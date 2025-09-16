Indecopi ordena devolver entradas por conciertos cancelados de Foreigner y Luis Fonsi: multa superaría los S/2,4 millones

El intérprete de 'Despacito' se encuentra en Lima. (Foto: Instagram)

Miles de fanáticos que adquirieron entradas para los conciertos de Foreigner y Luis Fonsi en Lima recibieron este martes una noticia clave: el Indecopi ha ordenado a la empresa Total Entertainment S.A.C. devolver el dinero a todos los consumidores afectados tras la cancelación de ambos espectáculos. Las presentaciones estaban programadas para el 2 de mayo y el 29 de agosto de 2025, respectivamente, pero nunca se realizaron, dejando a los asistentes sin respuestas claras durante semanas.

La Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor de Lima Norte dispuso medidas cautelares para garantizar que los reembolsos sean efectivos y que los usuarios no queden desprotegidos. Entre las disposiciones se establece un plazo máximo de 15 días hábiles desde la presentación de cada solicitud para concretar la devolución del dinero. Además, en un lapso de cinco días hábiles la empresa deberá difundir en su página web, redes sociales y, si es necesario, en medios de circulación nacional, un comunicado oficial detallando el procedimiento de reembolso.

¿Cómo se realizará la devolución de entradas?

El Indecopi ordenó que Total Entertainment S.A.C. atienda de inmediato todas las solicitudes de reembolso y se abstenga de retirar los fondos que actualmente se encuentran en poder de las ticketeras. Asimismo, la empresa está obligada a informar periódicamente sobre el avance de los pagos a la Comisión. En caso de incumplimiento, podrían imponerse multas coercitivas que llegarían hasta las 200 UIT, con la posibilidad de duplicarse de manera sucesiva si persiste la desobediencia.

De manera paralela, la autoridad inició un procedimiento administrativo sancionador contra la compañía organizadora. Según el documento oficial, esta no habría concretado la devolución de entradas en los plazos debidos, tampoco habría brindado información veraz y suficiente a los consumidores, y no comunicó oportunamente la cancelación del concierto de Luis Fonsi.

El proceso sancionador podría derivar en multas de hasta 450 UIT, equivalentes a más de S/ 2,4 millones, además de medidas correctivas en favor de los afectados, de acuerdo con lo establecido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

La medida cautelar busca que los fanáticos que compraron entradas para los conciertos de Foreigner Tour 2025 y Luis Fonsi – 25 años Tour recuperen su dinero sin más retrasos, en un contexto en el que la expectativa de miles de asistentes quedó truncada tras la sorpresiva cancelación de ambos espectáculos.

Nueva ley fija plazos y controles para devoluciones de entradas

El Congreso de la República aprobó una norma que obliga a los organizadores de conciertos y a las empresas que venden entradas a devolver el dinero en un plazo máximo de 15 días hábiles cuando un espectáculo sea cancelado o modificado. La medida, que se aplica a eventos con aforos desde 500 personas, excluye obras teatrales y actividades financiadas por el Ministerio de Cultura, y busca poner fin a las demoras que durante años enfrentaron los consumidores para recuperar el costo de sus boletos.

Entre las obligaciones, la ley dispone que las entradas incluyan información clara sobre la razón social y RUC del organizador, el precio pagado y un enlace con las condiciones completas del evento. También se establece que los boletos no podrán superar el aforo autorizado por las autoridades municipales y que la validación durante el ingreso será responsabilidad directa del promotor. En caso de que la devolución no se realice dentro del plazo señalado, la empresa deberá transferir el dinero pendiente al Indecopi, que lo destinará a un fondo especial previsto en el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

El texto legal fue corregido luego de observaciones del Ejecutivo, que retiró al Indeci como entidad autorizadora al no tener competencia en la evaluación de seguridad para espectáculos masivos. Finalmente, se mantuvo que la autorización municipal y la resolución del Ministerio del Interior son los únicos requisitos previos para realizar conciertos. Con ello, se busca reforzar la transparencia en la venta y devolución de entradas y garantizar que los asistentes no queden desprotegidos frente a cancelaciones o reprogramaciones.