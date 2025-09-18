Perú

Las claves del Poder Judicial para anular la condena de 35 años a Raúl Prado Ravines por el Escuadrón de la Muerte

Sala de Apelaciones dejó sin efecto la sentencia contra el excomandante PNP y otros 13 exefectivos, ordenando un nuevo juicio oral. Decisión se basa en errores “insubsanables”

Diego Casimiro Ore

Por Diego Casimiro Ore

Guardar
Prado Ravines enfrentará un nuevo
Prado Ravines enfrentará un nuevo juicio oral por presunto homicidio calificado.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró nula la condena de 35 años de prisión contra el comandante PNP (r) Raúl Enrique Prado Ravines, acusado de liderar la organización criminal El Escuadrón de la Muerte que ejecutaba extrajudicialmente a presuntos delincuentes bajo la fachada de operativos policiales. La decisión también anula las condenas de otros 13 efectivos policiales implicados en un presunto operativo falso en Piura en 2015, donde murieron 4 personas.

La Sala Superior identificó una serie de “nulidades insubsanables” y una “motivación aparente” en la sentencia de primera instancia emitida por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional.

Uno de los pilares de la condena contra Prado Ravines fue la presunta planificación del falso operativo para asesinar a delincuentes, basándose en declaraciones de colaboradores eficaces y testigos protegidos. Sin embargo, la Sala de Apelaciones criticó duramente que el juzgado de primera instancia no corroborara adecuadamente estos testimonios.

El tribunal señaló que la versión de un colaborador eficaz no puede sustentarse únicamente con la de otro colaborador, sino que requiere pruebas independientes. En su fallo, la Sala resalta esta deficiencia: “un elemento de prueba incapaz de fundar por sí solo la convicción judicial por la falta de fiabilidad [...] no debería razonablemente considerarse susceptible de recibir sustento de otro afectado del mismo vicio genético”.

El excomandante entró a la
El excomandante entró a la clandestinidad en 2019

Además, la sentencia de apelación indica que el juzgado de primera instancia afirmó que la hipótesis fiscal se corroboraba “con la declaración de los testigos en reserva”, pero “sin especificar a qué testigos se refiere y sobre todo, con que extremo de las declaraciones de estos se produciría tal corroboración”. Esta falta de análisis, dicen los jueces superiores, dejó en indefensión a la defensa.

Otro punto para la anulación es la omisión de un debate entre dos pericias con conclusiones contradictorias. Este fue el caso de los análisis de la escena del crimen y las pericias sobre un video clave grabado por un testigo.

La Sala de Apelaciones cuestionó que el juzgado descartara arbitrariamente la pericia oficial de la escena del crimen realizada de forma contemporánea a los hechos, calificándola de “subjetiva” sin una justificación razonable. El tribunal concluyó que, ante dictámenes periciales con conclusiones contrapuestas, era necesario un debate entre los expertos, lo que no ocurrió.

“El hecho que no se valore una pericia o no se realice un debate pericial disminuye las posibilidades de probar una hipótesis, ya sea la incriminatoria o como en este caso, la defensiva. El causal probatorio disponible entonces, se ve mermado, lo cual influye en la visión del juzgador [...] creando la posibilidad de que el resultado de la decisión final hubiera podido ser distinto”, se lee en el fallo.

Se llegó a ofrecer 100
Se llegó a ofrecer 100 mil soles por información sobre Prado Ravines. (Foto: Recompensas.pe)

La Sala también encontró que la sentencia original carecía de una motivación adecuada para sustentar sus conclusiones más graves. Por ejemplo, el juzgado afirmó que los acusados “alteraron la escena del crimen y sembraron armas”, pero no explicó el razonamiento lógico ni los indicios que lo llevaron a esa conclusión.

De igual manera, se omitió el “juicio de subsunción”, es decir, el juzgado no explicó cómo la conducta atribuida a Prado Ravines se adecuaba al delito de homicidio calificado por gran crueldad o alevosía. “Los juzgadores no han referido en la sentencia condenatoria cómo la conducta del recurrente [...] se adecúa al texto de la ley”, dicen.

Finalmente, la resolución concluye que la acumulación de estos vicios “trascendentes y no convalidables” produjo un estado de indefensión que no puede ser corregido en segunda instancia, haciendo inevitable la realización de un nuevo juicio oral a cargo de un Juzgado Colegiado distinto.

¿Sale libre?

