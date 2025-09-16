Perú

Indecopi ordena devolver entradas por conciertos cancelados de Foreigner y Luis Fonsi: multa superaría los S/2,4 millones

Las presentaciones estaban programadas para el 2 de mayo y el 29 de agosto de 2025, respectivamente, pero nunca se realizaron, dejando a los asistentes sin respuestas claras durante semanas

Por Tomás Ezerskii

Guardar
El intérprete de 'Despacito' se
El intérprete de 'Despacito' se encuentra en Lima. (Foto: Instagram)

Miles de fanáticos que adquirieron entradas para los conciertos de Foreigner y Luis Fonsi en Lima recibieron este martes una noticia clave: el Indecopi ha ordenado a la empresa Total Entertainment S.A.C. devolver el dinero a todos los consumidores afectados tras la cancelación de ambos espectáculos. Las presentaciones estaban programadas para el 2 de mayo y el 29 de agosto de 2025, respectivamente, pero nunca se realizaron, dejando a los asistentes sin respuestas claras durante semanas.

La Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor de Lima Norte dispuso medidas cautelares para garantizar que los reembolsos sean efectivos y que los usuarios no queden desprotegidos. Entre las disposiciones se establece un plazo máximo de 15 días hábiles desde la presentación de cada solicitud para concretar la devolución del dinero. Además, en un lapso de cinco días hábiles la empresa deberá difundir en su página web, redes sociales y, si es necesario, en medios de circulación nacional, un comunicado oficial detallando el procedimiento de reembolso.

¿Cómo se realizará la devolución de entradas?

Indecopi necesita cubrir 23 puestos
Indecopi necesita cubrir 23 puestos de practicantes. Foto: ebiz

El Indecopi ordenó que Total Entertainment S.A.C. atienda de inmediato todas las solicitudes de reembolso y se abstenga de retirar los fondos que actualmente se encuentran en poder de las ticketeras. Asimismo, la empresa está obligada a informar periódicamente sobre el avance de los pagos a la Comisión. En caso de incumplimiento, podrían imponerse multas coercitivas que llegarían hasta las 200 UIT, con la posibilidad de duplicarse de manera sucesiva si persiste la desobediencia.

De manera paralela, la autoridad inició un procedimiento administrativo sancionador contra la compañía organizadora. Según el documento oficial, esta no habría concretado la devolución de entradas en los plazos debidos, tampoco habría brindado información veraz y suficiente a los consumidores, y no comunicó oportunamente la cancelación del concierto de Luis Fonsi.

El proceso sancionador podría derivar en multas de hasta 450 UIT, equivalentes a más de S/ 2,4 millones, además de medidas correctivas en favor de los afectados, de acuerdo con lo establecido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

La medida cautelar busca que los fanáticos que compraron entradas para los conciertos de Foreigner Tour 2025 y Luis Fonsi – 25 años Tour recuperen su dinero sin más retrasos, en un contexto en el que la expectativa de miles de asistentes quedó truncada tras la sorpresiva cancelación de ambos espectáculos.

Nueva ley fija plazos y controles para devoluciones de entradas

Fans disfrutaron del primer concierto
Fans disfrutaron del primer concierto de Erreway en Lima.

El Congreso de la República aprobó una norma que obliga a los organizadores de conciertos y a las empresas que venden entradas a devolver el dinero en un plazo máximo de 15 días hábiles cuando un espectáculo sea cancelado o modificado. La medida, que se aplica a eventos con aforos desde 500 personas, excluye obras teatrales y actividades financiadas por el Ministerio de Cultura, y busca poner fin a las demoras que durante años enfrentaron los consumidores para recuperar el costo de sus boletos.

Entre las obligaciones, la ley dispone que las entradas incluyan información clara sobre la razón social y RUC del organizador, el precio pagado y un enlace con las condiciones completas del evento. También se establece que los boletos no podrán superar el aforo autorizado por las autoridades municipales y que la validación durante el ingreso será responsabilidad directa del promotor. En caso de que la devolución no se realice dentro del plazo señalado, la empresa deberá transferir el dinero pendiente al Indecopi, que lo destinará a un fondo especial previsto en el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

El texto legal fue corregido luego de observaciones del Ejecutivo, que retiró al Indeci como entidad autorizadora al no tener competencia en la evaluación de seguridad para espectáculos masivos. Finalmente, se mantuvo que la autorización municipal y la resolución del Ministerio del Interior son los únicos requisitos previos para realizar conciertos. Con ello, se busca reforzar la transparencia en la venta y devolución de entradas y garantizar que los asistentes no queden desprotegidos frente a cancelaciones o reprogramaciones.

