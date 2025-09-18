Abogado de Gino Ríos invoca a abrir otro proceso contra Delia Espinoza por decir que “miembros de la JNJ terminarán en la cárcel”

Delia Espinoza y Gino Ríos fueron ubicados uno al lado del otro en las ceremonias de Fiestas Patrias.

Wilber Medina, abogado del presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), instó a que se inicie un nuevo procedimiento disciplinario contra Delia Espinoza tras decir que los integrantes de la JNJ “terminarán en la cárcel”. La defensa de Gino Ríos mencionó que dichas expresiones no solo constituirían una amenaza velada, sino que desbordan las atribuciones de la jefa del Ministerio Público.

“Rechazo las expresiones destempladas de una fiscal de la Nación que afectan el concepto público para que ella siga ejerciendo la función de fiscal de la Nación (…). Creo que por esas solas expresiones de ayer la señora se ha hecho merecedora a otro proceso disciplinario. Ha expresado una amenaza velada contra los miembros de la Junta. Ella, titular de la acción, ha dicho que van a ir a la cárcel. O sea, se ha convertido incluso en juez. Eso no se puede tolerar”, manifestó en entrevista con RPP.

Asimismo, cuestionó las acusaciones de la fiscal de la Nación, quien aseguró que su eventual suspensión e inicio de procedimiento disciplinario serían ilegales. “Ha dicho que es inconstitucional porque la resolución solamente la ha firmado el presidente que abre investigación. Falso. Eso no es inconstitucional, porque a la señora Delia Espinosa, cuando la nombraron fiscal de la Nación, quien firmó su resolución solo fue el señor José Ávila, presidente de la Junta para aquel entonces, en 2022”, aseveró.

“Luego, a la señora Benavides, cuando le abren investigación en el 2024 por unanimidad del pleno, quien firma la resolución comunicándole que la Junta ha decidido abrir investigación es el señor Antonio de la Haza. Por lo tanto, hoy ha firmado el señor Gino Ríos, ejecutando el acuerdo del pleno. No hay ninguna inconstitucionalidad”, agregó.

Junta de Fiscales Supremos presidida por Delia Espinoza.

“Quien terminará en la cárcel es ella”

En otra entrevista, el letrado fue consultado por lo mismo e indicó que, bajo su consideración, “quien va a terminar en la cárcel, creo que a la luz de todo lo que los peruanos hemos visto, es ella. Porque ha dicho hoy también una cosa inédita, dice que ‘ella es incómoda porque lo que está haciendo es simplemente lo que nunca nadie, ningún fiscal en los 44 años y 19 fiscales con ella, ha hecho’”.

“Nunca en los 44 años, se ha tapiado el piso 9 del Ministerio Público para que no suba nadie. Nunca en los 44 años, un fiscal de la Nación ha bajado, ni Nélida Colán ha bajado con velas, exponiendo, dejando que el personal trabaje, una señora embarazada haciendo cola y haciendo ese espectáculo que todos hemos visto por televisión”, criticó en diálogo con Canal N.

Ante una eventual suspensión, sostuvo que incurriría en un nuevo delito si se niega a acatarla. “Bueno con el antecedente que tenemos, espero que haya reflexionado y no se atrinchere en el Ministerio Público, porque si no estaría incurriendo en nuevos delitos. Cuidado”, mencionó.