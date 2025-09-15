Perú

Examen de admisión de San Marcos suspendido: nueva fecha de la prueba de ingreso a la Decana de América

Luego de varios días de incertidumbre tras la toma de la UNMSM, la dirección general de la oficina central de admisión hizo pública la reprogramación para todos los postulantes inscritos

Clara Giraldo

Por Clara Giraldo

Guardar
Examen de admisión de San
Examen de admisión de San Marcos suspendido: nueva fecha de la prueba de ingreso a la Decana de América| Andina

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció nueva fecha para el examen de admisión 2026-I, que inicialmente estaba programado para los días 13, 14, 20 y 21 de septiembre, tras la toma de la institución el último miércoles.

Tras varios días de incertidumbre, la UNMSM confirmó que el examen de admisión será reprogramado y se llevará a cabo los días sábado 4 y domingo 5 de octubre, así como 11 y 12 de octubre. La institución pidió a los postulantes mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre el proceso.

Comunicado de la Universidad Nacional
Comunicado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con las nuevas fechas.

En un comunicado oficial, la Decana de América informó que la medida busca salvaguardar la seguridad e integridad de los postulantes, padres de familia, personal académico y de toda la comunidad universitaria. Además, rechazó categóricamente los hechos ocurridos y precisó que no guardan relación con las legítimas protestas estudiantiles.

¿Cuáles son los motivos de la suspensión del examen de San Marcos?

La suspensión del examen de admisión 2026-I de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se dio luego de que se reporte la toma de la institución por parte de los estudiantes. Según la institución, la medida respondió a “actos de violencia y vandalismo” generados por personas ajenas a la universidad.

Sin embargo, la decisión estuvo marcada por reclamos estudiantiles que se expresaron en las últimas semanas. Entre ellos, el pedido de mejoras en los servicios básicos, como el incremento de raciones en el comedor universitario —tanto en la sede central como en San Juan de Lurigancho— y la ampliación en la distribución de tickets de almuerzo en otros puntos del campus.

Otro punto de exigencia fue la residencia universitaria, donde los estudiantes demandaron una participación proporcional en las fechas de los exámenes de admisión. Asimismo, reclamaron beneficios en la segunda carrera para graduados, que solo contemplaría el pago de matrícula y no de pensión, y la posibilidad de que quienes deseen cambiar de carrera puedan hacerlo por única vez.

En paralelo, las manifestaciones también rechazaban lo que califican como un intento de “privatización” de la educación pública. Estas protestas derivaron en bloqueos de accesos principales a la Ciudad Universitaria y en enfrentamientos que, finalmente, llevaron a la suspensión de la prueba de ingreso hasta próximo aviso.

La suspensión del examen, que afecta a miles de postulantes inscritos, ha generado preocupación entre las familias y aspirantes que se preparaban para la prueba.

Consejos para rendir el examen de admisión en la UNMSM

  • Revisa y lleva tus documentos obligatorios: Verifica la noche anterior que tienes todos los documentos requeridos: DNI original actualizado o certificado de inscripción C4 (caso de pérdida), carnet de postulante impreso a color y en hoja A4, y, si eres extranjero, tu carnet de extranjería vigente o pasaporte.
  • Llega temprano: El ingreso a la Ciudad Universitaria será entre las 6:00 a.m. y 8:30 a.m. Procura llegar con suficiente anticipación, recuerda que después del horario no se permitirá la entrada bajo ningún motivo.
  • Consulta la puerta de ingreso asignada: Revisa en el prospecto del proceso cuál es la puerta correspondiente según tu carrera profesional. Este dato es clave para evitar contratiempos al llegar.
  • Lleva solo lo necesario: Evita portar objetos no permitidos. Asegúrate de contar únicamente con tus documentos, útiles autorizados y algún artículo personal imprescindible.
  • Vístete con ropa cómoda y adecuada: Opta por prendas sencillas, sin accesorios llamativos ni mensajes alusivos, y calzado cómodo para caminar dentro del campus.

