El Edu, Mario Colomina y María Pía Copello, los creadores de contenido que realizaron divertidas campañas por el pan con chicharrón

La fiebre por el pan con chicharrón sigue en vigencia, luego de que Perú se coronara como el ganador absoluto en el Mundial de Desayunos, una competencia digital organizada por el influencer español Ibai Llanos. Durante los últimos días, la arepa reina pepiada y el emblemático pan con chicharrón se enfrentaron voto a voto en las redes sociales.

Sin embargo, la tarde el 13 de setiembre, finalmente el creador de contenido dio el nombre del ganador que fue, sin duda alguna, el desayuno peruano. Aunque es un plato bastante complejo, es uno de los más pedidos en los fines de semana.

Pero, llegar a este final se dio por un séquito de personas que no dudaron en votar por el pan con chicharrón, pero también estuvieron quienes usaron su influencia en redes sociales para conseguir mayores votos. En esta contienda, tres creadores de contenido se consagraron como los más creativos e intensos para conseguir los votos. Peruanos de corazón y de nacimiento dejaron en alto el nombre del Perú.

Orgullo peruano: Ibai Llanos anuncia victoria del pan con chicharrón envuelto en la bandera nacional| Composición Infobae Perú

El Edu

El Edu es un creador de contenido peruano que se volvió viral a raíz de sus campañas en favor del pan con chicharrón. El influencer usó una técnica muy peculiar al inicio para lograr más alcance con sus seguidores.

Aprendió idiomas como coreano, japonés, chino mandarín, quechua y hasta código morse para crear videos en los que hacía un llamado a votar por el desayuno peruano en las plataformas de Ibai Llanos.

TikToker 'El Edu' convoca a usuarios de la red social, de todo el mundo, a votar por Perú en el Mundial de Desayunos |Foto captura: educlips23

Sus videos se hicieron virales, incluso en conversación con Infobae Perú, confesó que su deseo era conseguir algunos votos y no le importaba el número en ese entonces. “Aunque sean pocas personas las que pueda convencer, yo me sentiría satisfecho”, dijo.

Pero, para la final cambió y mejoró su método, por lo que decidió salir a las calles y, personalmente, buscar votos. Subió a los micros, caminó por las calles y desarrolló una campaña cercana con el público.

El Edu, influencer que hizo videos en diversos idiomas por el pan con chicharrón | TikTok

Mario Colomina

El influencer español se ha mostrado con corazón peruano desde hace un tiempo atrás. En sus redes sociales tiene mucho contenido sobre nuestro país, las ciudades y la gastronomía, por lo que el mundial de desayunos fue una excusa para seguir poniendo en alto el nombre del Perú.

A través de sus redes sociales, el creador de contenido mostraba cómo votar por el pan con chicharrón en diferentes plataformas, pero sorprendió con una campaña internacional.

Mario Colomina salió a las calles de España y hasta en París a hacerle probar a los extranjeros el pan con chicharrón peruano, logrando que se queden enamorados de la gastronomía nacional y de esa manera puedan votar por nuestro plato en el concurso digital internacional.

El Edu, Mario Colomina y María Pía Copello, los creadores de contenido que realizaron divertidas campañas por el pan con chicharrón

Tras conocerse los resultados del triunfo, Mario Colomina compartió su reacción al ver que el Pan con Chicharrón se interpuso a la arepa reina pepiada en el mundial de desayunos.

María Pía Copello

Maria Pía Copello, con varios millones de seguidores en redes sociales, no desaprovechó la oportunidad de también hacerle publicidad al pan con chicharrón. La creadora de contenido usó sus redes sociales para una campaña de recaudación de votos.

En cada una de las contiendas, desde los cuartos de final, semifinal y final, la conductora de TV se las ingenió en búsqueda de votos.

María Pía Copello hizo campañas en el Perú por el pan con chicharrón | TikTok

Desde salir a las calles con un cartel haciendo un llamado a los peruanos a unirnos en esta competencia, mencionarlo en su programa de TV, compartir videos con el comentario de Ibai para dirigir los votos y hasta salir en una pasarela de una marca de ropa con un cartel de ‘voten por el pan con chicharrón’. Todo sumó para los votos y lograr el triunfo del desayuno peruano.

De esta manera, estos tres creadores de contenido se perfilaron como los favoritos en esta contienda que no hizo más que reafirmar que la cocina y la comida peruana sigue conquistando al mundo.

