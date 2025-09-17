Perú

Tres falsas alarmas de bomba en el aeropuerto Jorge Chávez: LAP pide a pasajeros evitar bromas y comentarios sobre explosivos

Lima Airport Partners alertó que este tipo de bromas puede tener consecuencias legales y afectar a cientos de pasajeros en plena operación

Marlon Carrasco Freitas

Por Marlon Carrasco Freitas

Guardar
LAP pide responsabilidad a viajeros tras activar protocolos por tres falsas alarmas en el aeropuerto Jorge Chávez. (Crédito: Canal N)

En las últimas 48 horas, se registraron tres falsas alarmas de bomba en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, lo que generó retrasos en vuelos y la activación de protocolos de seguridad. Así lo confirmó Rocío Espinoza, gerente de Comunicaciones de Lima Airport Partners (LAP), en entrevista con Canal N.

El primer incidente ocurrió en un vuelo con destino a Juliaca, cuando un pasajero mencionó la palabra “bomba” dentro de la aeronave. Esta declaración obligó al piloto a suspender la operación y activar el protocolo de emergencia para garantizar la seguridad de los viajeros y el personal.

“El piloto prefirió parar cualquier tipo de operación y hacer una revisión exhaustiva. Se activó la UDEX (Unidad de Desactivación de Explosivos), que revisó cada equipaje, lo cual obviamente toma tiempo, retrasa los vuelos e interrumpe las operaciones”, explicó Espinoza.

La aerolínea LATAM y Lima
La aerolínea LATAM y Lima Airport confirmaron que se aplicaron medidas internacionales de seguridad mientras se realizaban las verificaciones en el terminal aéreo.

Maletas olvidadas y falsas alarmas

Además del caso del vuelo a Juliaca, se reportaron otras dos situaciones que encendieron las alertas en el terminal aéreo. Una de ellas fue el hallazgo de una maleta abandonada que, según explicó Espinoza, es una incidencia frecuente en los aeropuertos. “Todos los días ocurren casos de bultos olvidados. No necesariamente representan una amenaza real, pero deben ser revisados de acuerdo al protocolo”, señaló.

La vocera precisó que la mayor preocupación se centra en los comentarios o declaraciones imprudentes de pasajeros sobre supuestos explosivos, los cuales se consideran de alto riesgo hasta que sean descartados. “Lo que nos preocupa es lo que una persona manifiesta o comenta, porque obliga a activar un procedimiento completo que afecta a todos los pasajeros”, agregó para el citado medio.

Falsas alarmas de bomba generan
Falsas alarmas de bomba generan retrasos en el Jorge Chávez: LAP advierte que comentarios sobre explosivos no son un juego. (Foto composición: Infobae PerúCaptura video: Canal N/Agencia Andina)

Protocolos de seguridad activados

El superior Morán, de la Policía Nacional, explicó para el mismo medio cómo se procede en estos casos. “Cuando son paquetes abandonados, primeramente se aísla la zona en un radio aproximado de seguridad y posteriormente el guía canino con su perro se dirigen al paquete para descartar la existencia de material explosivo. Si el can retorna sin alertas, entra el personal de desactivación de explosivos para una segunda revisión”, indicó.

Durante las inspecciones se utilizan canes entrenados y personal técnico especializado que revisa minuciosamente el contenido del equipaje sospechoso. Este trabajo conjunto entre la Policía Nacional y LAP busca garantizar la seguridad de los pasajeros, aunque implique demoras inevitables en las operaciones.

LAP pide responsabilidad a viajeros
LAP pide responsabilidad a viajeros tras activar protocolos por tres falsas alarmas en el aeropuerto Jorge Chávez. (Foto: Captura video/Canal N)

Llamado a la responsabilidad

Ante la recurrencia de estas falsas alarmas, LAP hizo un llamado a los pasajeros a no tomar a la ligera este tipo de comentarios. “Queremos pedirle a los pasajeros que eviten hacer bromas o comentarios sobre explosivos, porque no son temas de juego. Activan protocolos muy rigurosos que afectan a cientos de personas y retrasan las operaciones del aeropuerto”, subrayó Espinoza.

La gerente de Comunicaciones reiteró que, si bien todos los incidentes recientes fueron falsas alarmas, es fundamental que los pasajeros actúen con responsabilidad y seriedad. “No se trata de un tema menor: cualquier mención de este tipo obliga a movilizar a personal especializado y puede generar consecuencias legales”, advirtió.