A pesar de la anulación de la condena y de que actualmente Prado Ravines no enfrenta una sentencia firme en su contra, su permanencia en prisión continúa. Según explicó Humberto Abanto a Infobae, el excomandante aún enfrenta varios procesos penales derivados del caso Escuadrón de la Muerte, y en uno de ellos se mantiene vigente una orden de prisión preventiva. El abogado adelantó que solicitará el cese de esta medida, argumentando que la base original para su imposición ha quedado sin sustento tras la nulidad de la sentencia.

La situación de Prado Ravines
La situación de Prado Ravines podría variar en las próximas semanas. Foto: composición Infobae

Vamos a solicitar que se produzca el cese de la prisión preventiva porque las razones por las cuales él tuvo que ponerse a buen recaudo han sido demostradas en la apelación que él era víctima de una sentencia inicua”, declaró Abanto.

Temas Relacionados

Raúl Prado RavinesEscuadrón de la MuertePoder JudicialPolicía Nacional del PerúPNPperu-politica

Más Noticias

Universitario vs Barcelona: el contundente motivo por el que amistoso en el estadio Monumental no podría jugarse este 2025

La expectativa de los hinchas ‘cremas’ creció en los últimos días por el hecho de ver a Lamine Yamal en Ate, sin embargo, esta posibilidad podría quedar descartada por completo

Universitario vs Barcelona: el contundente

Partidos de hoy, jueves 18 de setiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de este día está cargada con varios encuentros entre la UEFA Champions League, la participación de Alianza Lima en Copa Sudamericana, así como otros duelos electrizantes

Partidos de hoy, jueves 18

Melissa Paredes le dice “garrapata” a Jessica Newton y afirma que elige “a dedo” a las ganadoras de los concursos de misses

La modelo y actriz no se guardó nada y acusó a la directora del certamen de manipular la elección de candidatas, recordando el escándalo que la obligó a renunciar a su corona en 2012

Melissa Paredes le dice “garrapata”

Laura Huarcayo, Maricarmen Marín, Tula Rodríguez y Rebeca Escribens: ¿Quién será la nueva conductora de MQM en lugar de María Pía?

Tras años alejada de la pantalla, la recordada conductora de ‘Lima Limón’ suena como la favorita para liderar el programa

Laura Huarcayo, Maricarmen Marín, Tula

Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: minuto a minuto por cuartos de final ida de la Copa Sudamericana 2025

Sin Paolo Guerrero en la convocatoria, el equipo blanquiazul buscará imponerse ante su público cuando reciba al conjunto ‘azul’ por el torneo de Conmebol. Sigue las incidencias

Alianza Lima vs U. de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Nuevos beneficios para juntas vecinales:

Nuevos beneficios para juntas vecinales: Congreso de la República aprueba dictamen

Elecciones 2026: casi la mitad del Perú no ha definido su voto por un candidato a la presidencia

Elecciones 2026: encuesta revela un nuevo tercer lugar y mantiene a Rafael López Aliaga a la cabeza

Revelan que allegado a María Teresa Cabrera tenía acceso a carpeta de procesos disciplinarios de la JNJ

Martín Vizcarra no es Mario Vizcarra: expresidente es confundido con su hermano quien ya aparece tercero en las encuestas

ENTRETENIMIENTO

Melissa Paredes le dice “garrapata”

Melissa Paredes le dice “garrapata” a Jessica Newton y afirma que elige “a dedo” a las ganadoras de los concursos de misses

Laura Huarcayo, Maricarmen Marín, Tula Rodríguez y Rebeca Escribens: ¿Quién será la nueva conductora de MQM en lugar de María Pía?

Carlos Orozco genera polémica por comentario hacia Neutro: “Sin Kick sería cobrador de combi”, y tilda de “retardado” a Roberto Artigas

Magaly Medina responde a amenazas de Maju Mantilla y advierte: “Nosotros sabemos cómo probar lo que dijimos”

‘Esta Noche’ de La Chola Chabuca no va más en América TV: ¿lo reemplazará María Pía Copello?

DEPORTES

Universitario vs Barcelona: el contundente

Universitario vs Barcelona: el contundente motivo por el que amistoso en el estadio Monumental no podría jugarse este 2025

Partidos de hoy, jueves 18 de setiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: minuto a minuto por cuartos de final ida de la Copa Sudamericana 2025

Universitario presentó reclamo por celebración obscena de Sergio Peña: también busca sanción contra otros dos jugadores de Alianza Lima

Resultados del Mundial de Vóley Masculino 2025: así quedaron todos los partidos de la fase de grupos de la competencia