Perú

Abogado de Gino Ríos invoca a abrir otro proceso contra Delia Espinoza por decir que “miembros de la JNJ terminarán en la cárcel”

Wilber Medina reprochó las expresiones de la fiscal de la Nación. No solo las calificó de una “amenaza velada”, sino que la hacen “merecedora de otro procedimiento disciplinario”

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Guardar
Delia Espinoza y Gino Ríos
Delia Espinoza y Gino Ríos fueron ubicados uno al lado del otro en las ceremonias de Fiestas Patrias.

Wilber Medina, abogado del presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), instó a que se inicie un nuevo procedimiento disciplinario contra Delia Espinoza tras decir que los integrantes de la JNJ “terminarán en la cárcel”. La defensa de Gino Ríos mencionó que dichas expresiones no solo constituirían una amenaza velada, sino que desbordan las atribuciones de la jefa del Ministerio Público.

“Rechazo las expresiones destempladas de una fiscal de la Nación que afectan el concepto público para que ella siga ejerciendo la función de fiscal de la Nación (…). Creo que por esas solas expresiones de ayer la señora se ha hecho merecedora a otro proceso disciplinario. Ha expresado una amenaza velada contra los miembros de la Junta. Ella, titular de la acción, ha dicho que van a ir a la cárcel. O sea, se ha convertido incluso en juez. Eso no se puede tolerar”, manifestó en entrevista con RPP.

Asimismo, cuestionó las acusaciones de la fiscal de la Nación, quien aseguró que su eventual suspensión e inicio de procedimiento disciplinario serían ilegales. “Ha dicho que es inconstitucional porque la resolución solamente la ha firmado el presidente que abre investigación. Falso. Eso no es inconstitucional, porque a la señora Delia Espinosa, cuando la nombraron fiscal de la Nación, quien firmó su resolución solo fue el señor José Ávila, presidente de la Junta para aquel entonces, en 2022”, aseveró.

“Luego, a la señora Benavides, cuando le abren investigación en el 2024 por unanimidad del pleno, quien firma la resolución comunicándole que la Junta ha decidido abrir investigación es el señor Antonio de la Haza. Por lo tanto, hoy ha firmado el señor Gino Ríos, ejecutando el acuerdo del pleno. No hay ninguna inconstitucionalidad”, agregó.

Junta de Fiscales Supremos presidida
Junta de Fiscales Supremos presidida por Delia Espinoza.

“Quien terminará en la cárcel es ella”

En otra entrevista, el letrado fue consultado por lo mismo e indicó que, bajo su consideración, “quien va a terminar en la cárcel, creo que a la luz de todo lo que los peruanos hemos visto, es ella. Porque ha dicho hoy también una cosa inédita, dice que ‘ella es incómoda porque lo que está haciendo es simplemente lo que nunca nadie, ningún fiscal en los 44 años y 19 fiscales con ella, ha hecho’”.

“Nunca en los 44 años, se ha tapiado el piso 9 del Ministerio Público para que no suba nadie. Nunca en los 44 años, un fiscal de la Nación ha bajado, ni Nélida Colán ha bajado con velas, exponiendo, dejando que el personal trabaje, una señora embarazada haciendo cola y haciendo ese espectáculo que todos hemos visto por televisión”, criticó en diálogo con Canal N.

Ante una eventual suspensión, sostuvo que incurriría en un nuevo delito si se niega a acatarla. “Bueno con el antecedente que tenemos, espero que haya reflexionado y no se atrinchere en el Ministerio Público, porque si no estaría incurriendo en nuevos delitos. Cuidado”, mencionó.

Temas Relacionados

Wilber MedinaDelia EspinozaJNJFiscalía de la Naciónperu-politica

Más Noticias

Buses de Nueva América reanudarán servicio tras “solucionar sus problemas internamente”: empresa había denunciado extorsiones

La empresa informó que desde el jueves 18 de septiembre de 2025 volverá a operar la Ruta 1180, tras varios días de suspensión por el asesinato de uno de sus conductores

Buses de Nueva América reanudarán

Bill Orosco podría inaugurar futura plaza en Argentina en honor al Grupo Néctar: “Es un honor cumplir un sueño pendiente de mi tío”

El ‘sobrino de la cumbia’ llegó hasta Buenos Aires y expresó su emoción por participar en la inauguración de un espacio dedicado a recordar la memoria de Jhonny Orosco y los integrantes de Néctar, quienes fallecieron en el trágico accidente del 2007

Bill Orosco podría inaugurar futura

Retiro AFP 2025 EN VIVO: Pleno debate octavo acceso de S/21 mil 400 para afiliados

Octavo retiro AFP fue aprobado en la Comisión de Economía. Pero ahora el Pleno del Congreso tiene el dictamen en sus manos. El Ejecutivo no observaría la norma si se aprueba

Retiro AFP 2025 EN VIVO:

Avenida Grau estará cerrada por tres meses: Línea 1 aclara que estación del Metro de Lima operará con normalidad durante las obras

A pesar de la restricción vehicular, la entrada a la estación permanece disponible, mientras autoridades implementan desvíos y recomiendan planificar desplazamientos para evitar demoras en el transporte público y privado

Avenida Grau estará cerrada por

Descentralizar el financiamiento: el factoring no puede seguir siendo un privilegio limeño

Esta actividad ha comenzado a diversificarse. En 2023, las regiones fuera de Lima y Callao representaban cerca del 10 % del total de operaciones

Descentralizar el financiamiento: el factoring
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Piden citar a Fabricio Valencia

Piden citar a Fabricio Valencia y Desilú León al Congreso por crisis en Machu Picchu

Congreso consiguió las firmas necesarias para presentar moción de censura contra Juan José Santiváñez

Dina Boluarte se va a Estados Unidos: Congreso autoriza nuevo viaje presidencial del 21 al 25 de septiembre

Congreso: proponen que conductores solo tengan que esperar cinco minutos como máximo para pagar tarifa del peaje

Dina Boluarte: “A aquellos fiscales que abren carpetas por doquier, sin sentido jurídico, les decimos que no nos distraen”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina se burla de

Magaly Medina se burla de Tula Rodríguez tras su apoyo a Maju Mantilla tras presunta infidelidad: “Créetelo tú, pues”

Bill Orosco podría inaugurar futura plaza en Argentina en honor al Grupo Néctar: “Es un honor cumplir un sueño pendiente de mi tío”

Hija mayor de Christian Domínguez, marca distancia de Karla Tarazona: “Es la mamá de mi hermano, nada más”

Top de Netflix en Perú: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Néstor Villanueva será el nuevo invitado en El Valor de la Verdad: hará revelaciones sobre Flor Polo y la relación con sus hijos

DEPORTES

Partidos de hoy, miércoles 17

Partidos de hoy, miércoles 17 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Perú vs Bolivia 3-0: resumen del triunfo ‘bicolor’ en su debut por el Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025

Paolo Guerrero se perderá el Alianza Lima vs U. de Chile por ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Bassco Soyer celebró su primer gol en Europa: anotación en triunfo de Gil Vicente contra Sporting Braga en Liga Revelação

A qué hora juega River Plate vs Palmeiras HOY: partido en Buenos Aires por ida de cuartos de final por Copa Libertadores 2025