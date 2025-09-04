Perú

Rafale, el avión caza francés de última generación que Perú podría comprar por su gran poder destructivo y combate aéreo

La Fuerza Aérea del Perú busca incorporar aeronaves multirrol con tecnología de punta que garanticen superioridad aérea y capacidad de disuasión en la región

Marlon Carrasco Freitas

Por Marlon Carrasco Freitas

Guardar
Perú evalúa la compra de
Perú evalúa la compra de 24 aviones caza Rafale de última generación a Francia. (Foto composición Infobae Perú/Agencia Andina/Dassault Aviation)

El ministro de Defensa, Walter Astudillo, informó que el Gobierno de Perú alista la compra de 24 aviones caza como parte de un programa de modernización de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), cuyo objetivo es reemplazar a los actuales Mirage 2000 y MiG-29, en servicio desde hace casi 40 años. Entre las opciones evaluadas por el Ejecutivo se encuentra el Rafale, un avión de combate de fabricación francesa que destaca por su versatilidad, gran poder ofensivo y avanzada tecnología.

La adquisición forma parte de un presupuesto estimado en 3.500 millones de dólares, en el que se consideran otras alternativas como el F-16V Viper de Estados Unidos y el Gripen E de Suecia. No obstante, el Rafale ha despertado especial interés debido a su capacidad para ejecutar múltiples misiones, desde superioridad aérea hasta ataque profundo, y por estar actualmente en servicio en países de Europa, Asia y Medio Oriente.

El caza, fabricado por la empresa Dassault Aviation, se presenta como un modelo de última generación dentro de la categoría de cazas 4.5, con capacidades cercanas a los aviones de quinta generación, lo que lo ubica entre los más avanzados que podrían incorporarse a la FAP en los próximos años.

Rafale, avión caza de Francia.
Rafale, avión caza de Francia. (Foto: Imagen: Mc3 Samuel Wagner/Us Navy/ZUMAPRESS/picture alliance)

Características técnicas del Rafale

Según Dassault Aviation, el Rafale es un avión bimotor con configuración de ala en delta y planos canard, diseñado bajo la filosofía “omnirol”, lo que significa que puede realizar diferentes tipos de misiones en una sola salida. Francia opera tres versiones principales: el Rafale C (monoplaza), el Rafale B (biplaza) y el Rafale M (embarcado en portaaviones).

El fabricante indica que su peso máximo al despegue alcanza las 24,5 toneladas y dispone de 14 puntos de anclaje para armamento y tanques de combustible externos, con una carga útil de hasta 9,5 toneladas. Esta versatilidad le permite portar una amplia gama de misiles y bombas según la misión asignada.

De acuerdo con el portal especializado Global Military, el avión cuenta con dos motores Snecma M88 capaces de impulsarlo a velocidades de hasta Mach 1.8 (más de 2.200 km/h), con un techo operativo de 15.000 metros y resistencia a maniobras de hasta +9 g. Además, su autonomía puede extenderse gracias al uso de tanques externos, lo que lo convierte en una plataforma confiable para operaciones de largo alcance.

Avión de combate Rafale de
Avión de combate Rafale de Francia. (Foto: X/@HBelica)

Tecnología de sensores y guerra electrónica

Según información de Dassault Aviation, una de las fortalezas del Rafale radica en su aviónica. Está equipado con el radar RBE2-AESA, de barrido electrónico, que le permite rastrear múltiples objetivos en modo aire-aire y aire-tierra, ofreciendo una gran ventaja en combates de largo alcance. Complementa esta capacidad el sistema Front Sector Optronics (FSO), un sensor infrarrojo y óptico que detecta objetivos pasivos incluso en ambientes con interferencia.

De acuerdo con la revista Janes Defence Weekly, el avión también incorpora el sistema SPECTRA, una suite de guerra electrónica que brinda alerta temprana frente a radares enemigos, misiles y amenazas láser, desplegando automáticamente contramedidas electrónicas y físicas. Esta capacidad de autoprotección es considerada una de las más avanzadas entre los cazas de su generación.