Alerta de bomba generó la
Alerta de bomba generó la presencia de UDEX. | Fotocomposición Infobae Perú

Con estos llamados, LAP busca sensibilizar a los viajeros para reducir las falsas alarmas y mantener la seguridad en uno de los aeropuertos más transitados del país.

Temas Relacionados

Aeropuerto Jorge ChávezLAPAlarma de bombaUDEXperu-noticias

Más Noticias

Miraflores: Serenazgo y PNP decomisaron bebidas alcohólicas que eran ofrecidas a menores de edad en la vía pública

La municipalidad distrital y la Policía Nacional del Perú intensifican acciones para combatir el comercio informal en la calle

Miraflores: Serenazgo y PNP decomisaron

Clima en Tarapoto: el pronóstico del clima y las temperaturas del jueves 18 de septiembre

Esta ciudad se caracteriza por tener un clima tropical de la selva alta amazónica, con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes gran parte del año

Clima en Tarapoto: el pronóstico

Dina Boluarte: “A aquellos fiscales que abren carpetas por doquier, sin sentido jurídico, les decimos que no nos distraen”

La presidenta defendió la legitimidad de su gobierno y cuestionó al Ministerio Público, tras la difusión de un audio que involucra a dos de sus ministros más allegados

Dina Boluarte: “A aquellos fiscales

¿Quién es ‘El Diablo’? Cómo cayó el expolicía que pone en aprietos a Juan José Santiváñez y al premier Eduardo Arana

El exagente de la PNP vinculado a “Los Pulpos” y conocido por liderar invasiones armadas en Trujillo, figura en 77 audios y más de mil mensajes que la Fiscalía investiga como parte de un presunto tráfico de influencias en el Ejecutivo

¿Quién es ‘El Diablo’? Cómo

Diego Rebagliati rechazó regreso de Ricardo Gareca y señaló el perfil para el próximo DT de Perú: “Es un grupo de jugadores que necesita 2 cosas”

El comentarista deportivo se refirió a la posibilidad de que el ‘Tigre’ sea opción en la ‘bicolor’ y también de las cualidades idóneas para el siguiente técnico

Diego Rebagliati rechazó regreso de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte: “A aquellos fiscales

Dina Boluarte: “A aquellos fiscales que abren carpetas por doquier, sin sentido jurídico, les decimos que no nos distraen”

¿Quién es ‘El Diablo’? Cómo cayó el expolicía que pone en aprietos a Juan José Santiváñez y al premier Eduardo Arana

¿Raúl Prado Ravines saldrá libre tras anularse su condena? Esto dice Humberto Abanto, su abogado

Congresista Rosangela Barbarán defiende a Fuerza Popular y asegura se “ha impulsado una reforma que le hace un alto a los abusos de las AFPs”

Juan José Santiváñez no descarta renunciar al Minjus para postular: “Es una decisión que tomaré oportunamente”

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Sanz anuncia segunda fecha

Alejandro Sanz anuncia segunda fecha luego de lograr sold out en pocas horas de su primer concierto

Bad Bunny trasmitirá gratis su último concierto en Puerto Rico: así lo podrás ver en el Perú

Laura Huarcayo, Maricarmen Marín, Tula Rodríguez y Rebeca Escribens: ¿Quién reemplazará a María Pía en MQM?

Ca7riel y Paco Amoroso lograron 10 nominaciones a los Latin Grammy 2025: así fue su impresionante concierto en Lima

“Los Patos y las Patas”, película peruana, tendrá preestreno en cines: fechas, horarios y salas

DEPORTES

Diego Rebagliati rechazó regreso de

Diego Rebagliati rechazó regreso de Ricardo Gareca y señaló el perfil para el próximo DT de Perú: “Es un grupo de jugadores que necesita 2 cosas”

Sporting Cristal vs Alianza Atlético por Torneo Clausura 2025 se cerró con fuerte trifulca: Christofer Gonzales vio la tarjeta roja

Sporting Cristal vs Alianza Atlético 0-0: resumen del empate celeste con bronca por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1

Partidos de hoy, miércoles 17 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Fixture que le resta a Universitario para ganar el Torneo Clausura 2025: su camino hacia el tricampeonato de la Liga 1