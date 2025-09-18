Marisol Pérez Tello asegura que firmas falsas en padrón de afiliados de Primero La Gente responde a una “falla en el sistema”

Marisol Pérez Tello fue una de las lideresas del PPC durante varios años, antes de renunciar al partido y fundar Lo Justo - crédito LUM

Marisol Pérez Tello, precandidata presidencial de Primero La Gente, manifestó que la aparición de 32 firmas falsas en el padrón de afiliados de su agrupación se debió a una “falla de sistema”. En ese sentido, defendió el proceso de recolección de firmas, que se habría realizado a nivel nacional para lograr la inscripción formal ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En diálogo con RPP, la exministra de Justicia subrayó que situaciones similares podrían estar presentes en otras agrupaciones políticas debido al mecanismo intensivo de recolección utilizado en el país.

Aclaró que, por la antigüedad del partido, el JNE “no puede excluir de oficio” a Primero La Gente, y que la autoridad electoral ha presentado iniciativas legislativas ante el Congreso que sí afectarían a partidos más recientes en procesos futuros.

“Yo entré cuando el partido estaba inscrito, pero, además, he recorrido todo el Perú, conozco cada base, y sé del amor y el compromiso con el que se han recogido esas firmas. Entonces, a mí no me da ningún temor, pero sí me da pena que estafen a la gente, lo que quieren es una buena excusa, indignar a la ciudadanía y luego sacar de juego a todos los partidos nuevos con posibilidades“, expresó.

En paralelo, el fundador de Perú Acción, Francisco Diez Canseco, manifestó sus dudas sobre el procedimiento seguido. Recalcó que el JNE “no es la institución legalmente autorizada para calificar firmas”, puesto que, según detalló, esta función corresponde exclusivamente al Reniec de acuerdo con la ley. Diez Canseco resaltó que solo la certificación de Reniec constituye una base legal para la inscripción y cuestionó la revisión practicada por el organismo electoral.

Efectos en la participación electoral: opiniones y marco jurídico

De acuerdo con el experto en temas electorales José Manuel Villalobos, la detección de firmas falsas en los padrones de Primero La Gente y Perú Acción no impediría que estos partidos tomen parte en las Elecciones Generales 2026, pues –precisó– “la inscripción de estas organizaciones políticas no puede ser anulada de oficio” debido a que ya superaron los dos años requeridos por la normativa vigente.

Francisco Diez Canseco postuló a la presidencia, pero retiró su candidatura semanas antes de la elección.

Villalobos explicó que el hallazgo no tiene implicancia inmediata sobre la participación electoral de dichos partidos. “Estas firmas falsas que se han detectado no pueden dar origen a la anulación de dichos partidos porque el acto de inscripción tiene una antigüedad de más de dos años, por lo tanto, el Registro de Organizaciones Políticas no está facultado para anularles la inscripción de oficio”, declaró a RPP.

El especialista añadió que el proceso debería tramitarse en el ámbito judicial: “Esto tiene que verse judicialmente y por eso el Jurado Nacional de Elecciones anunció que, con estas firmas, va a ir al Poder Judicial, instancia donde el trámite puede demorar varios años, con lo cual lo más probable es que estos partidos desaparezcan por no pasar la valla electoral y no por sus firmas falsas“, indicó Villalobos.

Posición similar expresó el abogado y exministro de Justicia José Tello, quien mencionó que “superado los dos años de inscripción, el JNE no puede disponer una nulidad de oficio, sino un recurso de lesividad ante el Poder Judicial“.

Tello recalcó que los tiempos procesales –tanto administrativos como judiciales– no coinciden con los calendarios electorales, lo que podría llevar a que “muchos partidos políticos podrían terminar con la inscripción cancelada si no superan la valla electoral en las Elecciones Generales 2026, como en las Regionales y Municipales del mismo año“.