Otro de sus puntos fuertes es la conectividad. Según el portal Defense News, gracias a datalinks tácticos como Link-16, el Rafale comparte información en tiempo real con otras aeronaves y centros de mando, lo que lo convierte en una pieza clave para operaciones conjuntas y multinacionales.

Perú evalua comprar 24 aviones
Perú evalua comprar 24 aviones caza Rafale de Francia. (Foto: Difusión)

Poder destructivo y capacidad ofensiva

El Rafale no solo sobresale por su tecnología defensiva, sino también por su potencia ofensiva. Según Dassault Aviation, está armado con un cañón interno Nexter de 30 mm, capaz de disparar hasta 2.500 proyectiles por minuto, ideal para combates cerrados.

En combate aéreo, puede portar misiles MICA IR y EM de medio alcance, además del misil Meteor, diseñado para batir blancos a distancias superiores a 100 km. De acuerdo con MBDA, fabricante europeo de misiles, esta combinación le otorga supremacía en enfrentamientos más allá del alcance visual.

Avión caza Rafale entre los
Avión caza Rafale entre los finalistas para renovar la Fuerza Aérea del Perú (FAP). (Foto: Difusión)

En el rol aire-tierra, el Rafale puede emplear los misiles de crucero SCALP/Storm Shadow de largo alcance, así como las bombas guiadas HAMMER, disponibles en versiones de 250 y 1000 kg con guiado GPS, inercial, infrarrojo o láser. También es compatible con el misil antibuque Exocet AM39, empleado ampliamente en operaciones navales.

En Francia, la versión Rafale B está habilitada para portar el misil nuclear ASMP-A, aunque esta capacidad estratégica no se ofrece en versiones de exportación. Con todo, el arsenal disponible le otorga un poder destructivo de primera línea en el ámbito convencional.

Foto dr archivo. Un caza
Foto dr archivo. Un caza Rafale francés demuestra la interceptación de un avión de transporte de la fuerza aérea belga mientras sobrevuelan Francia, 14 de enero, 2020. REUTERS/Johanna Geron

Comparación con los F-16 y Gripen E

A continuación se presenta una tabla comparativa de especificaciones clave del caza Rafale, Gripen E y F-16:

Cuadro comparativo entre los aviones
Cuadro comparativo entre los aviones caza Rafale de Francia, F-16 de Estados Unidos y Gripen E de Suecia. (Foto: Infobae Perú)

Contexto para Perú y proyección regional

De acuerdo con el portal especializado Zona Militar, la posible compra de los Rafale significaría un salto cualitativo para la Fuerza Aérea del Perú. Actualmente, la FAP opera una flota compuesta principalmente por MiG-29 y Mirage 2000, aeronaves que si bien cumplieron un rol destacado en décadas pasadas, hoy enfrentan limitaciones frente a los cazas modernos de países vecinos.

Con la incorporación del Rafale, la FAP tendría un avión multirrol capaz de enfrentar tanto misiones defensivas de superioridad aérea como ataques de precisión a blancos estratégicos. Además, Perú se uniría al grupo de países que ya han confiado en este modelo, entre ellos Egipto, India, Grecia, Qatar y Croacia.

Ministro de Defensa confirma la
Ministro de Defensa confirma la compra de 24 aviones caza para modernizar la Fuerza Aérea del Perú. (Foto composición Infobae Perú/Agencia Andina/Saab)

El ministro Astudillo ya ha sostenido reuniones con autoridades de Francia, Estados Unidos y Suecia, en un proceso de análisis técnico y financiero que busca asegurar la mejor relación costo-beneficio para el país. Aunque aún no se ha tomado una decisión definitiva, el Rafale aparece como uno de los candidatos más sólidos, especialmente por su comprobada eficacia en escenarios reales de combate.

