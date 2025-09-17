Perú

Escuadrón de la muerte: PJ anula condena de 35 años de prisión contra Raúl Prado Ravines y ordena nuevo juicio

Humberto Abanto dijo a Infobae que Sala de Apelaciones Nacional halló “gruesas fallas” en la sentencia de primera instancia. Excomandante PNP no saldrá en libertad de momento

Diego Casimiro Ore

Por Diego Casimiro Ore

Prado Ravines enfrentará un nuevo juicio oral por presunto homicidio calificado.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional anuló la condena de 35 años de prisión que se le impuso al excomandante PNP Raúl Enrique Prado Ravines, señalado como líder del Escuadrón de la Muerte, presunta organización criminal al interior de la Policía que supuestamente ejecutaba extrajudicialmente a delincuentes de poca monta en operativos simulados.

Según la tesis de la Fiscalía, el objetivo de la supuesta organización criminal era simular operativos exitosos contra el crimen organizado, con el fin de obtener ascensos, condecoraciones y beneficios económicos.

El caso inicia formalmente en 2015 con la denuncia del coronel PNP Franco Moreno Panta, quien es medio hermano de una de las presuntas víctimas del Escuadrón de la Muerte. Se habla de más de 30 civiles asesinados en operativos falsos entre 2012 y 2015

Siete años después, en 2022, el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional dictó 35 años de prisión contra Raúl Prado Ravines y otros efectivos por homicidio calificado. El excomandante pasó a la clandestinidad en 2019 y fue capturado hace pocos meses, en junio de este 2025.

El excomandante entró a la clandestinidad en 2019

Condena anulada

En diálogo con Infobae, el abogado de Raúl Prado Ravines, Humberto Abanto, confirmó que la condena contra su patrocinado fue anulada por “gruesas fallas en la sentencia de primera instancia”.

“Lo primero que el Juzgado Colegiado de manera errada dijo que estaban corroborados los dichos de los colaboradores eficaces con la declaración de los testigos en reserva. Eso está prohibido por la ley. Usted no puede corroborar dichos de colaboradores eficaces con testigos en reserva porque viola el derecho de las personas al contrainterrogatorio”, indicó Abanto.

El letrado también indicó que otras deficiencias halladas por la Sala de Apelaciones es que no se habrían seguido las reglas establecidas por la Corte Suprema para usar la prueba indiciaria, sumado a que las conductas imputadas no encajarían en el tipo penal.

Se llegó a ofrecer 100 mil soles por información sobre Prado Ravines. (Foto: Recompensas.pe)

“Las fallas eran tan gruesas que la sentencia tenía que ser anulada”, aseveró Humberto Abanto, quien agregó que este fallo demostraría que “hemos estado ante una, un gran operativo de propaganda destinado a desarmar al país en la lucha contra el crimen organizado”.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional dispuso que se lleve a cabo un nuevo juicio de primera instancia por otro Juzgado Colegiado Nacional.

¿Sale libre Raúl Prado Ravines?

Si bien a la fecha sobre el excomandante PNP Raúl Prado Ravines ya no recae ninguna condena penal, eso no significa que saldrá de prisión inmediatamente.

Humberto Abanto explicó que debido a que el caso Escuadrón de la Muerte se ramificó, actualmente se siguen distintos procesos penales por las presuntas ejecuciones extrajudiciales y en uno de estos procesos a Prado Ravines se le impuso mandato de prisión preventiva. No obstante, adelantó que requerirá que dicha medida sea revocada ahora que la condena de 35 años de prisión fue anulada.

“Vamos a solicitar que se produzca el cese de la prisión preventiva porque las razones por las cuales él tuvo que ponerse a buen recaudo han sido demostradas en la apelación que él era víctima de una sentencia inicua”, dijo el letrado.