Temas Relacionados

UNMSMExamen de admisiónSan Marcosperu-noticias

Más Noticias

La satisfacción de Ignacio Buse pasa por la implementación de una cultura deportiva: “Mientras más gente pueda jugar el tenis, más feliz voy a ser”

‘Nacho’ no descansará hasta que los niños del país se involucren con el deporte que tantas alegrías le ha dado en su vida. “Quiero que todos ellos sueñen con ser tenistas profesionales”, externó

La satisfacción de Ignacio Buse

Mincul defiende gestión de Machu Picchu y rechaza que Santuario Histórico enfrente riesgo de perder reconocimiento de Maravilla del Mundo

La institución remarcó que Machu Picchu goza de protección internacional y que se implementan medidas para garantizar su preservación

Mincul defiende gestión de Machu

San Marcos confirma nuevas fechas para el examen de admisión 2026-I: ¿Quiénes asisten a las pruebas del 4, 5, 11 y 12 de octubre?

Tras días de tensión e incertidumbre para los inscritos a la evaluación, la UNMSM anunció el cronograma y recomendaciones claves para postulantes

San Marcos confirma nuevas fechas

MEF ratifica respaldo al octavo retiro AFP tras acuerdo con Dina Boluarte: “No implica un cambio de posición”

El ministro Raúl Pérez Reyes señaló que la decisión responde a la necesidad urgente de brindar liquidez a familias, aunque reconoció los riesgos económicos y llamó a un retiro responsable

MEF ratifica respaldo al octavo

Pamela Franco respalda a Christian Cueva en medio de críticas por retoques estéticos: “Hay muchísimas personas que somos malcriadas”

La cantante salió en defensa de Christian Cueva luego de los señalamientos por su chip de libido y sus cambios estéticos. La cantante minimizó los cuestionamientos y aseguró que no ve nada negativo en esos detalles

Pamela Franco respalda a Christian
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

MEF ratifica respaldo al octavo

MEF ratifica respaldo al octavo retiro AFP tras acuerdo con Dina Boluarte: “No implica un cambio de posición”

Perú conmemora el Día Internacional de la Democracia en medio del descontento social y la crisis política

Betssy Chávez culpa al Congreso de ‘mutilar’ al Ejecutivo y defiende al gobierno de Pedro Castillo

Juan José Santiváñez se defiende y asegura que audios difundidos no acreditan ninguna conducta criminal

Pedro Castillo y Antauro Humala a un paso de ser senadores y liderar una bancada numerosa en el próximo Congreso

ENTRETENIMIENTO

Pamela Franco respalda a Christian

Pamela Franco respalda a Christian Cueva en medio de críticas por retoques estéticos: “Hay muchísimas personas que somos malcriadas”

Andrea San Martín rechaza acusaciones de maltrato animal y asegura que jamás agredió a su gato

Camucha Negrete se encuentra delicada de salud: “Esperamos pueda salir de esto”

Gisela Valcárcel cerró la Teletón 2025 superando la meta en favor del Hogar Clínica San Juan de Dios

Dayanita confiesa que mantiene a su hermano por pedido de su madre: “La trata mal y hasta le levantó la mano”

DEPORTES

La satisfacción de Ignacio Buse

La satisfacción de Ignacio Buse pasa por la implementación de una cultura deportiva: “Mientras más gente pueda jugar el tenis, más feliz voy a ser”

Renato Espinosa realizó debut goleador con Unirea Slobozia dejando sorprendidos a los relatores: “Peruano formidable”

El papa León XIV recibió la camiseta de Alianza Lima de manos de George Forsyth, en el Vaticano, como obsequio de cumpleaños

Dónde ver Real Madrid vs Olympique de Marsella en Perú: canal TV online del partido por la fecha 1 de la Champions League

Pedro García reveló el insólito motivo por el que Piero Quispe decidió fichar por Sydney FC de Australia: “Encontró un camino para irse a la MLS”