Temas Relacionados

Aviones cazaRafaleFuerza Aérea del PerúFAPMinisterio de Defensaperu-noticias

Más Noticias

Perú vs Uruguay EN VIVO HOY: minuto a minuto del choque clave por fecha 17 de las Eliminatorias 2026

El equipo de Óscar Ibáñez está obligado a ganar en el Centenario, y esperar que otros resultados lo acompañen, para seguir soñando con el repechaje mundialista. Sigue las incidencias de encuentro

Perú vs Uruguay EN VIVO

Alianza Lima vs U. de Chile confirmado: fecha del partido en Matute por cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Finalmente, se decidió que Independiente sea descalificado del torneo internacional y el club chileno avanzó de ronda luego de conflictos entre barristas en el estadio Libertadores de América

Alianza Lima vs U. de

‘Chicho’ Salas explicó qué pasó con Paolo Guerrero en César Vallejo y lo criticó por su doble discurso: “No estaba cómodo, había temas grupales”

El técnico peruano señaló que conversó con el ‘Depredador’ en su momento y él le manifestó su compromiso con el equipo. Después, no quiso ingresar en el partido ante Alianza Lima de manera inesperada

‘Chicho’ Salas explicó qué pasó

Phillip Butters explotó y lanzó duro comentario contra Jefferson Farfán: “Pudo jugar en Real Madrid, le faltó un papá de verdad”

El reconocido conductor de TV se refirió a la carrera de la ‘Foquita’ y lo cuestionó por no haber llegado a un club más grande en Europa

Phillip Butters explotó y lanzó

Harvey Colchado expone las amenazas que recibe: balas en su casa, seguimiento a sus hijos y mensajes como “vas a llorar sangre”

El exjefe de la Diviac denunció amenazas, seguimiento y hostigamiento contra él y su familia. Además, señaló vínculos del ministro Santiváñez con organizaciones criminales y exigió investigación fiscal inmediata

Harvey Colchado expone las amenazas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Harvey Colchado expone las amenazas

Harvey Colchado expone las amenazas que recibe: balas en su casa, seguimiento a sus hijos y mensajes como “vas a llorar sangre”

Material para tren Lima-Chosica está “viejito, pero todavía sirve”: Carlos Bruce respalda proyecto de Rafael López Aliaga

Rafael López Aliaga planea convertir la Av. Abancay en un boulevard y desviar el tráfico a mega túnel subterráneo

Rafael López Aliaga señala que aún evalúa su renuncia a la alcaldía de Lima: “Hay que ver qué voy a hacer con mi vida”

Betssy Chávez en libertad: Inpe ejecuta la excarcelación de la exministra que se encuentra internada clínica Cayetano Heredia

ENTRETENIMIENTO

Cri Cri recibió la llamada

Cri Cri recibió la llamada de la mamá de Jefferson Farfán al salir de la cárcel: “Yo siempre creí en ti”

Magaly Medina cuestiona a Pamela López por pensión de 64 mil soles para Cristian Cueva: “Ni que ganara como Messi”

Magaly Medina minimiza a Michelle Soifer como conductora: “Es la niña boba de la TV, carece de recursos”

Denuncian a Milenka Nolasco, Emilio Jaime y Roberto Artigas por grabar en el Presbítero Maestro sin autorización

Jorge Luna y Ricardo Mendoza estrenan el documental sobre cómo “Hablando Huevadas” conquistó el Madison Square Garden

DEPORTES

Perú vs Uruguay EN VIVO

Perú vs Uruguay EN VIVO HOY: minuto a minuto del choque clave por fecha 17 de las Eliminatorias 2026

Alianza Lima vs U. de Chile confirmado: fecha del partido en Matute por cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

‘Chicho’ Salas explicó qué pasó con Paolo Guerrero en César Vallejo y lo criticó por su doble discurso: “No estaba cómodo, había temas grupales”

Phillip Butters explotó y lanzó duro comentario contra Jefferson Farfán: “Pudo jugar en Real Madrid, le faltó un papá de verdad”

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026 EN VIVO HOY: así va Perú mientras juega con Uruguay por la fecha 17