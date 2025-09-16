Perú

Narcopolicías: 127 miembros de la PNP están implicados con organizaciones del narcotráfico, según Fiscalía

Según datos obtenidos por La República, los agentes vinculados al narcotráfico operaban en unidades antidrogas y zonas fronterizas. Muchos continuaron en funciones hasta ser retirados por renovación de cuadros

Por Luis Paucar

Guardar
El Ministerio Público identificó a
El Ministerio Público identificó a 127 policías, en su mayoría de unidades antidrogas y zonas fronterizas, relacionados con redes de narcotráfico

El Ministerio Público ha identificado a 127 efectivos de la Policía Nacional (PNP) vinculados con redes de narcotráfico, según un informe publicado este lunes por el diario La República. La mayoría prestaba servicio en unidades antidrogas ubicadas en zonas estratégicas, como el Trapecio Amazónico, donde operan mafias de Colombia y Brasil.

La base de datos a la que accedió el medio detalla que cinco oficiales y 122 suboficiales figuran en 72 carpetas fiscales abiertas por su presunta colaboración con organizaciones criminales. Las pruebas señalan que varios de ellos exigían “cupos” para facilitar el paso de cargamentos ilícitos o incluso participaban de manera directa en el tráfico de estupefacientes.

El informe periodístico también indica que en 2023 se abrieron ocho investigaciones por estos delitos. En 2024, la cifra subió a doce, y en lo que va de este 2025 ya se han iniciado siete procesos más. Las fuentes consultadas advierten un posible aumento en los próximos meses.

Entre los implicados figura el suboficial Elmer Gamarra Briceño, agente de la Dirección Antidrogas (Dirandro), detenido en mayo de 2021 en la ciudad brasileña de Tabatinga por el secuestro de una ciudadana colombiana. Al revisar su teléfono, las autoridades encontraron mensajes, videos y transferencias bancarias que evidencian sus vínculos con narcotraficantes y otros miembros de la PNP.

Existen 72 carpetas fiscales abiertas
Existen 72 carpetas fiscales abiertas por colaboración con organizaciones criminales; varios agentes cobraban sobornos o traficaban directamente

Uno de sus contactos era el mayor Ralph Ángeles Fiestas, entonces jefe del Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas (Depotad) en la ciudad amazónica de Caballococha. También aparecen el técnico Cristian Valera Salas y el suboficial José Ríos Dávila, todos destacados en la zona fronteriza de Loreto.

La lista incluye al coronel Vic Cárdenas del Pino, jefe de la Unidad Antidrogas de Loreto. Colaboradores eficaces aseguran que recibía sobornos a través del suboficial Ríos Dávila. Otro nombre en los registros es el del técnico José Dantas Ríos, acusado de filtrar información para impedir un operativo contra el narcotraficante conocido como ‘Payuchi’, siempre según el diario.

En otro caso, el suboficial Freddy Risco de la Cruz, pese a haber sido detenido tres veces por tráfico de drogas, logró reingresar a la institución. En febrero de 2023 fue capturado en Juliaca con 20 kilos de cocaína. La Fiscalía lo señala como cabecilla de una red integrada por policías en actividad.

Pese a la gravedad de los hechos, el Comando Policial no adoptó medidas de manera inmediata. Varios de los investigados permanecieron en sus puestos hasta que fueron retirados por renovación de cuadros, sin que se consideraran sus vínculos con el narcotráfico.

Las investigaciones fiscales por estos
Las investigaciones fiscales por estos delitos han aumentado entre 2023 y 2025, y se prevé un crecimiento en los próximos meses

En junio pasado, OjoPúblico reveló que entre 2019 y 2024 el Tribunal de Disciplina emitió 309 resoluciones por tráfico de drogas y faltas relacionadas que comprometieron a 434 agentes en todo el país, principalmente en Lima, La Libertad, Ayacucho, Ucayali y Puno. El 89 % de los sancionados son suboficiales, aunque también figuran oficiales de distintos rangos.

Separado

La información salió a la luz justo cuando el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, fue suspendido por 18 meses por una resolución judicial, debido a una investigación que lo acusa de usar a jóvenes policías en labores de albañilería.

