Alerta de bomba en vuelo con destino a Juliaca: aeropuerto Jorge Chávez activó protocolos de seguridad

El aviso obligó la intervención de la Policía Nacional a través de la UDEX, que inspeccionó el vuelo LATAM 2209 tras la alerta comunicada por la concesionaria del aeropuerto

Abigail Villantoy Gómez

La aerolínea LATAM y Lima Airport confirmaron que se aplicaron medidas internacionales de seguridad mientras se realizaban las verificaciones en el terminal aéreo.

La mañana de este lunes, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez activó un plan de emergencia tras recibir un aviso sobre la posible presencia de un artefacto explosivo en un vuelo comercial con destino a Juliaca. El hecho se produjo a las 7:41 a. m. y generó la inmediata coordinación con las autoridades policiales, de acuerdo con los reportes oficiales.

El vuelo señalado correspondía a la aerolínea LATAM y fue identificado con el número 2209. La concesionaria del terminal aéreo informó que se aplicaron de inmediato los protocolos internacionales de seguridad, con la finalidad de resguardar a los pasajeros y garantizar un entorno seguro dentro de las instalaciones.

Intervención de la Policía Nacional

Ante la alerta, la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional del Perú acudió a la zona para realizar la inspección correspondiente. Este grupo especializado en neutralizar amenazas de este tipo asumió la verificación técnica y desplegó medidas preventivas en coordinación con el personal del aeropuerto.

Las acciones incluyeron un operativo conjunto que priorizó la integridad de las personas a bordo y del personal de servicio. Lima Airport señaló que la situación se manejó conforme a las regulaciones vigentes en materia de seguridad aeronáutica.

Comunicación oficial de Lima Airport

Comunicado de LAP.

La empresa concesionaria precisó a través de sus canales que continuará informando sobre cualquier actualización vinculada al caso. En su pronunciamiento destacó que la prioridad es salvaguardar la vida de los usuarios y mantener la operación del aeropuerto bajo los estándares internacionales establecidos.

Asimismo, se indicó que la decisión de activar el protocolo fue adoptada luego de una evaluación inicial realizada por la aerolínea involucrada. El aeropuerto remarcó que toda medida adoptada responde a los lineamientos de seguridad que deben aplicarse en situaciones de riesgo potencial.

Noticia en desarrollo...

