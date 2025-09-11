Perú

Crisis en EsSalud por huelga de enfermeras: miles de pacientes siguen sin poder atenderse y pierden citas

A pesar de que el presidente ejecutivo del Seguro Social de Salud, Segundo Acho Mego, aseguró que se garantiza la atención; los usuarios reportan diversos inconvenientes desde hace meses

Clara Giraldo

Por Clara Giraldo

Guardar
Más espera: pacientes siguen perdiendo su cita por huelga de enfermeras| Panamericana

La huelga nacional de enfermeras en EsSalud ha provocado la suspensión masiva de atenciones médicas y cirugías en hospitales de Lima y diversas regiones, dejando a miles de pacientes sin posibilidad de recibir atención oportuna. Los pacientes, quienes dependen del sistema, deben soportar extensos períodos de espera, ya que muchos turnos programados terminan reprogramados de manera indefinida por la falta de personal.

Panamericana evidenció el caso de Delia Mendoza, quien esperó ocho meses por una cirugía en el hospital Ramón Castilla. El mismo día que sería intervenida, solo tuvo la noticia que se deberá aplazar más tiempo poniendo en riesgo su salud, pero sin una nueva fecha definida.

“Me van a reprogramar, todavía no me reprograman. No sé para cuándo”, explicó Mendoza sobre la incertidumbre en que se encuentran miles de asegurados en la capital.

Enfermeras acataron huelga en Iquitos.
Enfermeras acataron huelga en Iquitos. Foto: Diario La Región / Facebook

El mismo escenario se repite en el hospital Naylamp de Chiclayo, donde padres reclaman por la falta de programación en pediatría, e incluso en el hospital Ramiro Prialé de Huancayo, donde los turnos se postergan semanas o meses, con pacientes que se presentan puntualmente solo para recibir la noticia de que no podrán ser atendidos.

Estos pacientes solo conocen la palabra “espera” o “reprogramación” ante los diversos intentos de ser atendidos por los médicos.

Huelga de enfermeras indefinida

De acuerdo con gremios de salud, la protesta responde a demandas como la mejora en la infraestructura hospitalaria, equipos médicos propios y condiciones laborales dignas, peticiones que involucran a once sindicatos y representan a más del 60 % de los trabajadores del sistema.

“Lo que estamos demandando, en primer lugar, es trato digno para los asegurados. Mejoramiento de la infraestructura hospitalaria, adquisición de equipos propios”, indicó un vocero sindical sobre el impacto nacional de la huelga.

Crisis en EsSalud por huelga
Crisis en EsSalud por huelga de enfermeras: miles de pacientes siguen sin poder atenderse y pierden citas| Andina

Las dificultades se agravan por el uso inadecuado de recursos humanos y la carencia de equipamiento, lo que contribuye al aumento sostenido de la brecha en la atención. Mientras el sistema público permanece colapsado, se destinan más de nueve millones de soles anuales al seguro de salud de congresistas y sus familias, un contraste que alimenta la indignación social entre quienes esperan por una consulta básica en hospitales desbordados.

A través de un comunicado oficial, la institución informó que el Ministerio de Trabajo declaró improcedente la huelga y aseguró haber implementado las acciones necesarias para intentar garantizar la atención de los pacientes a nivel nacional.

De la misma forma, el presidente de EsSalud, Segundo Acho Mego, aseguró que la institución continúa realizando esfuerzos para mantener la atención a los asegurados en todo el país, a pesar de la paralización impulsada por un sector de enfermeras.

Anciana pierde su cita que sacó hace seis meses por huelga de enfermeras en EsSalud | RPP TV

Según explicó, la entidad habilitó canales alternativos para que los usuarios afectados por la huelga puedan reagendar sus citas médicas. El funcionario agregó que la dirección de recursos humanos de EsSalud sostuvo reuniones previas con los representantes sindicales y se alcanzaron algunos consensos, aunque el paro se concretó debido a demandas vinculadas a mejoras laborales.

Además, la doctora Estela Malaver, vocera de EsSalud de La Libertad, afirmó que la institución “se solidariza y comprende el malestar que generan los diferimientos de citas”. Señaló que la entidad reconoce la gravedad de la situación denunciada por los usuarios.

Temas Relacionados

EsSaludHuelga de enfermerasCitas médicasperu-noticias

Más Noticias

Asesinan a joven en Ancón: sicarios lo acribillan y, mientras agonizaba, otro sujeto le robó el celular

La víctima fue interceptada por dos sicarios en moto, quienes lo atacaron sin piedad y dejaron regados 15 casquillos de bala en la escena

Asesinan a joven en Ancón:

Martín Vizcarra contó el gesto que Ollanta Humala tuvo con él en el penal de Barbadillo donde cumplía prisión preventiva

El exmandatario narró en una transmisión por TikTok que, en sus primeros días de reclusión, Humala le permitió usar su saldo telefónico para llamar a su familia y encontrar algo de alivio

Martín Vizcarra contó el gesto

Perú tendrá más de un millón de niños, niñas y adolescentes con obesidad al 2030, según Unicef

Unicef en el Perú recomienda implementar integralmente la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 30021)

Perú tendrá más de un

Maju Mantilla se pronuncia tras acusaciones de infidelidad de Gustavo Salcedo: “Esto es entre tú y yo”

La reina de belleza no se quedó callada y reapareció en su programa ‘Arriba mi gente’ donde se dirigió a su exesposo

Maju Mantilla se pronuncia tras

El fujimorismo a un año de la muerte de Alberto Fujimori, el presidente que quebró el orden constitucional

El exdictador es recordado por haber protagonizado el autogolpe del 5 de abril de 1992 y haber gobernado hasta noviembre del 2000

El fujimorismo a un año
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Martín Vizcarra contó el gesto

Martín Vizcarra contó el gesto que Ollanta Humala tuvo con él en el penal de Barbadillo donde cumplía prisión preventiva

El fujimorismo a un año de la muerte de Alberto Fujimori, el presidente que quebró el orden constitucional

José Cueto afirma que César Acuña está detrás de la polémica entre el MTC y Rafael López Aliaga por los trenes Lima - Chosica

Oficializan ley para que congresistas puedan hacer campaña sin que se considere violación a la neutralidad

Poder Judicial anula restricciones contra Mark Vito y dicta comparecencia simple: solo deberá presentarse cuando sea requerido

ENTRETENIMIENTO

Maju Mantilla se pronuncia tras

Maju Mantilla se pronuncia tras acusaciones de infidelidad de Gustavo Salcedo: “Esto es entre tú y yo”

Isabella Ladera inicia acciones legales tras filtración de video íntimo con Beéle: “No lo podemos pasar por alto”

Alejandro Sanz en Lima: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto del español

Gustavo Salcedo: quién es el esposo de Maju Mantilla que la acusó de infidelidad con su productor Christian Rodríguez

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo: las dos infidelidades que remecieron la farándula

DEPORTES

Se reveló la fecha de

Se reveló la fecha de la llegada del nuevo DT de Perú: el contundente motivo por el que no estará en amistosos

Canal TV exclusivo que transmitirá los partidos de Perú en el Sudamericano Sub 17 de Vóley

Pedro García reveló detalles del acercamiento entre la FPF y Néstor Gorosito para la selección peruana: “Quieren que presente un plan de trabajo”

¿Fabián Bustos y Néstor Gorosito candidatos a ser el próximo DT de Perú? El perfil que busca la FPF tras salida de Óscar Ibáñez

‘Loco’ Vargas encaró a Waldir Sáenz por polémico penal: hubo empujones e insultos en partido de leyendas