Temas Relacionados

PNPPolicía Nacional del Perúperu-noticiasNarcotráficoFiscalíaMinisterio Público

Más Noticias

Gustavo Salcedo buscaría quitarle todo a Maju Mantilla por supuesta infidelidad: “Tiene tus comunicaciones y las del productor”

La revelación en ‘Chimi Churri’ por parte del periodista Christian Bayro dejó en shock a la exMiss Mundo, pues se asegura que su aún esposo planea un divorcio ventajoso tras exponer su romance con Christian Rodríguez

Gustavo Salcedo buscaría quitarle todo

La Tinka del 14 de septiembre: ¿Reventó el pozo millonario de más de S/ 44 millones? Jugada y los ganadores del ‘Sí o sí’

Como cada domingo y miércoles, se dan a conocer los números ganadores del sorteo millonario de la Tinka. Estos son los afortunados del sorteo 1229

La Tinka del 14 de

Dayanita reconoce que la condecoración del Congreso fue más mediática que merecida: “Yo sí dije: ¿por qué a mí? ¿Qué hice?”

La comediante dejó en claro que agradece el premio, aunque duda de haber tenido méritos suficientes

Dayanita reconoce que la condecoración

Dayanita desenmascara a Jair Céspedes en EVDLV y exhibe chat íntimo con el futbolista casado: “Quiero ver pues”

La actriz dejó en shock al programa al leer mensajes del jugador donde pedía “ver más” de su contenido

Dayanita desenmascara a Jair Céspedes

PNP dispone pase al retiro de Víctor Zanabria: General Óscar Arriola asumiría como nuevo jefe de la PNP

Suspendido comandante pasará a un proceso de adaptación a la vida civil hasta diciembre de este año, en medio de la investigación por el caso ‘Policías albañiles’, donde se le acusa de presuntos delitos de peculado, colusión agravada y abuso de autoridad

PNP dispone pase al retiro
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Moción de censura contra Eduardo

Moción de censura contra Eduardo Arana: Congreso reacciona tras difusión de audios comprometedores

Impulsan censura de Fabricio Valencia tras conocerse que Machu Picchu podría perder su título como ‘Maravilla del Mundo’

Wilfredo Oscorima anuncia su retiro político y afirma que no tiene comunicación con Dina Boluarte desde el ‘Rolexgate’

Juan José Santiváñez impulsará denuncia contra jueces que inapliquen Ley de Amnistía: “Deben resolver conforme a nuestro marco jurídico”

Harvey Colchado revela existencia de videos sobre el suicidio de Alan García: “Hay falsas leyendas, (...) fue su decisión”

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Salcedo buscaría quitarle todo

Gustavo Salcedo buscaría quitarle todo a Maju Mantilla por supuesta infidelidad: “Tiene tus comunicaciones y las del productor”

Dayanita reconoce que la condecoración del Congreso fue más mediática que merecida: “Yo sí dije: ¿por qué a mí? ¿Qué hice?”

Dayanita desenmascara a Jair Céspedes en EVDLV y exhibe chat íntimo con el futbolista casado: “Quiero ver pues”

Beber agua con limón en ayunas: beneficios, riesgos y el impacto que tiene esta práctica en la salud según especialistas internacionales

Estas son las series mas populares para ver en Netflix Perú hoy

DEPORTES

Facundo Callejo no oculta su

Facundo Callejo no oculta su deseo por nacionalizarse para vestir la camiseta de la selección peruana: “Me gustaría, es un país que quiero”

La disconformidad de Christofer Gonzales por decisiones en la selección peruana: “Esperemos que llegue un técnico a la altura de Ricardo Gareca”

Francesco Andrealli quedó maravillado por representar a Perú: “Había esperado este momento tanto tiempo, estoy orgulloso y agradecido”

La satisfacción de Ignacio Buse pasa por la implementación de una cultura deportiva: “Mientras más gente pueda jugar el tenis, más feliz voy a ser”

Renato Espinosa realizó debut goleador con Unirea Slobozia dejando sorprendidos a los relatores: “Peruano formidable”