Temas Relacionados

ForeignerLuis FonsiIndecopiReembolsoMultaperu-noticias

Más Noticias

Cusco pierde S/ 2 millones diarios por bloqueos hacia Machu Picchu que golpean a más de 31 mil negocios, señaló el Mincetur

Según la ministra Desilú León, la paralización de accesos genera pérdidas millonarias y una grave afectación a hoteles, restaurantes, guías y artesanos del Cusco

Cusco pierde S/ 2 millones

“Un discurso terrorífico”: Rafael López Aliaga provoca críticas en el Congreso por sus frases en cumbre de Vox

El discurso del alcalde de Lima en Europa Viva 25 tuvo réplicas en el Parlamento, donde fue tildado de incoherente y cargado de extremismos

“Un discurso terrorífico”: Rafael López

Corea interesada en el Metro de Lima: Gobierno asiático tiene intención de participar en la construcción de las líneas 3 y 4

Propuesta contempla un paquete integral, que abarca desde el planeamiento y la ingeniería hasta la construcción y la operación de los trenes, así como su mantenimiento

Corea interesada en el Metro

Crisis en Machu Picchu EN VIVO: levantan paro y bloqueo de vía férrea hasta mañana 17 de septiembre

Cientos de turistas extranjeros mostraron su molestia al quedar varados y sin posibilidad de conocer o salir de Machu Picchu pueblo. Muchos están a punto de perder hasta sus vuelos de retorno

Crisis en Machu Picchu EN

Juan Pablo Varillas retoma el camino del triunfo: peruano rompió sequía de cinco meses sin ganar en el circuito Challenger

Motivado por la hazaña en Copa Davis, el tenista nacional logró romper una racha negativa en torneos Challenger, recuperando así confianza y ritmo competitivo

Juan Pablo Varillas retoma el
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Un discurso terrorífico”: Rafael López

“Un discurso terrorífico”: Rafael López Aliaga provoca críticas en el Congreso por sus frases en cumbre de Vox

Ministro Morgan Quero sobre su posible renuncia para postular en Elecciones 2026: “En su momento se verá”

Magistrado del TC asegura que acciones del Ministerio Público contra Juan José Santiváñez representarían ‘acoso institucional’

Dina Boluarte respalda a Eduardo Arana, implicado en audio de ‘El Diablo’: “Hay voces pequeñas en contra del gobierno”

“No asistiré”: Juan José Santiváñez no acudió a Fiscalía para someterse a prueba de voz por audios de alias ‘El Diablo’

ENTRETENIMIENTO

Erick Delgado acusa a Paco

Erick Delgado acusa a Paco Bazán de hacerse el ‘pobrecito’ y provoca un choque verbal en ‘Ni loco ni santo’

Micheille Soifer lanza nuevo sencillo con más de una indirecta para Leslie Shaw: “ni con Thalía pudiste sobresalir”

Alexandra Balarezo acusa a Isabella Ladera de traicionar su amistad por vínculo con Hugo García: “no tuvo código de mujeres”

Paula Arias responde a Kate Candela y niega deuda con exintegrante de Son Tentación: “No le debo nada”

Magaly Medina se salva de pagar reparación civil de S/30 mil a Nadeska Widausky por negligencia del PJ

DEPORTES

Juan Pablo Varillas retoma el

Juan Pablo Varillas retoma el camino del triunfo: peruano rompió sequía de cinco meses sin ganar en el circuito Challenger

Ignacio Buse estuvo a punto de entrenar junto a Novak Djokovic y recibió la felicitación de Carlos Alcaraz en el US Open

Partidos de hoy, martes 16 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

¿Por qué Paola Rivera no llegó a Universitario? Francisco Hervás reveló su preferencia por Lucía Magallanes

Jesús Castillo desestimó oferta de Alianza Lima y reconoció que Cristal no lo llamó: “Llegué a la ‘U’ porque me gusta jugar con presión”