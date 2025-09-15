Examen de admisión de San Marcos suspendido: nueva fecha de la prueba de ingreso a la Decana de América| Andina

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció nueva fecha para el examen de admisión 2026-I, que inicialmente estaba programado para los días 13, 14, 20 y 21 de septiembre, tras la toma de la institución el último miércoles.

Tras varios días de incertidumbre, la UNMSM confirmó que el examen de admisión será reprogramado y se llevará a cabo los días sábado 4 y domingo 5 de octubre, así como 11 y 12 de octubre. La institución pidió a los postulantes mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre el proceso.

Comunicado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con las nuevas fechas.

En un comunicado oficial, la Decana de América informó que la medida busca salvaguardar la seguridad e integridad de los postulantes, padres de familia, personal académico y de toda la comunidad universitaria. Además, rechazó categóricamente los hechos ocurridos y precisó que no guardan relación con las legítimas protestas estudiantiles.

¿Cuáles son los motivos de la suspensión del examen de San Marcos?

La suspensión del examen de admisión 2026-I de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se dio luego de que se reporte la toma de la institución por parte de los estudiantes. Según la institución, la medida respondió a “actos de violencia y vandalismo” generados por personas ajenas a la universidad.

Sin embargo, la decisión estuvo marcada por reclamos estudiantiles que se expresaron en las últimas semanas. Entre ellos, el pedido de mejoras en los servicios básicos, como el incremento de raciones en el comedor universitario —tanto en la sede central como en San Juan de Lurigancho— y la ampliación en la distribución de tickets de almuerzo en otros puntos del campus.

Otro punto de exigencia fue la residencia universitaria, donde los estudiantes demandaron una participación proporcional en las fechas de los exámenes de admisión. Asimismo, reclamaron beneficios en la segunda carrera para graduados, que solo contemplaría el pago de matrícula y no de pensión, y la posibilidad de que quienes deseen cambiar de carrera puedan hacerlo por única vez.

En paralelo, las manifestaciones también rechazaban lo que califican como un intento de “privatización” de la educación pública. Estas protestas derivaron en bloqueos de accesos principales a la Ciudad Universitaria y en enfrentamientos que, finalmente, llevaron a la suspensión de la prueba de ingreso hasta próximo aviso.

La suspensión del examen, que afecta a miles de postulantes inscritos, ha generado preocupación entre las familias y aspirantes que se preparaban para la prueba.

Consejos para rendir el examen de admisión en la UNMSM

Revisa y lleva tus documentos obligatorios: Verifica la noche anterior que tienes todos los documentos requeridos: DNI original actualizado o certificado de inscripción C4 (caso de pérdida), carnet de postulante impreso a color y en hoja A4, y, si eres extranjero, tu carnet de extranjería vigente o pasaporte.

Llega temprano: El ingreso a la Ciudad Universitaria será entre las 6:00 a.m. y 8:30 a.m. Procura llegar con suficiente anticipación, recuerda que después del horario no se permitirá la entrada bajo ningún motivo.

Consulta la puerta de ingreso asignada: Revisa en el prospecto del proceso cuál es la puerta correspondiente según tu carrera profesional. Este dato es clave para evitar contratiempos al llegar.

Lleva solo lo necesario: Evita portar objetos no permitidos. Asegúrate de contar únicamente con tus documentos, útiles autorizados y algún artículo personal imprescindible.

Vístete con ropa cómoda y adecuada: Opta por prendas sencillas, sin accesorios llamativos ni mensajes alusivos, y calzado cómodo para caminar dentro del campus.