalcó que los tiempos procesales –tanto administrativos como judiciales– no coinciden con los calendarios electorales, lo que podría llevar a que “muchos partidos políticos podrían terminar con la inscripción cancelada si no superan la valla electoral en las Elecciones Generales 2026, como en las Regionales y Municipales del mismo año“.

Temas Relacionados

Marisol Pérez TelloPrimero la GenteElecciones 2026Perú Acciónperu-politica

Más Noticias

Persiste falla en la Línea 1: Metro de Lima advierte “mayor” retraso en hora punta y sugiere tomar rutas alternas

El Metro de Lima reportó una falla técnica que provocará mayores demoras desde las 16:30 horas. Se recomendó tomar rutas alternas y seguir indicaciones del personal por seguridad

Persiste falla en la Línea

Perú vs Chile EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 del Grupo A del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025

Tras su debut victorioso, la escuadra nacional salta otra vez a la cancha para pelear por su segundo triunfo en el torneo. Sigue las incidencias del encuentro

Perú vs Chile EN VIVO

Ladrón que robó instrumentos al bus de Zaperoko en el Callao recibe 7 años de cárcel: así se destapó la red detrás del hurto

El Poder Judicial condenó a Leandro Enrique Zeña Quillatupa tras comprobarse, con videos y peritajes, su participación en el robo al vehículo de los músicos; además, se descubrió que era reincidente

Ladrón que robó instrumentos al

Retiro AFP 2025: ¿Hasta cuándo tiene el Ejecutivo para publicar la norma y hacer efectivo el acceso a los fondos de pensiones?

Las protestas ciudadanas y la presión social llevaron al Congreso de la República a modificar la reforma de pensiones y aprobar medidas como el retiro extraordinario

Retiro AFP 2025: ¿Hasta cuándo

A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile HOY: partido en Matute por cuartos de final ida de la Copa Sudamericana 2025

El equipo de Néstor Gorosito busca dar el primer golpe en casa para llegar llegar con más confianza al choque de vuelta en Chile. Hay mucha expectativa por este duelo. Conoce los horarios del encuentro

A qué hora juega Alianza
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNE aprueba reincorporación de 11

JNE aprueba reincorporación de 11 mil militantes apristas desafiliados por personero legal del partido

Defensoría del Pueblo: sindicato pide a Josué Gutiérrez retirar demanda de inconstitucionalidad sobre la ley de amnistía

Keiko Fujimori acusa a Delia Espinoza de ‘fiscal politizada’ y advierte “grave intento de atentado contra la democracia”

Las razones por las que Delia Espinoza solicita que Fuerza Popular sea declarado ilegal y quede fuera de Elecciones

Alcalde de Pataz acusa a César Acuña de tener “una actitud muy miserable con los pueblos” por incumplir obras viales

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Salcedo y su reacción

Gustavo Salcedo y su reacción ante la renuncia de Maju Mantilla a su programa: “Pido respeto a mi familia”

Hijo de Lucía de la Cruz desmiente a cantante criolla por polémico depósito de 8 mil soles: “No tengo acceso a ese dinero”

Ricardo Rondón sale en defensa de Maju Mantilla tras su emotiva renuncia a ‘Arriba mi gente’

Gustavo Salcedo responde a periodistas que filtraron chats: “Han hecho mucho daño”

Ethel Pozo arremete contra Rosángela Espinoza por insinuar beso entre Onelia Molina y Patricio Parodi: “Eres agresiva”

DEPORTES

Perú vs Chile EN VIVO

Perú vs Chile EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 del Grupo A del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile HOY: partido en Matute por cuartos de final ida de la Copa Sudamericana 2025

Wilmer Aguirre apunta en contra de la U. de Chile, rival de Alianza Lima en Copa Sudamericana 2025: “Nos robaron, nos metieron la mano al bolsillo”

El Mundial de Vóley Masculino 2025 se verá por señal abierta: canal peruano que transmitirá los octavos de final

Ayacucho vs Cusco FC 0-1: resumen del triunfazo ‘dorado’ para tomar la punta del Torneo Clausura de la Liga 1 2025