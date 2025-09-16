Dina Boluarte respalda a Eduardo Arana, implicado en audio de ‘El Diablo’: “Hay voces pequeñas en contra del gobierno”

Fuente: Canal N

La presidenta Dina Boluarte participó este martes en un acto oficial junto al jefe de Gabinete, Eduardo Arana, implicado en presuntas coordinaciones con el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, a favor de Marcelo Salirrosas, un policía conocido como ‘El Diablo’ y recluido por integrar una banda criminal.

Durante la inauguración del proyecto de canalización de la Quebrada Huaycoloro, la mandataria posó sonriente junto a su premier y pronunció un discurso con una sutil defensa a pesar de la controversia que lo rodea.

“Tengo que lamentar que algunas voces pequeñas todavía intenten levantar a la población en contra de un gobierno que trabaja decididamente, con todo esfuerzo, para dejar obras que solucionen definitivamente el problema que por años ha generado desesperanza y ha quitado el sueño a muchos pobladores de esta quebrada de Huaycoloro”, afirmó.

“Reitero, hay quienes buscan confundir a la población malinformando, diciendo que el Gobierno no hace nada. Ese gobierno, duela a quien le duela, está dejando muchas más obras que otros gobiernos que tuvieron cinco años completos para gobernar”, añadió.

Fuente: Panorama

Boluarte dijo que su gestión dejará una “valla” alta y mostró optimismo porque el próximo jefe de Estado, que será elegido en 2026, “pueda no solamente duplicar, sino triplicar las obras que este Gobierno está dejando”.

“Obras como esta, colegios, puentes, carreteras, puertos, aeropuertos, hospitales, colegios modulares, más trabajo formal, más becas 18, etcétera, etcétera, etcétera. Vayan y miren los números. No lo digo porque se me ocurra. Ahí está el trabajo y el esfuerzo de todos los funcionarios y personal que acompañan este Gobierno”, señaló.

Finalmente, Boluarte hizo un llamado a la unidad y a la planificación a largo plazo para el desarrollo del país: “Seguiremos avanzando con esa mirada de país. ¡No con ese cálculo político! ¡No con esa mezquindad política, sino con esa mirada de país! Porque tenemos un norte: dejar un país distinto al que nosotros hemos recibido”, expresó.

“Sé que hay mucho por hacer. Han sido décadas sin la atención necesaria. Sé que hay mucho por hacer y que, incluso con cinco años de gobierno, si no se tiene una planificación que continúe en el tiempo y con esa mirada de país, será imposible resolver la infraestructura de la nación (...) Este gobierno es palabra dada, obra entregada”, concluyó.

Durante la inauguración del proyecto de canalización de la Quebrada Huaycoloro, Boluarte defendió su gestión ante las críticas

Boluarte llegó al evento en helicóptero junto con Arana, quien hizo su primera aparición pública desde que Panorama difundió una grabación que data de septiembre de 2024. La conversación continúa del siguiente modo:

Eduardo Arana: (al contestar) Juan José...

Juan José Santiváñez: Hermano, oye, escúchame, nomás. No te quiero molestar. Rapidísimo nomás. Lo que pasa es que han venido al ministerio los familiares de los policías, ¿ya? ¿Y te acuerdas de que te hablé de Marcelo Salirrosas, el que está en Trujillo?

Eduardo Arana: Ya.

Juan José Santiváñez: Todavía no lo cambian.

Eduardo Arana: Ya, lo veo ahorita.

Juan José Santiváñez: Por favor. Te mando su nombre completo.

Eduardo Arana: Listo.

Defensa

‘El Diablo’ fue condenado a prisión por colaborar con la organización criminal ‘Los K y K’, brazo armado de ‘Los Pulpos’, dedicada a crímenes y extorsiones. Fue detenido en un megaoperativo en 2016 y, años después, recibió la defensa legal de Santiváñez en un recurso de habeas corpus ante el Tribunal Constitucional (TC).

Santiváñez afirmó que en la grabación no existe “ninguna conducta criminal” y aseguró que el audio fue abierto el viernes pasado en presencia de sus abogados y peritos. Sin embargo, un día antes ya había sido contactado por un periodista que solicitó una entrevista sobre el mismo tema.