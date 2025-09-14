Natalia Salas transforma su historia de lucha contra el cáncer en inspiración con el cierre de ‘Con todo menos miedo’.

‘Con Todo menos miedo’ se prepara para despedirse del público. El unipersonal de Natalia Salas presenta este 18 de setiembre su última función. Esta producción, que tuvo su estreno el 29 de agosto en el Centro de Convenciones Bianca, logró agotar localidades y cosechar aplausos gracias a la sincera conexión entre la actriz y los asistentes, quienes respondieron con entusiasmo y empatía ante el testimonio de la intérprete.

En su primer desafío personal como productora, Natalia Salas reconoció el impacto que tuvo el respaldo del público, al afirmar: “El público me hizo saber que conectó con mi historia y con la forma que, durante toda mi vida he escogido, ver el vaso medio lleno”.

La artista expresó que asumir el reto de llevar su propio espectáculo suponía una responsabilidad importante, agregando: “Este reto lo tomo con profesionalismo y respeto… espero sea el inicio de mi vida como productora también”, comentó.

El espectáculo nace, según detalla la propia Salas, de una necesidad profunda de compartir, vinculada a su proceso de sanación y de transformación personal tras atravesar desafíos como su lucha contra el cáncer. La creación de esta puesta en escena se configuró como un espacio de humor, música y arte, con el propósito de inspirar superación y valentía.

“Este podría haber sido un unipersonal dramático, pero decidí contarlo desde el humor, porque el humor me ha salvado muchas veces. Espero que quienes vengan se rían, se emocionen y salgan con la sensación de que tienen el poder de vivir sin miedo”, manifestó la actriz de ‘Eres mi bien’ acerca del enfoque que eligió para narrar su historia.

El proyecto también se relaciona con su libro homónimo, en el que invita al público a replantear su mirada hacia los obstáculos cotidianos. Bajo la dirección conjunta junto a Francisco Luna, la obra presenta un formato que combina música en vivo, confesiones personales y toques de ironía, aspectos que, según relata la artista, fomentan complicidad y reflexión en la sala.

Durante el proceso creativo, Natalia Salas trabajó la dramaturgia a partir de extensos diálogos con su coautor, la revisión de momentos clave de su vida y el propósito de mostrar una perspectiva esperanzadora. Este recorrido le permitió confeccionar un espectáculo capaz de emocionar e interpelar a públicos de todas las edades.

Las entradas para la última fecha de ‘Con Todo menos miedo’ se encuentran disponibles a través de Joinnus, mientras la intérprete concluye una etapa que, a nivel personal y profesional, marca un punto de inflexión en su carrera.

Natalia Salas emociona al mostrar su transformación tras vencer el cáncer de mama

En junio de este año, Natalia Salas compartió con sus seguidores su proceso de recuperación tras superar el cáncer de mama, mostrando en un video su transformación física y emocional. “Volviendo a ser yo”, expresó Salas en la publicación, donde se observa el cambio experimentado entre enero de 2024 y junio de 2025.

El tratamiento contra el cáncer tuvo un impacto profundo en su organismo. La propia Natalia Salas relató que “las quimioterapias me hicieron ganar dos kilos tras cada sesión, mientras los corticoides y la menopausia inducida empeoraron una tiroiditis de Hashimoto diagnosticada en 2010”.

La actriz peruana sorprendió a sus seguidores con un video que revela su recuperación física y emocional, además de compartir la noticia de su próxima boda con Sergio Coloma, celebrando así un renacer lleno de esperanza (TikTok/@nataliasalasz)

Esta combinación de factores, explicó la actriz, alteró su metabolismo y dificultó el control de su peso, un proceso que describe como desafiante y prolongado. En su testimonio, Salas detalló que la recuperación no solo ha sido física, sino también emocional.

“He aprendido a tener más paciencia, a ser empática y a valorar lo pequeño, incluso agradecer a la enfermedad por las oportunidades de aprendizaje que me brindó”, afirmó la actriz, explicando la dimensión integral de su proceso de sanación.

Para enfrentar las secuelas del tratamiento, optó por una dieta antiinflamatoria y priorizó la escucha atenta a las señales de su cuerpo. La artista celebró el final de la quimioterapia a mediados de 2023, rodeada de familiares y amigos.

En el video publicado recientemente, su figura recupera fuerza y vitalidad, mientras sus gestos transmiten satisfacción y esperanza. Este montaje visual, que abarca dieciocho meses de evolución, expone el impacto del cáncer en el cuerpo y el proceso de restauración que aún continúa.

Natalia Salas anuncia boda con Sergio Coloma

En medio de este renacer, Natalia Salas sorprendió al anunciar su próxima boda con el productor Sergio Coloma, fijada para noviembre de este año. La actriz explicó que esta decisión tiene un significado especial:

Natalia Salas anuncia la fecha de su boda con Sergio Coloma: “Cada día falta menos para ser tu esposa”. Video: Instagram

“Sentí que no podía irme de este mundo sin haberme casado con el hombre que amo”, confesó Salas. El enlace, de carácter íntimo, se celebrará en Pachacamac, un lugar que la pareja considera especial por su conexión con la naturaleza y el equilibrio espiritual que transmite.

La organización de la boda ha contado con la participación de familiares y amigos cercanos, y será su hijo Leandro quien los acompañe como testigo de una historia marcada por la resiliencia.

Uno de los momentos más emotivos de este proceso fue la carta que Natalia Salas escribió a su tía fallecida, a quien consideraba como una madre: “Le escribí pidiéndole que baje del cielo ese día”, reveló la actriz. Lejos de buscar un evento ostentoso, Salas aseguró: “Solo quiero tener a los míos cerca, sentirme viva y cerrar este ciclo con amor”, declaró.